Los 25 gloriosos años de Alba Díaz: enamorada de un músico, un 'docureality' y sus aplaudidos mensajes de 'body positive'

En 1999, 12 días antes de Nochebuena, Vicky Martín Berrocal (51 años) recibió por adelantado el regalo más importante de su vida. El 12 de diciembre de aquel año, nació su única hija, Alba Díaz, fruto de su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés' (56). Desde entonces ya han pasado 25 años.

Este jueves, 12 de diciembre, Alba Díaz Martín llega a la mitad de la década de los 20, y lo hace en un momento glorioso. Aunque siempre ha sido conocida por la popularidad de sus padres, desde hace unos años, la joven brilla por sí misma. Estudió Business & Comunications en The CIS Madrid y se ha hecho un hueco en las redes -su principal trabajo-, sumando 448.000 seguidores. Casi 500.000 usuarios que se interesan por su contenido, marcado por la naturalidad.

Alba Díaz ha colaborado con prestigiosas marcas, como Sephora, Amazon o El Corte Inglés. Además, suele mostrar sus trucos de moda y beauty. Sin embargo, destaca entre otras compañeras por la naturalidad con la que habla de temas que le sirven de catarsis, como el body positive, o por normalizar ciertas cuestiones en redes sociales que podrían parecer tabú. La joven no vive de apariencias y así como un día se enfunda en su mejor look de gala, otros tantos se muestra en chándal para disfrutar de una jornada relax.

"He estado mucho tiempo probando, sintiendo que me salgo mucho de lo que se supone que debe ser. De pequeña igual que iba con unas botas ideales y un vestidito, podía ir con unas DC, mis Mercurial y camisetas del niño", recordó Alba Díaz en una publicación el pasado 5 de octubre. "Estando rodeada de mucha gente que me decía 'no te salgas del molde' o que me miraban mal y decían barbaridades por no ir como ellas, crecí con presión", confesó la influencer.

Todo ha sido más fácil, tal y como rememoró hace apenas dos meses, cuando comenzó a mostrar su autenticidad. "Un día te empiezas a dedicar a esto y te pierdes y piensas que mareas a la gente que te sigue, aparentemente siendo una mujer diferente, con un estilo diferente cada día. Decidí que plasmaría mi personalidad y mi energía en mi día a día y en los looks", comentó.

Junto a un carrusel de imágenes que dejaba al descubierto distintos estilismos, aseguró: "Soy todas estas Albas, y también soy la Alba con el moño en la cabeza que va en chándal por la vida. Todas estas Albas son increíbles y valientes y no han dejado de ser por nada de lo que le han podido decir. Así que, aunque no parezcan muy arriesgados, siempre he desencajado, pero así es como suelo encajar yo, saliendo de mi zona de confort".

El body positive también ha sido una constante en sus publicaciones recientes. Alba Díaz ha normalizado la diversidad de los cuerpos, recibiendo el aplauso de las redes. "Se acabó condicionarme, autodestruirme y no disfrutar de mis veranos por mis inseguridades físicas", escribió el pasado julio junto a un vídeo en bikini. La influencer aseguraba que en un año que ha sido "un antes y un después" en su vida, dejaba de limitarse a sí misma.

A día de hoy, Alba Díaz sigue trabajando en ello, a la vez que cumple con sus compromisos profesionales. El más ilusionante llegará el próximo año, de la mano de Movistar+ y junto a tres de las personas más importantes de su vida.

"Vuestros deseos son órdenes. Estamos rodando", confirmó la influencer el pasado 13 de noviembre. Entonces reposteaba en su perfil de Instagram una publicación en la que aparecía sentada junto a su madre, Vicky Martín Berrocal; su abuela, Victoria Martín Serrano (77); y su tía, Rocío Martín Berrocal (42). ¿El motivo? Dar a conocer a sus miles de seguidores su nuevo proyecto: la grabación de un docureality titulado Las Berrocal.

Alba Díaz y Marco Terrones en las calles de Madrid. Gtres

Al margen de su vida profesional, Alba Díaz llega a los 25 en un gran momento personal junto al cantante Marcos Terrones. "Estoy enamorada hasta las trancas", aseguró a la influencer en una conversación con EL ESPAÑOL el pasado junio, tres meses después de que se hiciera pública su relación. Aunque en ciertos temas la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' prefiere ser discreta, no oculta su complicidad con el músico. En él ha encontrado un lugar seguro.