Daniella Bustamante ficha por una de las agencias más importantes de España a 21 días de cumplir la mayoría de edad

Daniella Bustamante (17 años) está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida.

La hija de Paula Echevarría (48) y David Bustamante (44) cumplirá 18 años el próximo 17 de agosto y, apenas unas semanas antes de alcanzar la mayoría de edad, ya ha comenzado a sentar las bases de su futuro profesional con un movimiento que no ha pasado desapercibido.

Un fichaje que confirma que su nombre empieza a abrirse camino más allá de ser la hija de dos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

EL ESPAÑOL ha podido saber en exclusiva que Daniella ha fichado por TWIC (The Wolf Is Coming), una de las agencias de representación e influencer marketing más importantes de España, responsable de gestionar la carrera de numerosos creadores de contenido y personalidades del ámbito digital.

La incorporación de la joven a esta agencia supone una clara declaración de intenciones sobre el rumbo que podría tomar su carrera en los próximos meses.

Paula Echevarría y David Bustamante junto a su hija, Daniella, en su graduación. Gtres

Aunque tanto Paula Echevarría como David Bustamante siempre han tratado de proteger la intimidad de su hija, lo cierto es que Daniella ha ido despertando un creciente interés público conforme se acerca a la mayoría de edad.

Su incorporación a una agencia de esta relevancia llega en un momento especialmente simbólico y alimenta las expectativas sobre su desembarco en el universo de las redes sociales, las campañas publicitarias y otros proyectos ligados a la influencia digital.

Pertenecer a esta agencia no supone un giro inesperado ni una decisión improvisada, sino un paso coherente con el tipo de gestiones que actualmente lleva su entorno.

Miguel Torres (40), pareja de su madre desde hace nueve años, forma parte de la cartera de talentos de esta empresa.

Además, figuras como Alice Campello (31), Laura Escanes (30) o Chiara Ferragni (39) pertenecen a esta agencia de representación, que ha impulsado la carrera de algunos de los rostros más conocidos del panorama influencer.

Daniella Bustamante en 'La Velada del Año'. Instagram

La joven ha ido dando pistas durante los últimos días sobre lo que será su futuro cuando cumpla 18 años. Hasta ahora había mantenido sus redes sociales en privado y poco se conocía sobre sus planes, su vida o su círculo de amigos.

Sin embargo, desde hace unas semanas, concretamente desde la del 9 de julio de 2026, el anonimato de Daniella comenzó a desaparecer. La joven inició su vida pública con la apertura de sus perfiles tanto en Instagram como en TikTok.

Por otro lado, este pasado sábado, 27 de julio, la hija de Paula Echevarría compartió en sus redes sociales su primera asistencia a un gran evento sin la presencia de sus padres y ya como celebridad. Se trató de La Velada del Año VI de Ibai Llanos (31), celebrada en Sevilla.

Otra pista sobre su fichaje por esta agencia es su apoyo público a Marta Díaz (25), una de las influencers que participó en La Velada y que ha multiplicado su presencia profesional desde que forma parte de TWIC.

Desde que forma parte de TWIC, Díaz ha multiplicado su presencia en campañas publicitarias, eventos y grandes citas de la industria.

Ha participado en campañas publicitarias de gran repercusión, como la última de Burger King, o ha asistido a desfiles tan destacados como el de Victoria's Secret en Nueva York.

Las influencers Ona Gonfaus y Martina Meroño junto a Daniella Bustamante en 'La Velada del Año' Instagram

Aunque su presencia en este evento de Sevilla no ha sido la primera aparición pública de Daniella.

La joven ya ha posado junto a su madre en varias ocasiones, en actos en los que Paula Echevarría era la protagonista, como el último evento de verano de Pantene. Allí, además, concedió de forma espontánea su primera entrevista al creador de contenido Javi de Hoyos (35), a quien aseguró que quería conocer.

A menos de un mes de alcanzar la mayoría de edad, Daniella Bustamante ya ha empezado a mover las primeras piezas de un camino que parece cuidadosamente diseñado.

La apertura de sus perfiles en redes sociales, su presencia en grandes eventos y, ahora, su fichaje por una de las agencias de representación más importantes del sector reflejan una estrategia que apunta a su desembarco en el universo de la creación de contenido y las campañas publicitarias.

Un paso que, además de confirmar el creciente interés que despierta su figura, marca el inicio de una etapa en la que buscará construir una identidad propia más allá del apellido que la ha acompañado desde su nacimiento.