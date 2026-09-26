Samantha Vallejo-Nágera (56), sobre la felicidad: "Disfruto del camino. Llevo 30 años con mi catering y con la misma ilusión"

Mucho antes de convertirse en un rostro imprescindible de la televisión como jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera (56) aprendió a desenvolverse sin red.

En un entorno profesional que a menudo premia la inmediatez y el éxito instantáneo, la chef y empresaria reivindica una filosofía a contracorriente. Para ella, la felicidad no reside en la meta ni en el enriquecimiento rápido, sino en la artesanía de construir un proyecto paso a paso y mantener intacta la pasión del primer día.

Y es que su propia experiencia le ha enseñado que el triunfo no se consigue en tiempo exprés: es como un plato que se cocina a fuego lento.

Samantha Vallejo-Nágera. E.E. E.E.

"He hecho de todo"

Esa visión de la vida, cimentada sobre la cultura del esfuerzo y el orgullo de haber empezado desde abajo, fue el eje central de su conversación con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con.

Durante el encuentro, Vallejo-Nágera echó la vista atrás para recordar sus inicios como au pair en el extranjero, una época marcada por la independencia y la necesidad de buscarse la vida lejos de cualquier zona de confort.

"Yo he trabajado siempre y mi madre me ha ayudado cuando me tenía que ayudar: cuando estudiaba fuera o cuando me iba de au pair. Yo nunca me he ido a un piso pagado por mis padres a vivir a Londres", explicaba la empresaria sobre unos años formativos que abarcaron desde cuidar niños y planchar en la capital británica hasta instalarse en Estados Unidos.

"Fui au pair también en casa del cantante de los Talking Heads, luego viví en el pasillo de la casa de unos colombianos a los que alquilaban una casa... Yo he hecho de todo en la vida", rememoraba con humor en su entrevista.

"He ido poco a poco"

Aquellas vivencias en el extranjero terminaron por modelar su carácter emprendedor. A su regreso a Madrid, Vallejo-Nágera decidió poner en marcha su propio servicio de catering, un proyecto que echó a andar con recursos mínimos y sin grandes infraestructuras.

"Aprendes a sacarte las castañas del fuego. Luego ya llegué a Madrid y monté mi catering, que era una caja con unas sartenes. No te creas que tenía un espacio increíble, yo he ido muy poco a poco", confesó a Martín Berrocal.

Tres décadas después de aquellos discretos comienzos, la chef mantiene que la clave de la longevidad profesional y la satisfacción personal pasa por disfrutar del proceso sin dejarse cegar por la prisa.

"Una de las cosas que yo siempre digo es que a mí me ha gustado siempre ir poco a poco y disfrutar del camino. Creo que la gente hoy en día quiere montar una cosa, venderlo en dos años y forrarse, y no. Llevo 30 años con mi catering y sigo con la misma ilusión que el primer día", concluía la exjurado de MasterChef, sintetizando la fórmula de su éxito.