Makoke y Gonzalo Fernández ya son marido y mujer: una boda en Ibiza ante 115 invitados y con 3 vestidos de novia distintos

Un año han tenido que esperar para hacer realidad su deseo de convertirse en marido y mujer. Pero, finalmente, lo han conseguido. Makoke (56 años) y Gonzalo Fernández Figares han podido cumplir por fin su deseo de convertirse en marido y mujer.

La pareja, que tuvo que posponer su boda prevista para 2024 debido primero al delicado estado de salud de Marina, pareja de Javier Tudela, y más tarde por diversos problemas judiciales que les afectaron, ha celebrado el enlace que llevaba meses esperando.

Aunque el matrimonio se formalizó el pasado jueves, 11 de junio, en una ceremonia íntima reservada exclusivamente a familiares y amigos cercanos, fue un día después cuando los recién casados reunieron a más de un centenar de invitados -115 para ser exactos- en Ibiza para festejar por todo lo alto su unión.

Boda en directo

El programa ¡De Viernes! siguió de cerca la celebración y mostró algunos de los momentos más destacados de una jornada marcada por la emoción, las sorpresas y el ambiente festivo.

La gran fiesta, en la que la colaboradora ha lucido tres vestidos distintos, tuvo lugar el 12 de junio en Na Xamena, una exclusiva hacienda situada en uno de los enclaves más privilegiados de la isla.

Con vistas al Mediterráneo, un anfiteatro al aire libre y un mirador suspendido sobre el mar, el escenario elegido tenía un significado especial para la pareja, ya que fue en Ibiza donde comenzó su historia de amor.

Entre los asistentes figuraban tanto amigos de toda la vida como numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Arantxa de Benito (56), Estefanía Luyk (50), Pelayo Díaz (39) o Marta López (52), que compartieron algunos detalles del enlace durante conexiones en directo con el programas de Telecinco.

Makoke y Gonzalo Fernández se han dado el 'sí, quiero' en Ibiza. Mediaset.

El 'dress code' del enlace

La invitación incluía además un dress code muy definido. Los hombres debían acudir con traje en tonos claros o guayabera, mientras que las mujeres podían optar por vestidos elegantes de largo midi o largo, en consonancia con la estética mediterránea que marcó toda la celebración.

Una de las protagonistas indirectas de la jornada fue Anita Matamoros (25), quien explicó cómo se estaban viviendo los preparativos y la ceremonia desde dentro.

Según relató, el acto estuvo cargado de momentos emotivos, especialmente por los discursos pronunciados por la hija de Gonzalo y varias amigas de Makoke.

Makoke y Gonzalo Fernández han revelado algunos detalles de su enlace en '¡De Viernes!'. Mediaset.

La emoción de Anita Matamoros

La influencer también participó activamente en la ceremonia tras aceptar la petición de la malagueña de dedicar unas palabras a los novios. "He querido que fuera un discurso emocionante, pero también con algo de humor", comentó.

Anita también reveló cómo afrontaron los novios los instantes previos al enlace. "Son muy nerviosos los dos. Gonzalo estaba especialmente inquieto, mientras que mi madre parecía algo más tranquila", explicó pocas horas antes de que la pareja se diera finalmente el esperado 'sí, quiero'.

Visiblemente feliz, la joven admitía que "está siendo un día radiante en todos los sentidos. Es de las veces que más guapa la he visto en mi vida".