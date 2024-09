Diego el Cigala será juzgado el 7 de noviembre por maltrato y vejaciones continuadas a su exmujer, Kina Méndez

El cantaor Diego el Cigala (55 años) será juzgado el próximo 7 de noviembre en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, por delitos de maltrato y vejaciones a su mujer, Dolores Méndez, a la que todo el mundo cariñosamente llama Kina.

El juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera ha fijado esta fecha, tras un aplazamiento, para el juicio por unos hechos por los que el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid en junio de 2021, después de que la que entonces era su pareja le denunciara en una comisaría de la citada ciudad gaditana.

En julio de 2023, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez propuso que Diego el Cigala fuera juzgado por los delitos de maltrato y vejaciones continuadas a su exmujer.

[Kina, la cantaora que ha denunciado a El Cigala por malos tratos, se fue con sus hijos a Jerez hace meses]

Diego El Cigala. MEGA

Según la fiscalía, que pide cinco años de cárcel para el artista, dentro de esta relación, el cantaor desarrolló "de forma continuada" comportamientos hacia la mujer "de predominio y control, menospreciándola, vejándola, golpeándola y creando un clima de dominación que provocó en la misma un estado permanente de temor y subyugación".

Se ponía fin así a unas pesquisas que se iniciaron en junio de 2021, cuando el cantaor fue detenido en un hotel de Madrid, después de que su entonces pareja acudiera a una comisaría de Jerez de la Frontera, donde reside, para denunciarle por daños físicos y psicológicos.

[Los dos años refugiada y en silencio de Kina Méndez, la cantaora maltratada por 'El Cigala']

Kina, del clan de los Méndez de Jerez, en una actuación antes de conocer a Diego El Cigala.

La Policía de Jerez envió un requerimiento para que el intérprete de Lágrimas negras fuera detenido en el hotel de Madrid en el que se encontraba y pasó una noche en comisaría. A la salida del calabozo, ante los medios de comunicación, declaró que "las mujeres sólo quieren dinero". El juez le dejó en libertad a la espera de que el juzgado de Jerez, que inició el proceso por la denuncia, continuara con las pesquisas.

Fruto de ellas, el 30 de diciembre de 2020, la titular del juzgado de violencia contra la mujer dictó el auto de procedimiento abreviado, con el que ponía fin a la investigación y proponía que fuera juzgado. Finalmente, el juzgado penal número 3 de Jerez ha fijado este juicio para el próximo 7 de noviembre.

Condenas anteriores

Diego el Cigala fue condenado en el año 2004 por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por una falta de amenazas a una azafata, a la que tuvo que pagar 20 días de multa a razón de seis euros diarios, 245 euros por los días que estuvo incapacitada para trabajar, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos que tuvo.

Según los hechos probados, Diego Ramón Jiménez Salazar embarcó el 29 de marzo de 2003 en el aeropuerto de Barajas en un vuelo con destino a Tenerife y, tras situarse en su asiento, se dirigió a la azafata, a la que entregó una bolsa con un traje para que lo guardara.

La azafata le contestó que en dicho avión no había armarios y le indicó que podía colocar el traje en el compartimento situado encima de su asiento. "En un tono tremendamente exaltado y agresivo", comenzó a proferir expresiones contra la azafata como "eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza".