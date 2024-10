Malú se pronuncia por primera vez sobre su nueva pareja, Ángel: las palabras de la cantante que lo dicen todo

El 18 de septiembre de 2024, una revista del corazón informó que Malú (42 años) está de nuevo enamorada, un año después de su ruptura sentimental con el expolítico Albert Rivera (44). EL ESPAÑOL pudo confirmar que el "amigo especial" -así lo definió, en un inicio, la fuente consultada- se llama Ángel Fernández.

Este hombre, responsable de la actual felicidad de la cantante, trabaja en la empresa Riff Producciones, que hace las veces de promotora y contratación de artistas: se encarga de organizar los conciertos de Malú y Melendi (45), entre otros. Lo cierto es que la pareja se ha vuelto "inseparable", sobre todo desde hace unos meses.

En medio de este excelso momento, al que se añade su exitosa gira musical A todo sí, la cantante Malú, nada asidua a los actos públicos, ha sorprendido a propios y extraños este pasado jueves, día 10 de octubre, acudiendo a una fiesta en Madrid. La hija del cantaor Pepe de Lucía (79) ha asistido al evento por el 30 aniversario de Tacha Beauty.

La espectacular fiesta en homenaje al centro de belleza y bienestar, celebrada en la finca U. Zalacaín, ha reunido a célebres rostros del panorama nacional. Pero, con el permiso del resto, toda la atención se la ha llevado Malú.

Con una deslumbrante sonrisa en su rostro, la artista ha confesado, en relación al evento de marras, que ha comenzado a cuidarse "a partir de los 40", aunque no dispone de todo el tiempo que le gustaría: "Entre el trabajo y la enana poco, pero tratas de encontrar el momento, hay que sacarlo".

Malú, en el evento de Tacha Beauty, este pasado jueves. Gtres

Disfrutando al máximo de su hija Lucía (4), la artista ha comentado que ahora "toda la prioridad es para ella y, a partir de ahí, lo que quede ya es para ti... pero es maravilloso".

Tal y como ha revelado la cantante, la pequeña de la casa escucha sus canciones porque "se las pone ella sola". Eso sí, de momento Lucía no ha podido ver a su madre en directo en el espacio La Voz, en Antena 3: "No, todavía es muy chiquitita, todavía no".

Por último, a la artista se le ha interpelado por su flamante razón de amor, Ángel Fernández, su gran ilusión. Malú, celosa como es de su intimidad, ha confesado que "está todo súper bien, todo genial".

Tirando de sentido del humor, ha dejado caer que está en uno de sus mejores momentos: "Estoy monísima... no me veis, ¿pinto yo estar mal?". Unas palabras que lo dicen todo.

Tal y como pudo conocer EL ESPAÑOL, Ángel y Malú se conocen desde hace varios años Ángel es una persona de la total confianza de Malú, y ambos empezaron una bonita amistad y sintonía nada más conocerse. El joven conoce a la madre de Malú, Josefa, y a la pequeña Lucía desde hace mucho tiempo.

No se han producido esas presentaciones oficiales a raíz de su amistad especial; no, viene de tiempo atrás. Ángel está integrado en la familia de Malú, como demostró la publicación Semana, que aportó unas fotografías de la hija de Pepe de Lucía en el Safari Park de Madrid junto a Fernández y Lucía. Una velada que para ellos forma parte de su día a día, de su discurrir cotidiano.

Ambos han pasado gran parte del verano juntos, y a Ángel se le ha visto mucho entrando en la casa de Malú. EL ESPAÑOL conoció, días atrás, otros planes que Malú y Ángel han hecho en las últimas semanas.

Por ejemplo, hace unos días la cantante dio un recital en Santander y se detalla que ella y Ángel pasaron la noche en un hotel "distinto al del equipo". Malú "ya no se esconde", ha opinado alguien cercano a ella. Se ha dado cuenta de que ese celo con el que antes cubría su vida no tiene demasiado sentido.