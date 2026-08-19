Marc Márquez (33): "Mis padres no iban de vacaciones para gastar en motos con sus hijos. A los 8 años llegó mi oportunidad"

Detrás de las decenas de victorias, los títulos mundiales y el aura de leyenda del motociclismo, Marc Márquez (33 años) no olvida los sacrificios que hicieron posible sus primeros pasos sobre dos ruedas.

En una íntima conversación con el periodista Josep Pedrerol (60), el piloto de Cervera ha echado la vista atrás para recordar los complejos inicios de su carrera y el papel crucial que desempeñaron tanto el esfuerzo de sus padres como un golpe de suerte que le cambió la vida con apenas ocho años.

Márquez recuerda que el punto de inflexión exacto que permitió que su pasión no terminara ahogando la economía familiar llegó muy pronto: "Yo tuve la gran suerte... el punto clave en mi carrera deportiva es que a partir de los 9 años mis padres no han tenido que pagar nada más".

"Vas subiendo de edad y los gastos se incrementan"

Aquella oportunidad se materializó cuando su padre lo apuntó a una copa de promoción de la Federación Catalana de Motociclismo y una familia de Mataró, los hermanos Rojas, decidió apostar por él.

"Dijeron 'queremos apoyar a un chaval y nos hemos fijado en ti' y se fijaban mucho también en el estilo de familia", explica el catalán, reconociendo la importancia del entorno en un deporte donde "hay de todo".

Aquel respaldo económico evitó que su casa tuviera que asumir un presupuesto que crecía exponencialmente a medida que el piloto sumaba años y exigencias técnicas.

En aquellos primeros tiempos, antes de la llegada de los patrocinadores, el compromiso de su hogar era absoluto: "Tú vas subiendo de edad y los gastos se van incrementando. Lo que hacían mis padres era no ir de vacaciones para gastárselo con los niños y con las motos".

"Nunca me he sentido en deuda con mis padres"

Márquez echa cuentas de una época en la que "una moto de segunda mano costaba unos 2.000 euros" y completar la temporada exigía "otros 1.000", una suma relevante para "una familia apretándose".

A pesar de las renuncias de su entorno, el campeón de MotoGP enfatiza que nunca sintió sobre sus hombros la exigencia de compensar económicamente a los suyos.

"Para mí lo más importante es que nunca me he sentido en deuda con mis padres. Nunca me han pedido nada a cambio; ellos lo hacían porque les gustaba", matiza el piloto frente a las preguntas de Pedrerol sobre el deber moral de devolver el esfuerzo invertido.

Con la perspectiva que otorgan los años y el éxito consolidado, Marc Márquez admite que la verdadera dimensión del sacrificio familiar no se comprende en la infancia.

"Tú no entiendes con 10 años que se están sacrificando, yo lo he entendido luego. Hasta los 20 años no entiendes lo que está haciendo un padre y una madre", concluye el piloto, poniendo en valor el trabajo silencioso de quienes hicieron posible su leyenda.