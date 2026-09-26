Carlos Alcaraz, 23 años, sobre el liderazgo: "Soy muy ambicioso y no me gusta perder, pero la felicidad ya es éxito"

A sus 23 años, Carlos Alcaraz ha experimentado de primera mano las dos caras de la moneda del deporte de élite: la gloria absoluta de la victoria y la fragilidad del físico. El tenista murciano atraviesa actualmente una etapa especialmente complicada de su todavía joven trayectoria, apartado de la competición durante meses por una lesión en la muñeca derecha.

Tras haberse visto obligado a perderse citas de primer nivel como Roland Garros y Wimbledon, su reciente baja en el Masters 1000 de Cincinnati ha añadido todavía más incertidumbre a su regreso a las pistas y a su presencia en el US Open, donde defiende el título conquistado el pasado año.

En medio de esta situación de obligada pausa, una de las ideas que mejor resume la filosofía de Alcaraz vuelve a adquirir un significado especial: "La felicidad ya es éxito".

La frase, vinculada a su documental, Carlos Alcaraz: A mi manera, refleja una forma de entender el deporte y el liderazgo que no se limita al número de trofeos ni a la posición que ocupa en el ranking.

Se trata de una perspectiva especialmente llamativa en un jugador que, desde muy joven, ha convivido con la colosal expectativa de ganar, alcanzar el número uno y pelear por los grandes títulos.

"No estoy obsesionado con ser el mejor"

La relación de Alcaraz con el éxito ha ido evolucionando y madurando con el paso de los años. En una entrevista concedida a GQ, el murciano aseguraba sin rodeos que no vive obsesionado con ser el mejor del mundo y explicaba que su bienestar personal no depende de la casilla que ocupe en la clasificación.

"No estoy obsesionado con ser el mejor del mundo. Fui número uno hace unos años, y era feliz. Ahora soy el número tres, y soy igualmente feliz", decía.

Para Alcaraz, disfrutar del tenis no es un aspecto secundario, sino una parte esencial e innegociable de su manera de competir. "El tenis es mi pasión, así que solo quiero seguir disfrutando y viviendo este sueño", explicaba en aquella misma conversación.

El tenista reconocía que cuando consigue fluir y disfrutar sobre la pista es precisamente cuando encuentra su mejor versión, mientras que una concentración excesiva en el resultado puede hacerle perder de vista su gran elemento diferenciador: la alegría.

El reto de la historia

Esta filosofía, sin embargo, no debe confundirse con una falta de garra o con el conformismo. Alcaraz se ha definido en numerosas ocasiones como un jugador extremadamente competitivo al que le resulta difícil asumir una derrota.

"Soy muy ambicioso y no me gusta perder", recalca sobre su mentalidad en la pista. Su objetivo continúa siendo mejorar, ganar y alcanzar las metas más altas, pero sin convertir el marcador en la única medida de su carrera.

De hecho, en su conversación con GQ también reflexionaba sobre la difícil posibilidad de compaginar la búsqueda de la excelencia histórica con una vida en la que el disfrute siga teniendo espacio. "Seguramente no. No lo sé. Estamos en el camino de descubrirlo", respondía cuando le preguntaban si era compatible disfrutar de la vida con llegar a ser el mejor de la historia.

Ahí reside precisamente una de las claves de su discurso. Alcaraz no renuncia a la ambición ni a la exigencia que implica estar en la cima, pero tampoco parece dispuesto a aceptar que el éxito tenga que medirse únicamente en metal y trofeos.

Él mismo ha explicado que le gustaría ser recordado no solo por sus récords, sino como alguien que se divirtió haciendo aquello que más le gustaba y que consiguió transmitir esa alegría a quienes le veían jugar.

Por eso, la premisa de que "la felicidad ya es éxito" cobra en la actualidad una dimensión diferente. En un momento en el que su carrera se ha visto condicionada por los tiempos de recuperación física, sus propias palabras adquieren, en cierto modo, un valor pedagógico. Los Grand Slams, el número uno y los grandes títulos siguen formando parte de sus objetivos, pero también lo hacen disfrutar del camino y volver a competir cuando esté plenamente preparado.