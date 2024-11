Gad Elmaleh, ex de Carlota Casiraghi, se define como "sapiosexual" y desvela cómo sería su pareja ideal

Gad Elmaleh, expareja de Carlota Casiraghi (38 años) y padre de su primer hijo, Raphaël, ha dejado sin palabras a propios y extraños al definirse a sí mismo como una persona "sapiosexual".

El comediante francés ha dado un paso al frente y ha compartido los detalles de su actual vida sentimental en una entrevista concedida a la revista Paris Match. Aunque está soltero, el que fuera novio durante cuatro años de Carlota Casiraghi ha querido dejar claro que está abierto al amor y ha detallado las características que tendría que reunir una mujer para ser su pareja ideal: "Que priorice la inteligencia por encima de lo que se puede ver o, mejor dicho, lo superficial".

Aunque el francés admitía haber experimentado con aplicaciones de citas, ninguna de estas consiguieron finalmente satisfacer sus expectativas y no encontró lo que estaba buscando. "Tuve encuentros interesantes, algunos más superficiales y otros que resultaron en amistades hermosas, pero al final todo me parecía artificial”, explica Elmaleh a Paris Match.

A lo largo de la entrevista, Gad deja claro que él es "de la vieja escuela" y prefiere enamorarse en situaciones más clásicas, como en una fiesta o en una cena. Asimismo, ofrece detalles más explícitos al ser preguntado por las características que le atraen de una mujer. "No se trata de una cintura de avispa o una boca perfecta; lo que realmente me cautiva es el ingenio", sostiene.

Gad Elmaleh considera que el humor es indispensable en cualquier relación, y las conexiones profundas e inteligentes son su prioridad. "Puedo enamorarme de una mujer o querer ser el mejor amigo de un hombre solo por una ocurrencia brillante", comenta el comediante, identificándose así como una persona "sapiosexual".

Este tipo de orientación sexual hace referencia a "aquellas personas que sienten atracción romántica o sexual hacia la inteligencia emocional o cognitiva de otra persona". Una definición que encajaría a la perfección con la posición actual de Gad Elmaleh.

Implicado como nunca con sus nuevos espectáculos de comedia, el padre del primogénito de Carlota Casiraghi ha querido remarcar que siempre ha mantenido respeto a todas sus parejas. "Antes del auge del movimiento Me Too, siempre he tenido claras las líneas del respeto".

Su romance con Carlota

Carlota Casiraghi junto a sus dos hijos en el Día Nacional de Mónaco en 2024. Gtres

Gad Elmaleh y Carlota Casiraghi comenzaron su relación en 2013. Ambos hicieron oficial su romance asistiendo juntos al Baile de la Rosa de ese mismo año, aunque los rumores de un affaire entre el humorista y la de Mónaco eran abundantes. A los dos años, ambos decidieron sellar su amor con la llegada de su hijo, Raphaël.

Aunque se separaron en 2015 -poco después de ser padres-, la sobrina de Alberto de Mónaco y el cómico francés siguen unidos en la educación de su hijo y en todo lo relacionado con su evolución. Intentan mantenerlo al margen del foco mediático, aunque en citas importantes para el Principado se puede ver al pequeño en actos oficiales.

En cuanto a la vida más privada de Elmaleh, los últimos detalles que han trascendido son que el pasado mes de febrero se convirtió en abuelo por primera vez. Noé, el primogénito del cómico francés, formó su propia familia con 23 años al lado de Johanna Marques, que trabaja para la televisión de Mónaco.