Loreto Sesma se deshace en elogios hacia su marido, Willy Bárcenas: "Siempre confiaste en ti cuando nadie más lo hacía"

Willy Bárcenas (36 años) y Loreto Sesma (30) acaban de celebrar tres años como marido y mujer y la pareja derrocha amor como el primer día. Solo hace falta escucharlos a ambos hablar del otro. Y de eso fue testigo anoche, miércoles, 20 de mayo, EL ESPAÑOL.

En una velada marcada por la emoción y los reconocimientos en Florida Park, Loreto protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala de premios de Vanitatis al dedicar unas sentidas palabras a su marido, galardonado como Hombre del Año.

La escritora y poeta tomó la palabra para rendir homenaje al cantante, en un discurso cargado de referencias personales, admiración y reivindicación de su trayectoria.

Willy Bárcenas y Loreto Sesma. GTRES

Ante una sala llena de personalidades de todos los ámbitos públicos, Sesma comenzó evocando los inicios de Bárcenas, recordando una etapa en la que el artista no lo tuvo fácil: “Yo te conocí cuando las puertas estaban cerradas y cuando parecía que había un techo que otros decidían colocar por la simpleza de los prejuicios".

Con esta frase, la autora aludía de forma implícita a los obstáculos que el vocalista de Taburete ha enfrentado a lo largo de su carrera, marcada en sus comienzos por el peso mediático de su entorno familiar.

Lejos de quedarse en la crítica, el discurso evolucionó hacia una defensa firme del carácter y la perseverancia del músico. “A ti, Guillermo, que cualquiera que te conozca sabe el tremendo error que es encerrar a alguien con tremendas alas en una jaula”, continuó, en una metáfora que despertó los aplausos del público.

Sesma subrayó así la capacidad de Bárcenas para sobreponerse a las adversidades y seguir adelante en el mundo de la música. "Podías haberte resignado, pero decidiste todo lo contrario. Y menos mal", afirmó.

La poeta puso en valor la actitud inconformista del cantante como motor de su éxito, recordando los logros que han jalonado su carrera en los últimos años: “Ese no resignarse, ese no saber apagarse es lo que trajo consigo muchas nominaciones, muchas canciones, un Grammy, discos de platino y miles de personas coreando tus canciones”.

Discurso de Loreto Sesma

"Aquella tarde de mayo en la que nos conocimos, me dijiste que si algún día te daban un premio cantarías Digan lo que digan. Siempre confiaste en ti cuando nadie más lo hacía y eso es lo que me enseñas todos los días".

La intervención culminó con una declaración de amor y admiración que terminó de conquistar a los asistentes: “Y lo has conseguido, mi amor, y conseguirás siempre todo lo que te propongas, digan lo que digan los demás”. El cantante aseguró, al subir al escenario a recoger el premio que Loreto "es el amor de su vida".

Situación familiar

Cuando Willy y Loreto se conocieron él ya estaba estigmatizado por su situación familiar. Sus padres, Luis Bárcenas -extesorero del Partido Popular- y Rosalía Iglesias, habían sido procesados y condenados en el marco de la trama Gürtel.

Esta trama de corrupción implicó pagos de sobornos, financiación ilegal de partidos y delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, lo que llevó a que ambos padres fueran sentenciados a penas de prisión.

El cantante ha explicado en varias entrevistas que la entrada de sus padres en prisión marcó su vida personal y profesional, especialmente en los primeros años de la banda Taburete.

Loreto ha sido uno de los pilares fundamentales del artista en todo este duro proceso. La pareja comenzó una amistad que se fue transformando en amor hasta que en 2020 hicieron pública su relación.

En mayo de 2023, dieron un paso muy importante y se casaron en una ceremonia civil íntima en la Junta Municipal de Chamberí, únicamente en compañía de cuatro amigos y sin la presencia de familiares directos.

Unos meses más tarde, el 28 de mayo, celebraron una gran fiesta a la que pudieron asistir los padres del novio, que abandonaron por unas horas la cárcel para poder estar con su hijo en un día tan importante.