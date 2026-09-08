Marco, el hijo de 15 años de Melendi y la cantante Dama, operado de urgencia

Horas de preocupación para Melendi (47 años) y la que fue su pareja, la cantante Dámaris Abad (40), conocida artísticamente como Dama: su hijo en común, Marco, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en las últimas horas tras sufrir un problema de salud.

Un revés del que, de momento, no han trascendido mayores detalles. Ha sido la propia artista sevillana, la madre del menor, la encargada de hacer pública la noticia a través de sus perfiles en redes sociales, donde ha compartido una fotografía desde el hospital.

"Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien", ha manifestado la intérprete de éxitos como 1000COSAS, Adicta o Estrella de un cuento, enviando un mensaje tranquilizador respecto al estado actual de su hijo.

Melendi junto a Dama, en un acto público, cuando eran pareja. Gtres

Pese al susto inicial que ha supuesto la intervención, Dama ha querido encarar este trance con una actitud positiva. Sin entrar en precisiones médicas para preservar de forma estricta la intimidad del menor, la cantante confirma que llevan ya, al menos, dos jornadas en la clínica.

"Primer día superado. Vamos a por el segundo", señala Dama en una de sus actualizaciones respecto al proceso de recuperación.

La artista no ha dudado en reflexionar sobre lo sucedido, mostrándose "agradecida por la vida", al tiempo que recuerda que "vivirla es un regalo precioso". Aprovecha, además, la artista para enviar un mensaje de apoyo y "ánimo a todas las personas que están en un hospital".

Aunque la historia de amor entre Melendi y Dama concluyó en 2014 tras casi una década de relación sentimental -cuyo origen se remonta a las pruebas de selección para el coro del artista asturiano-, ambos han mantenido siempre un trato modélico.

El story que ha compartido Dama. Redes Sociales

La expareja continúa formando un equipo coordinado a la hora de encarar cualquier aspecto relativo a la crianza de Marco, quien nació en noviembre de 2011.

Marco es el segundo de los cinco hijos que suma Melendi: tiene una hermana mayor, Carlota (21), nacida del noviazgo del cantante con Miriam Martínez de la Vega y volcada en su faceta como influencer.

También tiene el joven tres hermanas menores, Lola (10), Abril (7) y Dakota (2), fruto del matrimonio del asturiano con Julia Nakamatsu.

A este entorno se añade la influencia de la rama materna, en la que destaca su tío, el conocido cantante Rasel (44).

Un talento precoz

Marco ha demostrado desde muy pequeño una inclinación natural por el mundo del espectáculo, heredando la pasión musical que domina en ambos lados de su familia.

Hace apenas dos años, durante un multitudinario concierto de su padre en Albacete, el joven sorprendió al público al subirse al escenario para acompañarle a la guitarra en la interpretación del clásico Barbie de extrarradio.

Melendi, durante una de sus actuaciones. Gtres

Aquel episodio fue recordado con orgullo por el propio cantante asturiano en televisión, elogiando la madurez y determinación del menor: "Es muy difícil encontrar tu vocación, pero él desde pequeño lo tiene muy claro. Ya lee música, toca cuatro instrumentos, así que sabe hacia dónde va".

En la misma línea, Dama resaltó recientemente la disciplina y el talento de su hijo, confirmando sus planes para ingresar formalmente en el conservatorio para consolidar su formación.

Ahora, volcados por completo en su restablecimiento, sus padres confían en que el proceso postoperatorio concluya con rapidez para que el joven pueda retomar su rutina académica y musical con total normalidad.