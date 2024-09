El polémico viaje de Federico de Dinamarca a Alemania tras la caída de la reina Margarita: el motivo y quién le acompaña

Federico de Dinamarca (56 años) ha vuelto a convertirse en los últimos días en el protagonista de los titulares y las críticas tanto en su país como en el resto del mundo. No hace ni un año que subió al trono danés, pero no ha dejado de acumular malas opiniones por su gestión y su papel como monarca.

Ahora ha vuelto al foco mediático después de tomar una controvertida decisión que tenía como protagonista a su madre, la reina Margarita (86). Fue el pasado jueves, 19 de septiembre, cuando se conoció que la anterior monarca había sufrido un aparatoso accidente doméstico y había tenido que ser ingresada.

A pesar de este suceso, Federico de Dinamarca decidió continuar con los planes que tenía previstos para el fin de semana. Primero fueron medios daneses los que afirmaron que el Rey iba a abandonar el país para iniciar un viaje privado; después fue palacio quien confirmó la información. El destino y las compañías eran un misterio. Hasta ahora.

Se ha conocido que el monarca se trasladó el pasado viernes, 20 de septiembre, hasta Alemania. Ha sido aquí donde ha disfrutado de un evento automovilístico en compañía de su primo, el príncipe Gustav Sayn-Wittgenstein, y su esposa, la escritora Carina Axelsson.

El medio alemán Siegener Zeitung ha sido el encargado de difundir las imágenes donde se les puede ver en esta cita. En concreto, han asistido a la prestigiosa carrera Röhrl Klassik, un evento que exhibe 150 coches Porsche históricos a lo largo de un recorrido de 730 kilómetros.

Se situaron junto al castillo de Bad Berleburg, una finca histórica de 3.000 hectáreas, que ha sido testigo de importantes momentos de la realeza danesa desde el siglo XIII. Aquí se han celebrado numerosos eventos privados y también bodas.

A pesar de que el viaje ha sido en parte familiar, las críticas han continuado. Todo ello después de que Federico se marchase del país sin haber ido a visitar a su madre, que se encontraba convaleciente en un hospital de Copenhague. "Se encuentra bien dadas las circunstancias", afirmó tras conocerse el suceso.

Horas después, volvió a hablar con los medios locales para tranquilizar a los daneses. "He hablado con ella y parecía estar bien, por lo que pude oír", afirmó. Unas palabras que no sentaron nada bien en el país, ya que confirmó que no había ido a visitarla pese a encontrarse a escasos kilómetros de distancia.

Ahora se ha conocido que la reina Margarita sufre una lesión en las vértebras del cuello y una fractura de la mano izquierda. Esta caída llega año y medio después de que tuviese que ser operada por los problemas de espalda, lo que ha generado una gran preocupación en el país.

En estos días en los que Federico no ha estado en Dinamarca, ha sido su mujer, la reina Mary (52), la que se ha encargado de la regencia. Desde que comenzó el reinado de Federico, han sido numerosas las ocasiones en las que ha cedido el rol de monarca. De hecho, se le presenta un problema importante en las próximas semanas: su hijo Christian (18) se encuentra en África trabajando, su madre está convaleciente y solo puede acudir a su esposa y a la princesa Benedicta (80) para ayudarle con los compromisos oficiales.