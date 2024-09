Rossy de Palma, la 'chica Almodóvar' que cumple 60 en busca del renacer: su increíble historia y sus "dos ángeles"

El mundo del cine está este lunes, 16 de septiembre, de celebración. Rosa Elena García Echave, conocida artísticamente como Rossy de Palma, cumple 60 años y lo hace con las intenciones claras de cara a su futuro.

La polifacética artista siempre ha demostrado ser dueña de su vida y en este inicio de década personal lo va a volver a hacer. Nunca ha dejado que nadie le encasillara y, precisamente por eso, es un personaje único.

Pese a su popularidad, la actriz siempre se ha mostrado muy reservada en lo que respecta a su vida privada. Son contadas las ocasiones en las que ha dado detalles personales y hasta entonces desconocidos. Sus orígenes humildes y sus inicios en el mundo de la moda le han sido suficientes para elevarse hasta el estrellato.

Rossy de Palma en una imagen de archivo. Gtres

Nacida en Mallorca, Rossy es hija de un albañil asturiano y una artista navarra. Decidió abandonar los estudios y ponerse a vender ropa en el rastro del Mallorca. Estas prendas, que estaban diseñadas y fabricadas por ella, y su estilo personal le ayudaron a que todo el mundo se fijase en ella.

Lo intentó en el mundo de la música con su propio grupo musical que alternaba pop con punk, Peor Imposible, sin mucho éxito. Ella era la vocalista y aunque no sonaban del todo mal, la falta de apoyo en una década donde había cientos de artistas emergentes les llevó a disolverse. Pero gracias a esta formación consiguió llamar la atención de la persona que le abriría la puerta al mundo de la interpretación: Pedro Almodóvar (74).

El manchego se fijó en el rostro de la mallorquina, que destaca por su reconocible nariz, y no dudó en convertirla en una chica Almodóvar. "Vino a verme junto al figurinista porque querían un vestuario como el mío para el personaje de Carmen Maura en La ley del deseo. Lleva varios pendientes que están hechos por mí", confesó en una entrevista para Vanity Fair.

Rossy de Palma en el festival de Cannes. Gtres

Fue en esta producción donde el cineasta le daría un pequeño papel, pero con muchas intenciones. Pidió a maquilladores y estilistas que fuese Rossy quien se maquillase, peinara y vistiera para no perder ese sello tan característico. Después de esta llegarían otras muchas que le servirían para abrirle las puertas también de las pasarelas y la Alta Costura.

Francia ha sido durante años su país de residencia, donde es tan querida y reconocida como en España. Fue aquí donde conoció al que sería su pareja y padre de sus dos hijos. Nada se sabe de este desconocido francés, del que nunca ha querido hablar y que se desentendió por completo del cuidado de los pequeños. De ahí que Gabriel (26) y Luna (25) tengan el apellido de su madre.

Los problemas entre la pareja comenzaron cuando ella se quedó embarazada. "Empezó la posesividad, él quería dominar", relató en una entrevista con Jesús Calleja. Asegura que en esta etapa de su vida no fue infeliz, porque solo pensaba en su supervivencia. Después de un suceso violento, tras el que terminó en el hospital, decidió salir de ese infierno. "Tuve miedo porque me vi a mí misma desde arriba. Una mujer me dijo: 'Usted lo que tiene que hacer es coger a sus hijos e irse a Madrid'. Y eso es lo que hice".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luna 🦁🌙 (@lunalionne)

Esta historia de superación personal sirvió a Rosalía de inspiración para una de sus canciones: Preso. En ella se escucha la voz de Rossy de Palma relatando su vivencia: "Por amor bajé al infierno. Como subí con dos ángeles, no me arrepiento de haber bajado. Te atrapa sin que te des cuenta. Te das cuenta cuando sales, piensas: '¿Cómo he llegado hasta aquí?'".

A pesar de que durante años sus hijos estuvieron bajo la protección familiar, ambos ya han tomado las riendas de su vida y se han empezado a hacer su nombre propio en la industria. Gabriel es el más desconocido de los dos. Se sabe que toca el piano, le apasiona el dibujo y ha estudiado Cine. "Es lo que hago sin parar desde que era pequeño. Estudio Cine porque creo que me ayudará a contar lo que quiero contar, que igual acaba en un cómic", relató en una entrevista.

En cuanto a Luna, parece que está siguiendo los pasos de su madre, aunque quiere labrarse su propio futuro alejada de la etiqueta de 'hija de...'.. Estudió Humanidades y Comunicación Digital, también canta y ha hecho sus pinitos como modelo. Ambos sienten pasión por su madre, a quien consideran un referente en todos los sentidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rossydpalma (@rossydpalma)

Esta nueva década viene con cambio para ella. Tal y como confirmó en una entrevista en Telva: "Quiero que sea mi década hedonista, para experiencias que me den gusto a mí más que para ser vehículo de las experiencias de otros". En la citada publicación, también explicó cuál quería que fuese su regalo de cumpleaños. "La Medalla a Mérito en el Trabajo, pero por mis padres, porque así la compartiría con ellos, que han sido unos currantes increíbles", pedía.

Será ella quién decida su futuro, pero a sus 60 años puede presumir de seguir acumulando éxitos y ser una de las actrices más internacionales y queridas de España.