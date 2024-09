Julián Muñoz, el hombre que lo tuvo todo y acabó entre rejas: corrupción, una familia rota y su amor con Pantoja

Lo tuvo todo y perdió hasta el mayor tesoro que posee un ser humano, la libertad. Julián Muñoz tuvo una infancia marcada por las penurias de la posguerra, pero en El Arenal (Ávila), donde nació en 1947, sus habitantes casi siempre procuraban empaparse de felicidad y buen rollo.

Como en el municipio no había porvenir, decidió buscarse las habichuelas como camarero en Madrid y alrededores. A principios de los 70 conoció en un pub de San Martín de Valdeiglesias a una atractiva camarera llamada Mayte Zaldívar (67 años) que por aquel entonces tenía una hija de corta edad, Eloísa, fruto de una relación anterior con un hombre, ya fallecido.

Como el roce hace el cariño, y a Julián el don de darle a la lengua no le fallaba, logró encandilar a Mayte, con quien se casó en 1974. Para ganarse la vida regentaron el bar de copas Macay, que no tardó en desquiciar a la pareja porque los números rojos empezaban a perseguirlos. A pesar de aquellas estrecheces tuvieron a su hija Elia (42).

[Muere Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y última pareja de Isabel Pantoja, a los 76 años, a causa de un cáncer de pulmón]

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en la Gala Benéfica Marbella 2002, en su etapa de máximo esplendor. Gtres

Finalmente, como el negocio estaba en las últimas y debían tanto dinero a vecinos y proveedores decidieron ir a la aventura en Marbella en 1983, una década dorada donde reinaron Adnan Kashoggi, en cuyas fiestas de cumpleaños solía esconder piedras preciosas en los trozos de tarta para sus invitados, y el rey Fahd de Arabia, que solía llegar con 3.000 personas de séquito y gastaba 6 millones de euros diarios.

Eso sí, sin desmerecer a la siempre divertida y alocada Gunilla Von Bismark (74) junto a su exesposo Luis Ortiz -hoy, tristemente fallecido-, los saraos de postín de Jaime de Mora y Aragón y los divertidos estilismos de Kimera (70). En aquellos años de lujo y esplendor se dejó caer en diversas ocasiones Elizabeth Taylor.

Con ganas de comerse el mundo no tardaron en abrir un bar, el Mayte 1, cerca del campo de fútbol del Marbella donde Julián ejercía de camarero y su esposa se encargaba de la cocina. Como describió Paloma Barrientos en Vanitatis "se comía bien, a buen precio y se corrió la voz de lo buena cocinera que era Mayte. Sus macarrones con chorizo al horno, la carne guisada".

Y añadía la crónica: "Las sobremesas se podían alargar hasta bien entrada la tarde cuando Cachuli con su gin-tonic o su orujo de hierbas se sentaba con los periodistas y les informaba de lo que sucedía en el mundo de los famosos. Era un buen colaborador aunque le gustaba adornar las historias y todo lo que contaba había que tamizarlo".

Mayte, Julián y Jesús Gil, en un evento en octubre de 2001, en Marbella. Gtres

La bonanza de aquellas noches de saraos, donde la flor y nata de la jet set internacional se divertía, les benefició tremendamente. Se liaron la manta a la cabeza al abrir el restaurante Mayte Puerto, ubicado en el náutico de Puerto Banús. Contra todo pronóstico la cosa empezó a no funcionar. La caja no terminaba de cuadrar, por lo que se vieron abocados a echar el cierre.

A partir de ese momento ofrecieron sus servicios en el Petit París de Puerto Banús. Mayte seguía siendo la reina de la cocina y como a Julián se le daba fenomenal embaucar a los clientes con sus palabras no tardó en subir de categoría hasta ser nombrado encargado. Parecía que empezaban a ver la luz. Y realmente fue así.

En aquella época a Julián le interesó la política solo hasta el punto de ser afiliado del PSOE. Pero pronto no tardaría en cambiar. En una de aquellas veladas Jesús Gil y Gil se quedó obnubilado por la manera que Julián tenía para desenvolverse con la gente. Charlaron y, a partir de ese momento, nacería un nuevo Cachuli, como así le solían llamar en sus años mozos.

A Gil le interesaba rodarse de gente inteligente, que no cultivada. Como el entonces presidente del Atlético de Madrid estaba ansioso por ostentar el poder al precio que fuera no dudó en ofrecer a Julián un puesto en la lista del Grupo Independiente Liberal (GIL) de reciente fundación de cara a los comicios de 1991.

Julián Muñoz en una fotografía de archivo.

El resultado fue apoteósico porque en mayo de ese mismo año barrieron en las votaciones con un 65,68% de los votos que se tradujeron en 19 concejales de los 25 que tenía el consistorio marbellí. En junio de 1991, Gil fue investido alcalde y Muñoz ocupó el número 6 del partido. De esta manera, empezaba una época en la que el descontrol financiero y la oportuna obstrucción a cualquier tipo de auditoría o fiscalización eran la nota dominante.

Entre unos y otros empezaron a hacerse con el control de la joya de la Costa del Sol y, de esta manera, abultar con muchos ceros sus cuentas corrientes (ocultas). En 1995 Julián ya era el número 3 y cuatro años más tarde el número 2. Desde una posición aventajada en el Ayuntamiento supo dar los pasos correctos para llenarse los bolsillos y, de paso, aferrarse al poder máximo.

En poco tiempo había pasado de concejal de fiestas a primer teniente de alcalde. Ya en 1999, Muñoz aprobó una licencia de obras en zona verde por la que tiempo después el Juzgado de lo Penal le condenaría a un año de prisión y ocho de inhabilitación en el marco del caso Proinsa.

A partir de ese momento Julián, Mayte y sus hijas empezaron a vivir muy bien a costa del pueblo marbellí. En el consistorio pululaba un hombre que controlaba a su antojo el suelo urbano, Juan Antonio Roca, que posteriormente sería una de las personas clave en el caso Malaya, descubierto en 2006 tras una investigación exhaustiva.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en febrero de 2003, en Marbella. Gtres

Para quien no lo recuerde o fuera en aquel momento un adolescente, se trató de escándalo un escándalo de proporciones bíblicas de corrupción política y urbanística ocurrido bajo tres mandatos presidenciales, Jesús Gil, Julián Muñoz y María José Yagüe que tenían en Roca a su rey de espadas.

Pero antes de entrar en materia sobre este hecho delictivo, los pilares del Ayuntamiento empezaron a resquebrajarse porque Gil fue sentenciado por el Caso Camisetas -cuatro delitos de prevaricación y desvío de 450 millones de pesetas del consistorio al Atlético de Madrid por el que fue condenado a 28 años de inhabilitación y cuatro meses de arresto-, lo que le obligó a dimitir en abril de 2002.

Julián pasó a ser alcalde en funciones y en mayo de ese mismo año fue elegido por mayoría absoluta como edil de Marbella. En su sobrio juramento se comprometió a trabajar "con templanza, mesura y honestidad", y "en democracia y transparencia". El tiempo demostró que todo aquello se lo pasó por el forro.

Lo primero que hizo fue barrer para casa y darle a Mayte y a la mujer de otro concejal la oportunidad de montar una empresa para organizar eventos. Todo parecía ir sobre ruedas, pero Julián comenzó con sus escarceos amorosos. Hubo un desliz que, inmediatamente, provocó una fisura en el matrimonio y sus hijas que conllevó grandes portadas en la prensa del corazón.

Julián había contratado a Isabel Pantoja (68) como imagen de Marbella, pero aquella decisión tuvo que abortarse porque empezaron las críticas. La foto en la que aparecía el matrimonio Muñoz con la tonadillera paseando tranquilamente era pura armonía. Como su gran megaproyecto cayó, el alcalde contó con la cantante de Marinero de luces para el izado de la bandera en el Día de Andalucía.

Julián Muñoz, Mayte Zaldívar e Isabel Pantoja, paseando por las calles de Marbella, en 2003. Gtres

Luego amadrinó un avión con el nombre de Marbella y fue la invitada estrella en el pabellón de Andalucía en la Feria del turismo (Fitur). El runrún aseguraba que entre Muñoz y Pantoja había algo más que una relación laboral, pero el alcalde cortó por lo sano con la rumorología a finales de mayo de 2003 cuando afirmó que "se ha especulado mucho con este tema y se han dicho muchas barbaridades. Mi mujer no ha puesto ninguna demanda de separación, porque no tenemos intención de separarnos".

Otra mentira más. El 19 de marzo empezó oficialmente su relación ante los recelos de la cantante porque no se fiaba de que su nuevo amor, tras la ruptura con el empresario Diego Gómez, estuviera realmente divorciado. Una vez se convenció, a Julián e Isabel les fotografiaron juntos en la Fiesta de la Candelaria. En mayo, durante El Rocío, la pareja estuvo la mar de amable y cariñosa.

Julián Muñoz e Isabel Pantoja, en una de sus primeras imágenes públicas como pareja sentimental. Gtres

¿Quién ha olvidado aquellas imágenes en las que la artista lucía su vestido de gitana azul y a él se le empezó a conocer por sus pantalones de cuello vuelto? A aquel reportaje se le considera el primer posado de su historia de amor. Mayte, furiosa y despechada, se paseaba por los platós para arremeter contra su ex y la cantante.

En uno de los paseos que la pareja solía dar ocurrió un hecho que ha pasado a los anales de la prensa rosa. Ante la persecución de los paparazzi a la artista sevillana no se ocurrió mejor idea que abrir la boca, sonreír falsamente y susurrar "dientes, dientes, que es lo que les jode", en clara alusión a los fotógrafos.

Julián tomó el bastón de mando el 14 de junio de 2003 tras ganar la mayoría absoluta. La felicidad duró poco porque dos meses después una moción de censura le quitó del cargo para ser sustituido por Marisol Yagüe.

Una de las grandes bombas periodísticas tuvo lugar el 29 de enero de 2004 cuando una despechada Zaldívar comentó en el programa A tu lado que a su casa llegaban cientos de miles de euros en bolsas de basura. Lo que dijo fue que es un dinero que había en casa. "Él me decía que era normal. Unas comisiones de obras y me lo comentaba cuando venía con las bolsas", contó Mayte.

Julián e Isabel, en agosto de 2003, en Marbella. Gtres

Y prosiguió: "Me dijo 'toma, esto es de una comisión de unas obras. Guárdalo, no lo podemos poner porque funciona todo el mundo igual'. Se repartían así y sin legales". Los ámbitos del corazón, la economía y la política se quedaron ojipláticos. Aquellas declaraciones fueron los puntales de una investigación que se saldó con la entrada en prisión de Mayte en octubre de 2014 al ser condenada a más de tres años por blanqueo de capitales.

Bastantes años después, Julián admitió en su docuserie que "yo me sentía como el tío más importante del mundo, había conseguido que un personaje tan impresionante como Isabel Pantoja se fijara en mí, yo era el puto amo".

Al exalcalde siempre le habían entusiasmado los famosos, por lo que estar en la Costa del Sol era terreno abonado. Hasta tal punto quería rodearse de rostros conocidos que logró forjar una amistad con Julio Iglesias (80), quien le invitó al bautizó de sus hijas y posteriormente le regaló unos zapatos después de que Julián le comentara lo bonitos que eran los que llevaba.

A partir de marzo de 2006, los cuerpos policiales y la justicia empezó a ordenar las detenciones de los personajes más polémicos del consistorio como Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, El propio Julián, Isabel García Marcos... El expolítico era consciente de que tarde o temprano irían a por él.

En julio de 2006 en la tercera etapa de la Operación Malaya le condenaron a 20 años de prisión por malversación de caudales públicos y cohecho continuado. Casi dos años y medio después salió en libertad de Alhaurín de la Torre (Málaga) al obtener el tercer grado penitenciario.

En febrero de 2009, previo pago de una cantidad de dinero, Pantoja confesó en una exclusiva en la revista ¡HOLA! que lo suyo con Julián se había desvanecido. Nueve meses después la situación subió de tono cuando la cantante le dijo que se fuera de la mansión en la que habían convivido en la urbanización La Pera de Marbella.

Julio de 2006. Detención de Julián Muñoz por la 'Operación Malaya'. Gtres

Se trataba de Mi Gitana, que fue demolida en 2017. Tal y como el exedil explicó en la docuserie Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, "yo fui un capítulo en su vida y lo cortó cuando le dio la gana y de la forma en la que le dio la gana, así de claro. ¿Me quiso alguna vez? No lo sé, algún sentimiento tendría. No se portó bien conmigo. A una persona destruida no le puedes dejar tirado en la calle".

Julián se sintió timado sentimentalmente. "Es una falsa. Paso de ella", constató en alguna ocasión. Para entonces él ya había empezado una relación con la ganadera Karina Pau, de quien se separó en 2016. Por su parte, Mayte Zaldívar seguía ganando mucho dinero por entrevistas y colaboraciones televisivas y seguía enamorada de Fernando Marcos, dieciséis años más joven.

Las investigaciones sobre el caso de corrupción urbanística más importante de la historia de España continuaban. Hasta la fecha de ese triángulo amoroso formado por Julián, Isabel y Mayte el único que había pagado el pato era él porque una vez más, en 2013 fue condenado a 7 años y medio por prevaricación y absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y el subsidiario o alternativo de fraude.

Además, aquel año también fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a otros dos años de cárcel por el caso Malaya. En 2014 cambiarían las tornas porque a Pantoja y Zaldívar también las enviaron a prisión. El 27 de octubre de 2014, Mayte ingresaba en un módulo de Alhaurín de la Torre tras ser condenada a más de tres años por blanqueo de capitales. Y el 21 de noviembre la prensa se frotó las manos.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, en marzo de 2016. Gtres

Isabel entraba en la cárcel de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por los mismos delitos que a su 'enemiga' y al pago de una multa de casi 1.2 millones de euros. Las cámaras hicieron su agosto cuando captaron la imagen de la madre de Kiko Rivera (40) saliendo del furgón policial.

A Julián su nueva estancia entre rejas le resultó tremendamente complicada por sus continuos problemas de salud que le llevaron a acudir al hospital hasta en 29 ocasiones debido a sus problemas cardiovasculares y pulmonares y a la diabetes tipo 1. Por ello, en agosto de 2015 consiguió el tercer grado que posteriormente anuló la Audiencia de Málaga hasta que volvió a concedérselo en mayo de 2016. Cumplió ese régimen en el Centro de Inserción Social de Algeciras.

Como su salud le estaba jugando malas pasadas, el juez autorizó que pasara el resto de la condena en su casa con una pulsera telemática. Sobre el exedil pesaban siete condenas firmes por un total de 22 años de prisión. Después de las rencillas, sus hijas Elia y Eloísa le han estado cuidando amorosamente.

A la pluripatología grave e incurable de la cárcel hay que añadirle el cáncer galopante de pulmón con el que se ha debatido entre la vida y la muerte durante gran parte de 2024. La cosa pintaba tan mal que en mayo de este año se desveló que Julián y Mayte se habían casado por lo civil en enero.

Juliám Muñoz, saliendo de la cárcel en mayo de 2008. Gtres

Sin lugar a dudas, sorprendieron a propios y extraños. Para llevar a cabo el enlace, la condición sine qua non era que Fernando tenía que vivir al lado. Mucho se ha especulado por los motivos reales de ese enlace porque no tiene sentido que tras 20 años de separación lo hayan vuelto a hacer deprisa y corriendo.

Se ha barajado que Zaldívar podría tener la pensión de viudedad y también que, hipotéticamente, podría acceder a una determinada cantidad de dinero depositado en el extranjero. Se ha llegado a hablar de 57 millones de euros.

Como si se tratara de una premonición porque era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, Julián apareció públicamente junto a su exnovia Karina en mayo. El exedil confesó a Europa Press que "tenemos una amistad. Es intangible. Es una amistad de muchos años. Bueno, ya sabéis que fuimos pareja, pero la amistad perdura y va a perdurar siempre".