Carla Goyanes, arropada por su familia, recuerda a su hermana Caritina en un funeral marcado por dos grandes ausencias

Carla Goyanes, con su marido y sus tres hijos, en el funeral de su hermana Caritina en Madrid. GTRES

El tiempo pasa, pero el recuerdo de quienes ya no están permanece intacto entre los seres queridos. Dos años después de aquel devastador 26 agosto de 2024, cuando Caritina Goyanes perdió la vida con tan solo 46 años, algunos miembros del clan se han reunido en Madrid para rendirle un sentido homenaje en un funeral.

La empresaria y fundadora del afamado cátering Six Senses falleció hace ya dos años tras sufrir un infarto fulminante en la residencia familiar de Guadalmina, en Marbella.

Aquella trágica pérdida ocurrió tan solo 19 días después de la repentina muerte de su padre, Carlos Goyanes. Un durísimo varapalo que dejó un profundo vacío incalculable en su entorno.

Este miércoles, 26 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de su deceso, su hermana Carla Goyanes (43) ha querido rendirle un tributo organizando una misa en una céntrica iglesia de la capital. Una cita que, pese a su emotivo carácter, ha estado caracterizado por dos destacadas ausencias.

Carla Goyanes, este miércoles, en el funeral de su hermana Caritina en Madrid. GTRES

El refugio en la fe

Acompañada por su marido, Jorge Benguría, y sus tres hijos —Carlos, Santi y Beltrán—, Carla se ha dejado ver accediendo al templo luciendo un sobrio conjunto de pantalón negro y camisa oversize blanca.

Aunque en un principio ha intentado evitar hacer declaraciones, la tímida sonrisa que ha esbozado al ver a la prensa gráfica reflejaba la serenidad con la que afronta este homenaje de ambiente estrictamente íntimo y familiar.

Carla Goyanes, con su marido, Jorge Benguría, y sus tres hijos. GTRES

En esta fecha tan señalada, tanto Cari Lapique como Antonio Matos, viudo de Caritina, han preferido no estar presentes en la ciudad y poner tierra de por medio para sobrellevar un dolor que sigue siendo intenso.

Carla ha explicado que su cuñado y su madre se encontraban fuera de Madrid, y que todos los miembros del clan siguen apoyándose en la fe para afrontar el día a día.

Carla Goyanes, arropada por su círculo íntimo en el funeral por su hermana Caritina. GTRES

El apoyo de Nuria González

Cabe recordar que el viudo de Caritina ha recordado recientemente a su gran amor en una entrevista concedida a Vanitatis. En ella confesó que elige recordar a Caritina con una sonrisa y que habla con total naturalidad de ella con sus hijos, Pedro y MiniCari.

Al homenaje no solo ha acudido la familia directa, sino también allegados muy cercanos como Nuria González, uno de los pilares fundamentales para Cari Lapique desde la pérdida de su esposo y su hija mayor.

Tras la ceremonia, centrada en recordar la bondad y la alegría contagiosa de Caritina, se pudo ver a la viuda de Fernández-Tapias compartiendo confidencias con Carla, dejando claro que el legado afectivo de la empresaria sigue más vivo que nunca entre todos aquellos que formaron parte de su vida.

Para la familia Goyanes, el dolor de la pérdida camina de la mano de un constante tributo a la memoria de Carlos y Caritina. Muestra de ello es el emotivo homenaje que tuvo lugar tan solo unas semanas antes de este funeral, concretamente el pasado 6 de agosto en Marbella.

Por segundo año consecutivo, Cari Lapique y su hija Carla se reencontraron en la Costa del Sol para celebrar la segunda edición del Memorial Carlos Goyanes de Pádel, una cita deportiva y social impulsada por la propia Carla para mantener vivo el legado de su progenitor.

Durante cinco jornadas, las pistas del Unicorn Racket Club, ubicado entre Marbella y Sotogrande, se convirtieron en el epicentro de un encuentro muy especial que reunió a niños, jóvenes y adultos.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, este torneo cristalizó la conmovedora forma del clan de transformar el duelo en comunidad, donde el recuerdo imborrable de Carlos Goyanes y, de manera inevitable, el de Caritina, sigue uniendo a la familia a través del cariño y la complicidad.