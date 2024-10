Isabel Preysler, contundente, se pronuncia sobre Íñigo Errejón: "Es un horror. Yo he tenido la suerte de salir con señores"

Un año más la conocida revista Mujer Hoy ha reunido a algunas de las personalidades más importantes de nuestro país en la entrega anual de sus galardones, en los que se reconoce a figuras del mundo de la cultura, la moda, el deporte y la empresa.

Una exclusiva fiesta que se ha celebrado en la Real Casa de Correos y en la que se ha premiado a Isabel Preysler (73 años), las diseñadoras Carolina Herrera (85) y Diane von Furstemberg (77), o los campeones olímpicos Saúl Craviotto (39) y María Pérez (28), entre otros.

Han sido incontables los rostros conocidos que no se han querido perder esta gala tan especial, como Alaska (61), Marta Sánchez (58), Álvaro Castillejo (38) y su mujer, Cristina Fernández -embarazada de 8 meses-, Santiago Pedraz (66) y Elena Hormigos-, Eugenia Osborne (38), Teresa Baca, Carmen Lomana (76), Nuria March (54) o Fiona Ferrer (50).

Isabel Preysler junto a sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer, y su yerno Fernando Verdasco, este pasado martes, 29. Gtres

Pero si ha habido una personalidad que ha acaparado todos los flashes ésa ha sido, sin duda, Isabel Preysler, que en una noche única ha estado arropada por sus hijas Tamara Falcó (42) y Ana Boyer (35), 'escuderas' de lujo de la socialité en uno de los premios más especiales de su vida.

Presumiendo de la maravillosa relación que tienen con su suegra, también han acudido a la gala Fernando Verdasco (40) e Íñigo Onieva (35), aunque en esta ocasión el marido de la marquesa de Griñón se desmarcó del posado familiar y esquivó a las cámaras evitando pasar por el photocall como sí hizo el resto del clan.

Derrochando elegancia con un espectacular diseño bicolor en blanco y negro con motivos florales bordados y escote bardot, Isabel se ha mostrado de lo más emocionada por este importante reconocimiento y ha confesado que, aunque está deseando que Tamara la convierta en abuela, si no cumpliese su sueño de ser madre tampoco pasaría "nada".

Enhorabuena, hoy es su noche, recibe un premio. Cuando se recibe un galardón, ¿a quién se lo dedica Isabel?

Pues se lo dedico a todas esas mujeres que de verdad han trabajado para que España sea un lugar mejor.

Isabel Preysler, posando en el 'photocall' de los Premios 'Mujer Hoy', este pasado martes. Gtres

Siempre luchando las mujeres, no dejamos de luchar.

Exactamente, exactamente.

¿Se considera usted una mujer precursora, abanderada de muchas mujeres?

No, no me considero en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que Lourdes ha decidido darme el premio y después de haber luchado que sí, que no, que no, que sí, pues lo acepto y me siento muy honrada. Pero no creo que me lo merezca, ¿eh?

Viene hoy acompañada de casi, casi toda la familia, Tamara, Ana...

Sí, y Fernando e Íñigo, sí, sí, todo.

Qué orgullo más grande de la familia tan bonita. Nos han dicho que es usted una abuela muy marchosa.

Soy una gran abuela, eso reconozco, que es lo que más me divierte ser, abuela.

El otro día hablando con Ana, con su hija, confesaba que usted incluso no tenía problemas en jugar con ellos en el suelo, al escondite.

No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Me divierto muchísimo con mis nietos, sí, lo que más.

Qué buena etapa está viviendo en estos momentos también. La vida tiene distintas etapas. ¿Se puede definir que esta es una de sus mejores etapas?

Por supuesto, por supuesto, la etapa de abuela es maravillosa, maravillosa.

Isabel Preysler junto a sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer, este pasado martes. Gtres

¿Tiene ganas de enamorarse de nuevo?

Estoy muy bien como estoy, estoy fantástica como estoy. No he estado tan bien en mucho tiempo, estoy tranquilísima.

¿Ha vuelto a hablar con Mario Vargas Llosa?

Muchas gracias, no, no he hablado, no, no.

Su sobrino Álvaro Castillejo va a ser papá en diciembre. Ha dicho que usted es como su segunda madre, ¿va a disfrutar mucho de ese bebé?

Absolutamente, es como otro nieto más.

Ahora, a esperar a Tamara, no la queremos agobiar, pero deseando que sea mamá también.

Exacto, pero no pasa nada, si no lo es, pues no lo es.

Tamara Falcó en el evento de 'Mujer Hoy', este pasado martes, en Madrid. Gtres

¿Cuáles son sus planes para Navidad?

No lo tenemos muy claro todavía. Porque como Tamara lo tiene que pasar con la familia de Íñigo... Ana sí que vendrá seguro.

Le queríamos preguntar qué le parece todo el tema del caso Íñigo Errejón.

Estamos aquí por el premio, no vamos a entrar. Pero lo encuentro, lo encuentro un horror. Encuentro que cuando tú defiendes a la mujer, la defiendes hasta el final, ¿no? Es una hipocresía.

¿Usted a lo largo de su vida ha llegado a sufrir lo que se está hablando ahora, de todo este tipo de abusos, acosos, como mujer?

He tenido la suerte de salir siempre con señores.

La confesión de Isabel

La reina de corazones ha entonado, con motivo de su premio, un emotivo discurso. "Muchísimas gracias por el premio que para mí es un honor que consideréis que me merezco, porque Mujer Hoy es una revista que con Lourdes Garzón -directora de la publicación- y su equipo se ha convertido en un medio de referencia importante para nosotras las mujeres", ha comenzado Isabel.

Preysler ha asegurado que "las verdaderas mujeres merecedoras de este reconocimiento son todas esas mujeres desconocidas que a lo largo de estos últimos 25 años han procurado con gran esfuerzo hacer de este país un lugar mejor".

"Como le he dicho el otro día a un amigo mío, debo de estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando mucho premio. Creo que está llegando el momento en que empiece a retirarme y os deje a mis niñas, que son mucho más graciosas y divertidas que yo. Y ya no os quiero ni contar cómo son mis nietos", ha concluido.