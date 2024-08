María Edite Santos, la madre del hijo no reconocido de Julio Iglesias, ingresada en la UCI "en estado muy grave"

Difícil y dolorosísimo momento el que atraviesa Javier Santos (48 años), el hijo no reconocido del cantante Julio Iglesias (80). Su madre, referente y guía, María Edite Santos (70), se encuentra, desde hace varias semanas, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Valencia, a causa de "dolores encefálicos".

Como no podía ser de otro modo, su vástago está profundamente preocupado. Así lo ha adelantado el espacio Juntos, de Telemadrid. El estado de la madre de Javier Santos es "grave". "Está mal", se ha asegurado en el mencionado programa este pasado miércoles, 21 de agosto.

La exbailarina de profesión ha sido ya intervenida quirúrgicamente de esos dolores. Si bien es cierto que la mujer que sostiene haber tenido un affaire con Julio Iglesias lleva "varias semanas" en un centro médico de la Comunidad Valenciana, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido su delicado estado de salud.

[El caso de la paternidad de Julio Iglesias llega a la ONU: el recurso de Javier Santos tras su último varapalo]

María Edite Santos, madre de Javier Santos, en una imagen captada en Valencia, en 2019. Gtres

Tal y como han desvelado en el formato de Telemadrid, Javier Santos, el único vástago de María Edite, es la persona que está en constante comunicación con los médicos en estas horas tan cruciales para su salud. Cierto es que el hijo no reconocido del cantante internacional de Me va, me va está hondamente apenado y atribulado, pero al mismo tiempo trata de conservar la actitud positiva.

Nadie conocía la complicada situación médica de la portuguesa, María Edite, máxime teniendo en cuenta que lleva bastantes meses alejada de los medios de comunicación. A principios de 2023, María Edite sorprendía lanzando su autobiografía llamada Bailando en las sombras, en la que contaba al detalle cómo fue su relación con el cantante de Me olvidé de vivir.

Ese mismo año, visitó un plató de televisión. Acudió entonces como invitada al extinto ¿Quién es mi padre?, espacio presentado por Carlota Corredera (50). En aquella ocasión, como hizo anteriormente, María Edite, con gran vehemencia, defendió su fugaz pero fructífera historia de amor con el exmarido de Isabel Preysler (73).

"No me gusta hablar de él, no me gusta porque sufrí mucho. No tenía a nadie. Me sentí sola y mi vida ha sido la soledad. Nunca pensé el aborto. ¿Embarazada? ¿Qué hago? ¿Con un niño?", fue parte del relato que vertió en Mediaset España. María Edite y su hijo, desde hace algunos años, han depositado su confianza en el letrado Fernando Osuna.

Madre e hijo, en una instantánea tomada en los juzgados de Valencia, en 2019. Gtres

El objetivo no es otro que Javier Santos sea reconocido como hijo legítimo y biológico de Julio Iglesias. Se trata de una titánica batalla que todavía no ha conocido un capítulo final.

La última información pública que vio la luz sobre este litigio fue en noviembre de 2022, cuando Osuna hizo público que el caso de la paternidad de su cliente iba a llegar hasta la ONU. "Se van a emplear vías para seguir defendiendo que Javier es hijo de Julio Iglesias", sostuvo entonces el letrado del joven en un escrito.

La primera de esas medidas legales era "recurrir ante los Derechos Humanos de la ONU". Ese momento llegó, alegando Fernando una supuesta "infracción de Derechos Humanos".

"El TEDH -Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, en casos similares al de Julio Iglesias, se ha pronunciado siempre a favor del hijo demandante de la paternidad frente a los casos en los que los Estados miembros antepusieron un obstáculo procesal (cosa juzgada o prohibición de repetir un juicio) o impidieron el conocimiento de una realidad científica o una verdad genética"., ahondó Osuna.

Cabe recordar en este punto que en abril de 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el abogado de Santos, al considerar que el asunto era "cosa juzgada". Desde entonces, ninguna otra información ha trascendido a los medios de comunicación sobre esta batalla. Ahora, claro está, las energías de Javier Santos están depositadas en la recuperación de su progenitora.