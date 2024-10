Feroces críticas a Luis Zamalloa, el cuñado de María Pombo, por pedir comida en plena tormenta y subir el vídeo a sus redes

Este pasado martes, 29 de octubre, una devastadora DANA ha arrasado toda la parte del Levante español, afectando, especialmente, a territorios como Valencia, Alicante o Málaga. La ciudad de Madrid también se ha visto seriamente azotada por la tormenta en la noche de este día 29.

Lluvias torrenciales han paralizado la capital de España durante horas, provocando caos, atascos, sustos y graves daños. Una situación límite la que se ha vivido en gran parte de España. En medio de este delicado trance, el influencer Luis Zamalloa (30 años), marido de Marta Pombo (32), ha provocado indignación y enfado en Instagram con una decisión que ha tomado en plena tormenta: pedir comida a domicilio.

No sólo esto, el odontólogo y creador de contenido no ha dudado en grabar, con su teléfono móvil, el momento en que llegaba a su casa el repartidor a entregarle su pedido. "Familia, buenas noches. Acabo de llegar a casa. Bueno, no sé, por decir algo, porque he pillado el diluvio universal. Vengo del centro, que estaban los premios Vanitatis", comienza explicando Zamalloa, minutos antes.

"Y aquí estoy, en casita, por fin. Me he pedido un 'macas'. Hoy es día de darle al de Glovo propina, ¿eh? Se la voy a dar en cash, además, porque en una lluvia se ha comido, el pobre. Que nada, chavales, buenas noches, sed felices, trabajad mucho, que todavía no se ha pagado", añade Zamalloa.

Eran cerca de las once de la noche cuando el influencer cuelga en su perfil público un vídeo en forma de story, titulado: "Con la que está cayendo en Madrid no se merece menos este máquina".

Marta Pombo junto a su marido, Luis Zamalloa, en un acto público. Gtres

Junto al texto, tres emojis en forma de nubes simulando tormenta. En el vídeo, se ve al repartidor, con el atuendo empapado por la tormenta, entregarle a Luis Zamalloa su bolsa con la comida, también algo mojada. "Muy buenas", dice el profesional que le da su pedido.

"La que te ha caído, ¿eh?", comenta Zamalloa al tiempo que le entrega, como propina, 10 euros. "Hoy te lo has ganado, macho", agrega el marido de Marta Pombo. "Que tenga una buena noche", le desea el repartidor. "Igualmente, que te sea leve", le responde Luis.

Tras publicar estos vídeos, el influencer ha recibido feroces críticas. Los usuarios de su red social le han afeado, en primer lugar, su egoísmo por pedir a domicilio en una noche como la que se ha vivido este pasado martes, poniendo en peligro la vida del trabajador, por el que, según estos usuarios, Zamalloa no ha mostrado ningún tipo de empatía.

"Viven en una realidad paralela", "En su cabeza sonaba espectacular", "El narcisismo es la verdadera pandemia", "Cuando comerte una hamburguesa te importa más que la vida de un trabajador", son algunas de las reacciones que se pueden leer en la red social X.

