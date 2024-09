El ilusionante proyecto de José María, el hermano en silla de ruedas de David Bisbal: su importante cargo en Almería

2023 será un año que la familia Bisbal Ferre nunca olvidará. Fue en abril cuando José María (56 años), hermano de David Bisbal (45), desapareció de manera inesperada en Roquetas de Mar. Los equipos de emergencias se movilizaron para encontrarle por "tierra, mar y aire". Finalmente, fue localizado con vida, pero nada sería como antes ni para él ni para el resto de los miembros del clan.

Durante meses no se supo nada del que fuera representante de su hermano tras la salida de Operación Triunfo. Finalmente, se conoció que había estado ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, después de sufrir una lesión medular durante su desaparición.

De uno de los episodios más difíciles de su vida, José María consiguió sacar algo positivo. Fue ahí donde comenzó a practicar parabádminton, disciplina deportiva en la que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de España. Ahora la vida vuelve a sonreírle y ha iniciado un nuevo e ilusionante proyecto del que EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

José María Bisbal junto al resto de los miembros de la junta directiva de ASPAYM. ASPAYM Andalucía

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando se confirmó una de las noticias más ilusionantes para el deportista. El primogénito de la familia pasó a formar parte de la junta directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM). Durante años, esta plataforma había estado inactiva, pero se ha procedido a su reactivación.

Esta nueva junta directa está constituida por seis personas. José María Bisbal será el vocal encargado del ala de accesibilidad. Los objetivos de la asociación son claros: reivindicar los derechos fundamentales, fomentar el deporte adaptado y la actividad física, luchar contra la discriminación y el estigma, promover la autonomía personal y la independencia de las personas con discapacidad y mejorar la accesibilidad.

"Queremos lanzar el mensaje a todas las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas de la provincia de que no están solos: ASPAYM Almería toma impulso para ser punto de encuentro y llevar a cabo las actividades que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de sus socios y familiares", señala José María Bisbal en la página web oficial de la asociación.

José María Bisbal muestra su medalla de bronce del Campeonato Nacional.

Con este nuevo proyecto, el hermano del cantante sumará una nueva actividad a su día a día. Es conocida la pasión que en estos últimos meses ha demostrado por el parabádminton, pese a no poder cumplir su sueño de viajar a los Juegos Paralímpicos de París 2024 que se celebraron hace solo unas semanas.

En el marco de este nuevo cargo, el ahora miembro de la junta directiva de ASPAYM ha concedido su primera entrevista después de meses de silencio a La Opinión de Almería. Ha recordado como fueron esos primeros meses después de conocer la condición que padecía: "No sabía que decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba". Fue entonces cuando, según señala, le recomendaron internarse en el centro de Toledo: "Me preguntaba por qué. Ni un solo médico me dijo la razón por la que era mejor ir a Toledo que quedarme en Almería o Granada. Les hice caso, pero no sabía adónde iba".

Ahora reconoce que es la mejor decisión que tomo: "Nadie me dijo todo lo que allí podía aprender, lo que podía mejorar y lo que me podían ayudar psicológicamente. El objetivo es que aceptes tu ilusión. A partir de la asimilación ya se puede empezar a hacer la rehabilitación de manera más efectiva". A pesar de lo dura que es su situación, también reconoce que el apoyo familiar fue clave: "No me quejo, he tenido mucho apoyo". También ha recordado el papel de su mujer Lupe, que decidió dejar su trabajo para vivir junto a él en Toledo.

José María y David Bisbal, en una imagen compartida en redes sociales.

El papel que ha tenido para José María el parabádminton también ha sido fundamental. "Es como resetear el ordenador. Empiezas de cero el día. Es fundamental. Cuando estaba ingresado, estaba deseando que llegaran los lunes y los miércoles para practicar bádminton", asegura en la citada publicación almeriense.

Cabe recordar que en menos de un año, José María Bisbal ya ha alcanzado su primer éxito deportivo en el Campeonato de España de Parabádminton, celebrado en Cartagena hace unos meses. El hecho de no tener redes sociales activas dificulta saber de sus pasos en el mundo profesional, por lo que se conocen apenas detalles de su trayectoria y entrenamientos.