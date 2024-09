La polémica no cesa: Ángel Cristo Jr. saca a la luz las conversaciones del emérito Juan Carlos con Bárbara Rey

No hay persona en España que no esté pendiente de la que ya se ha convertido en la noticia del año. A comienzos de esta semana, el país entero se sorprendía con la publicación en la revista holandesa Privé de unas polémicas fotos en las que el emérito Juan Carlos (86 años) compartía besos y caricias con Bárbara Rey (74).

Las imágenes corrieron como la pólvora y medios de todo el mundo se hicieron eco de la polémica. Sin embargo, algo que sorprendió aún más si cabe fue la persona que había facilitado a la revista las comprometidas fotografías. Se trataba nada más y nada menos que de Ángel Cristo Jr. (43), el hijo de la vedette, con quien no mantiene una buena relación desde hace un tiempo.

Toda esta situación ha llevado al pequeño de los Cristo Rey a dar un paso al frente y sentarse en el plató de ¡De Viernes! para hablar de todo lo que dieron de sí aquellos convulsos años.

Revista 'Privé'.

Protagonista indirecto de toda esta historia, el hijo de Bárbara Rey acudía este pasado viernes, 27 de septiembre, al programa de Telecinco para confesar todo lo que vivió en aquella época y aclarar que fue él mismo quien tomó las polémicas fotografías.

Sin embargo, lejos de dar su brazo a torcer y producir un acercamiento con su madre y su hermana, Sofía Cristo (41), el mayor de la familia ha sacado a la luz las transcripciones de las conversaciones que Bárbara y el emérito mantuvieron cuando eran amantes.

En la primera de éstas, la exvedette y Juan Carlos I hablaban sobre una llamada de la madre de Bárbara al padre de Felipe VI (56) para pedirle que le diera trabajo a su hija, sin el consentimiento de ella. "No entiendo por qué hace una cosa así con un teléfono que ella no tiene que coger para nada, porque me lo ha cogido de la agenda y yo lo tengo por 'Señor SUMER' (SU Majestad El Rey) que así nadie sabe".

Ángel Cristo Jr, en 'De Viernes'. Telecinco

Don Juan Carlos respondía confesando "yo me he quedado, de verdad, hasta estremecido. Lo estoy pasando mal de no conseguir eso, lo digo de verdad, y estoy tratando de ver cómo puedo conseguir algo, no es fácil". La conversación continuaba con Bárbara Rey pidiéndole al entonces rey que si conocía a alguien en Televisión Española que pudiera hacer algo (darle trabajo) sin comprometerle a él. "Eso estoy mirando por todos lados", fue la respuesta del emérito.

El programa también decidió publicar las declaraciones de las trascripciones de la segunda cinta. En ellas, Bárbara Rey pregunta al emérito por el estado civil de las infantas Elena (60) y Cristina (59) y el de, por entonces príncipe, Felipe VI: "O sea que yo me tengo que enterar por las revistas que se casa tu hija", a lo que Juan Carlos I contestó, "lo que te puedo decir es que sale con este chico (Marichalar), lo que pasa es que todavía no lo quiere anunciar (la boda)".

Una respuesta la del monarca que llevó a Bárbara Rey a reflexionar que, de casarse doña Elena de Borbón con Marichalar, ésta ya no podría divorciarse al ser Infanta, como sí hizo en su día la vedette de su marido Ángel Cristo. Al mismo tiempo, Bárbara se mostraba muy interesada por la relación entre Juan Carlos I y el actual Rey de España. "Que si te llama más, que estabas enfadado con él", "sí, sí, ahora me llama un poco más".

Sofía Cristo, Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey en una imagen de 2023. Gtres

En el final de la cinta, la madre de Sofía Cristo también aprovecha para preguntar sobre la infanta Cristina, que por aquel entonces estaba aún soltera, y sobre cómo era su vida en Barcelona.

Se trata de unas cintas, sacadas a la luz por Ángel Cristo Jr., que no hacen más que incrementar la polémica de la semana. Unas grabaciones que ponen de manifiesto la relación que mantenían ambos en secreto durante años y que bien pudo haber sacudido los cimientos de la Corona española si hubieran salido a la luz en aquellos años.