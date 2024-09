El emotivo gesto que Santi, el hijo de Carla Goyanes, ha tenido con su tía Caritina y su abuelo Carlos, en un partido

La familia Goyanes Lapique continúa de luto después de vivir el mes más difícil de sus vidas. El 7 de agosto fallecía de manera inesperada Carlos Goyanes mientras dormía en su casa de Marbella. Tan solo 19 días después, y sin haberse podido recuperar de esta dolorosa pérdida, moría Caritina Goyanes.

Será el próximo 23 de septiembre cuando sus seres queridos celebrarán una misa funeral en Madrid para despedir, por última vez, a Carlos y a Caritina. El lugar escogido ha sido la iglesia de San Agustín, con vínculos muy cercanos a la empresaria.

Este lunes se cumplirán tres semanas del fallecimiento de Caritina, pero sus familiares más cercanos continúan recordándola siempre que tienen oportunidad. La última en hacerlo ha sido Carla Goyanes (41) y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram con un emotivo vídeo en el que el protagonista es su hijo, Santi (9).

Antonio Matos junto a sus hijos, sus cuñados, Carla Goyanes y Jorge Benguría, y su suegra, Cari Lapique. Gtres

El mediano de la familia Benguría Goyanes, que milita en las filas infantiles del Leganés, jugó este pasado sábado uno de los partidos más importantes de la temporada. Lo hacía frente al Real Madrid y su madre ha querido hacer partícipes a sus seguidores del progreso de su hijo. "Orgullosa de la entrega, dedicación y ganas de aprender y mejorar cada día incluso en momentos difíciles defendiendo esta camiseta", expresa en el primero de los stories compartidos.

A continuación, ha compartido uno de los vídeos más emotivos y especiales y que no se le olvidará nunca a Carla Goyanes, a pesar de no encontrarse presente en ese momento. "Emocionada al recibir este vídeo. No solo es un golazo importantísimo contra el Real Madrid que les ha llevado a la final del torneo. Lo mejor es que en la celebración, después de los abrazos, se ha acordado y lo ha dedicado al cielo, a su madrina y a su abuelo", escribe sobre el metraje en el que se le puede ver llevando los brazos arriba.

Esta misma semana, las revistas del corazón publicaban unas imágenes en las que se le podía ver junto a su madre, Cari Lapique (72), y su cuñado, Antonio Matos (47) llevando a los pequeños al colegio. Un regreso a la rutina dolorosa y que vuelve a traer a la memoria recuerdos emotivos.

Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL por fuentes de total solvencia, ahora el empresario delegará funciones de su compañía, Malumm Risk Broker, para poder desempeñar la labor de financiero dentro de Sixsens by Cari Goyanes, el catering que dirigía su fallecida esposa. Precisamente, esta empresa se ha encargado de los servicios de algunos de los eventos más importantes celebrados en Madrid estos días: la última etapa de la vuelta ciclista y la premiere de la serie de Netflix Respira.

Poco a poco, todos ellos van recuperando su vida en la medida de lo posible. Este periódico pudo hablar hace unos días con Isabel Preysler, gran amiga de la familia, y quien aseguró que ahora la prioridad de Cari Lapique es estar con los suyos: "Me gustaría no soltarle de la mano, pero ella también necesita estar con sus niños y su familia".