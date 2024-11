El primer cumpleaños sin Julián Muñoz: del misterio de su herencia a la felicitación de su nieto, Fran Redondo

Julián Felipe Muñoz Palomo, nombre de pila del expolítico Julián Muñoz - fallecido en septiembre de 2024 a causa de un cáncer de pulmón- habría cumplido, este domingo, 24 de noviembre, 77 años. Pero, tras su muerte, aún hay muchos misterios por resolver: qué pasó con su herencia, cómo viven sus hijas la desparición de su padre o por qué se casó con Mayte Zaldívar de forma inesperada y forzosa.

El exalcalde pasó parte de su vida en la cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga, después de ser condenado por su implicación en el Caso Malaya y esto hizo que su deterioro físico fuese notable con el paso de los años. Pero, sin embargo, desde que comenzó su libertad vigilada, su estado de salud empeoró y esto le llevó a perder la vida.

Cuando se cumplen dos meses de su deceso, su nieto, Fran Redondo (24 años), al que ha estado muy unido en los últimos años de vida, ha sido el único miembro de la familia que se ha pronunciado en redes sociales por el cumpleaños de Muñoz: "Feliz cumpleaños abuelo. No sabes la falta que me haces, cuídanos desde arriba, besos al cielo, te quiero y te admiraré siempre", escribía acompañado de fotos con político.

La felicitación de Fran Redondo a su abuelo fallecido, Julián Muñoz, por su 77 cumpleaños. INSTAGRAM

Durante sus últimos años, estuvo muy cerca de sus hijas, Eloisa y Elia (42); y su mujer Mayte Zaldívar (67), que confesó que lo cuidaba mucho porque no lo podía ver así. Tras muchos años de conflicto y ser infiel a su mujer con Isabel Pantoja (68); decidieron casarse de nuevo antes de fallecer - aunque la empresaria tenía pareja- de una forma forzosa e inesperada. De esto, nunca salieron a la luz los motivos reales de la clandestina y pactada boda.

Mayte Zaldívar se sentó en el plató de ¡De Viernes! y confesó que su boda no había sido por dinero, solo por sus hijas: "No me he casado por dinero. Es por mi familia, es por mis hijas. Él sentía que había roto el matrimonio. A mí el cariño no se me acabó, pero el amor sí”, aclaró. Aunque durante la entrevista, los colaboradores no creyeron esta historia y llegaron a decir que podría ser por un asunto económico: la pensión de viudedad que recibiría Zaldívar tras su muerte.

Sin embargo, lejos de todos los acontecimientos que relataron y la entrevista póstuma que emitió el programa de Telecinco, la familia con este duelo está más unida que nunca. Aunque no todo podrían ser buenas noticias para la familia Muñoz-Zaldívar, ya que las deudas de exalcalde podrían afectar a su situación económica actual.

Julián Muñoz, durante su entrevista con Santi Acosta.

Desde hace muchos años, cuando Julián ingresó en prisión, se rumoreaba que el político podría tener dinero oculto y que nunca se ha podido localizar. Esto podría tener una relación directa con la boda secreta con Mayte Zaldívar poco antes de su desaparición. El título de 'viuda legal' podría darle la posibilidad de gestionar ciertos documentos pendientes de apertura que nunca antes se trataron.

Lo que sí se sabe es que Muñoz tendría una deuda acumulada con la Hacienda Pública de 46 millones de euros, debido al Caso Malaya y esto podría hacerle más complicado, a la familia, la gestión de cualquier tipo de herencia y en el ámbito legal, también podría repercutir en un futuro.

Un final más que doloroso para Eloisa, Elia y Mayte Zaldívar que, no solo tendrán que pasar por el duelo, si no también por los problemas legales que pueden acaecer tras la desaparición del exalcalde de Marbella.