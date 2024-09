Un pueblo en Francia, una isla en el Caribe y una colección de coches de lujo: el millonario patrimonio de Johnny Depp

El Hormiguero ha comenzado su nueva temporada por todo lo alto. Al margen del enfrentamiento que mantiene semana tras semana con La revuelta, de David Broncano (39), el programa conducido por Pablo Motos (59 años) continúa sorprendiendo día a día a los espectadores con los invitados que se dan cita en el plató de Antena 3.

Si hace días, personajes de lo más reconocidos como el futbolista Lamine Yamal (17) o el actor Antonio Banderas (64) asistían al programa de las hormigas para confesar sus proyectos profesionales y personales, este lunes, 23 de septiembre, Hollywood regresa a España. Y lo hace de la mano de Johnny Depp (61). El afamado actor asistirá acompañado del actor italiano Riccardo Scamarcio (44) para presentar su nueva película, Modi, three days on the wing of madness.

Aunque durante los últimos años la polémica no ha dejado de rodear a la figura del intérprete por su ruptura y juicios públicos con Amber Heard (38), lo cierto es que su trayectoria profesional le ha posicionado como uno de los actores mejor pagados. Y es que, pese a que buena parte de su fortuna fue destinada a pagar abogados en su pugna contra su exmujer, sus películas, empresas y obras de arte siguen haciendo que su patrimonio millonario.

Conocido por sus extravagancias, muchos de los detalles sobre el patrimonio neto de Johnny Depp y sus gastos fueron revelados cuando el actor presentó una demanda de 25 millones de dólares contra sus antiguos gerentes comerciales, The Management Group en el año 2017.

El actor acusó a la firma de cobrar una comisión contingente no autorizada de 28 millones de dólares y de prestar 10 millones de dólares a terceros sin su permiso. La demanda se resolvió en 2018, pero para entonces, los detalles de su riqueza ya habían sido revelados en contrademandas presentadas por la agencia.

La agencia, que representó a Depp durante 17 años hasta ese momento, reveló en su defensa que el actor llevaba un "estilo de vida ultra extravagante que, conscientemente, le costaba a Depp más de dos millones de dólares al mes mantener, algo que simplemente no podía permitirse". De hecho, Joel Mandel, el cofundador de la agencia, reveló que Depp ganó más de 650 millones de dólares en los años que estuvo representado por The Management Group.

A pesar de que en más de una ocasión se ha criticado al actor por "desperdiciar" todo el dinero ganado, su conjunto de propiedades está valorado en más de 100 millones de dólares y comprende mansiones históricas, una isla privada y un pueblo francés entero.

1. Una mansión en Hollywood

Su residencia principal está en North Sweetzer Avenue en West Hollywood. Una mansión que, según The Hollywood Reporter, una vez fue propiedad del productor musical Berry Gordy.

La casa, que Depp compró en 1995, tiene un cuadro de Banksy, que el artista británico creó especialmente para el actor. También alberga varias de las guitarras clásicas de Depp. La mansión tiene ocho habitaciones y un estudio de grabación.

2. Cinco áticos en Los Ángeles

Más tarde, entre los años 2007 y 2008, Depp compró cinco áticos en el edificio Eastern Columbia de Los Ángeles. Los áticos, situados uno al lado del otro, en el mundialmente famoso edificio Art Decó, se adquirieron por siete millones de dólares cada uno.

Aquí es donde Depp vivió durante la mayor parte de su matrimonio con Heard. Utilizó una de las cinco unidades como estudio de arte y otra como suite para invitados. El actor vendió más de uno de los áticos por 12 millones de dólares tras su divorcio, aunque a día de hoy no está claro si llegó a vender dos de ellos o los cinco.

3. Un pueblo en Francia

A unos 27 kilómetros del paraíso náutico de Saint-Tropez, en la región de la Costa Azul, en el sur de Francia, se encuentra un pueblo anodino llamado Plan De La Tour. En 2001, Depp compró los 150.000 metros cuadrados de la zona junto con su entonces pareja, Vanessa Paradis. A pesar de que se desconoce la cantidad exacta que pagaron, bien es conocido que el pirata más famoso de todos los tiempos gastó otros 10 millones de dólares en una renovación completa del pueblo.

4. Finca en Somerset

En el año 2014, cuando se encontraba en uno de sus puntos profesionales más álgidos por el impacto de la millonaria saga de Piratas del Caribe, Depp compró una finca de 16 millones de dólares con una mansión en Somerset. Allí pasó su tiempo tras el fin de la demanda por difamación que presentó contra Heard. Se trata de una mansión que cuenta con 12 habitaciones y ocho baños, además de una granja en el amplio y espectacular jardín.

5. Su propia isla en el Caribe

Si antes se hacía referencia a que el actor impulsó internacionalmente su carrera con la saga de piratas más famosa de todos los tiempos, no podía faltar una propiedad en el Caribe. De hecho, se trata de una de las propiedades más grandes de Johnny: una isla privada de 182.000 metros cuadrados en las Bahamas.

Bautizada como Little Halls Pond Cay Island, Depp compró la isla en 2004 por 3,6 millones de dólares. La isla tiene su propia laguna rodeada de palmeras, seis playas de arena blanca y una casa de playa. Según se informa, Depp ha nombrado las playas en honor a sus hijos e ídolos, su hija Lily-Rose Depp, Hunter S. Thompson y Marlon Brando.

6. Colección de coches lujosos

Parece que un pueblo en Francia, una isla en el Caribe y millonarias y lujosas mansiones no eran suficientes para el actor, pues a su patrimonio se le suman una larga lista de coches exclusivos, entre los que destacan un Rolls-Royce Wraith, un Land Rover Range Rover, un Lincoln Navigator y un BMW Serie.

Su fortuna, en peligro

Aunque los ingresos que ha ido acumulando el actor durante su trayectoria no son baladí, lo cierto es que su batalla judicial y mediática contra su exmujer, Amber Heard, lo llevó a posicionar su patrimonio en una situación de peligro.

Amber Heard y Johnny Depp. Gtres

Tras el artículo de opinión que Amber Heard publicó en The Washington Post señalando a Depp como "maltratador", éste fue despedido por varias empresas y estudios, entre ellos Disney, que cortó lazos con él inmediatamente y dijo que no regresará a la franquicia de Piratas del Caribe.

Sin embargo, hace poco más de un año, la que fuera su mujer cumplió la parte del acuerdo al que llegaron y abonó al actor cerca de un millón de euros, tras perder el litigio por difamación. Una cantidad que el actor repartió a partes iguales entre cinco organizaciones benéficas.