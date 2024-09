Los últimos años de Juanma antes de morir: problemas económicos y salud delicada por la reducción de estómago

Este pasado jueves, día 12 de septiembre, el mundo de la televisión se vistió de negro luto. Una noticia inesperaba agitaba la actualidad informativa cuando se conoció la muerte de Juanma García, ganador del reality La casa de tu vida, a la temprana edad de 44 años. La aparición de Juanma y David, su pareja de entonces, en la pequeña pantalla sirvió, a principios de los 2000, para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, históricamente marginado y escondido en las ficciones y en la propia televisión.

La casa de tu vida era un reality en el que parejas -no tenían por qué ser sentimentales: de hecho, hubo amigas- de diferentes zonas de España debían construir, semana a semana, una casa, valorada en unos 800.000 euros aproximadamente. Su gran premio era precisamente la vivienda que con sus manos y sus esfuerzos habían logrado poner en pie.

Efectivamente, el gaditano Juanma y su novio de entonces, David Cereceda, resultaron ganadores de la primera y más exitosa edición del reality. Ahora Juanma ha dicho adiós, según desveló María Patiño (53) el pasado jueves en Ni que fuéramos, a causa de un aneurisma.

Juanma y David, participantes de 'La casa de tu vida'

"Existen aneurismas cerebrales, abdominales... Es una dilatación de una arteria congénita. Si esa persona desarrolla hipertensión a lo largo de los años, la arteria dilatada puede romperse, lo cual hace que sea muy difícil sobrevivir", aclaró un médico que fue preguntado en el citado programa de Ten.

El facultativo encontró oportuno precisar que "los aneurismas suelen causar problemas en personas jóvenes que han sufrido aumentos de presión arterial o situaciones de estrés, y cuando se rompen, muchas veces resultan fatales".

En los últimos años, Juanma García vivía apartado del foco mediático. Su última aparición en televisión la hizo en el año 2011, cuando participó junto a su compañera de reality, Mónica Guerrero, a la que popularmente la gente llamaba Mónica, la virgen precisamente porque decía serlo, en El reencuentro. Además de Zeppelin TV, la productora que los vio nacer, la propia Mónica ha querido decir adiós a Juanma con un sentido y cariñoso mensaje a través de sus redes sociales.

"Hoy, el mundo se ha vuelto un poco más gris sin ti, Juanma. La noticia de tu partida me ha dejado sin palabras. Recuerdo cuando compartimos risas en La casa de tu vida y luego fuimos pareja en El Reencuentro. ¡Qué noche más fascinante pasamos en Almería! Siempre te recordaré con una sonrisa. Descansa en paz", firmó Mónica Guerrera.

Sus últimos años

Los últimos años de vida fueron un infierno para Juanma. Acomplejado por su peso, unos 150 kilos, y presiona, afirmaba él, por su entorno y su expareja, llegó a hacerse una operación de reducción de estómago que resultó darle problemas hasta el final de su existencia. "El estómago se había pegado a la malla que me pusieron en la reducción de estómago y me había creado un boquete. Tenía una infección de caballo. Ha sido durísimo, mes y medio en el hospital. Los médicos pensaban que no iba a salir", relató en la extinta ¡Qué me dices!

Juanma García, en una de sus intervenciones televisivas.

Su ruptura con David Cereceda y sus problemas económicos también le hicieron pasar momentos aciagos en los últimos tiempos. "David me amenazaba con que tuviera cuidado con la carretera, no fuera a tener un accidente con el coche", declaró para El confesionario de Kiko. "David me confesó que nunca me había querido, que sólo aguantó conmigo por conveniencia, por una casa. Lo más bonito que me dijo David es que yo estaba esquizofrénico y que lo que necesitaba era un buen polvo, que si quería me prestaba a su novio", concluyo.

En relación con sus finanzas, durante cierto tiempo, Juanma estuvo acuciado por un préstamo que pidió junto a quien fuera su pareja. A pesar de que ganó bastante dinero en su fuerte época televisiva, acabó dilapidando su fortuna. Jamás culpó a nadie. "Yo no echo la culpa a nadie. Mi madre me advertía con los mejores consejos del mundo, pero yo no hacía caso. Era todo tan nuevo para mí, yo iba por Chueca como Paco Martínez Soria, con la boca abierta y gastando dinero. Todo fue por mi cabeza loca", dijo.