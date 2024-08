Un año de la embolia que sufrió Genoveva Casanova y le cambió la vida: su resurgir y una gran oferta profesional

Genoveva Casanova (47 años) respira tranquila. Por fin ha alcanzado esa tranquilidad que tanto anhelaba cuando, hace unos meses, la marejada informativa fue convulsa tras aquellas fotografías junto al rey Federico X (55). Fueron meses durísimos para ella, no sólo por el escándalo que se originó a raíz de aquel paseo por Madrid: conviene no olvidar que, meses antes, Genoveva sufrió una seria embolia pulmonar.

Sin duda, agosto de 2023 es un mes que nunca olvidará la mexicana. Estuvo ingresada ocho días en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid, pues la embolia le causó un infarto pulmonar y un derrame. Después de cuatro días con dolores de espalda, Genoveva acudió a Urgencias y quedó ingresada. Fue un tiempo difícil del que hoy se cumple un año.

Casanova está bien, aunque, detalla una fuente de total solvencia: "Le ha quedado algo de miedo, es inevitable, pero está totalmente repuesta". La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo (61) sigue controlándose y yendo a sus revisiones médicas. No ayudó, precisamente, que en plena recuperación vieran la luz las instantáneas con el hijo de Margarita II (84) que cambiaron su vida y el rumbo de la Corona.

Genoveva Casanova en un acto público en Madrid, en noviembre de 2022. Gtres

"Se apagó mucho, no sólo por la embolia, sino por las fotos. Se encerró en sí misma y eso no es bueno", han añadido. Todo aquello, afortunadamente, quedó superado: en estos días la vida le sonríe a Genoveva. Ha resurgido como nunca. Explica quien bien lo sabe que el aceptar su fichaje para la nueva temporada de El Desafío, en Antena 3, fue clave en su vida.

El trabajo en televisión le ha dado vida y ganas e ilusión. Será a principios del año 2025, en torno a enero o febrero, cuando se estrena ese programa en el que Genoveva, además de desafiarse a sí misma, ha trenzado bonitas amistades. Hay tres personas, en concreto, que han entrado en su vida, parece que para quedarse: el influencer Daniel Illescas (31), Victoria Federica (23) y creadora de contenido Lola Lolita (22).

Junto a otros compañeros del espacio de Antena 3, Casanova está disfrutando de unos días de relax y asueto en las Islas Maldivas. Detallan a EL ESPAÑOL que Illescas, gran aventurero, ha sido el descubrimiento más especial para Genoveva en estos meses tan agitados. En otro orden de cosas, el año 2025 será grande para la empresaria mexicana a nivel profesional.

Sobre la mesa tiene varios proyectos muy especiales, vinculados a la televisión. Uno de ellos, deslizan a este periódico, tiene que ver con convertirse en colaboradora de televisión. Sería algo, claramente, muy cuidado y Antena 3, la casa perfecta para ejecutarlo y convertirlo en realidad. Genoveva se lo está pensando: no ha dicho 'no', de momento.

Genoveva Casanova, feliz junto a Victoria Federica y Daniel Illescas, en Las Maldivas.

De acuerdo a los datos que se manejan, la madre de los mellizos Luis y Amina Martínez de Irujo (23) lo único que pide es que se estrene El Desafío, y después ya se verán otros cuestiones. EL ESPAÑOL está en disposición de aclarar que, a día de hoy, Casanova "sólo tiene El Desafío" como ocupación laboral.

Así lo manifestó hace un tiempo a EL ESPAÑOL su representante, Susana Uribarri (58), en conversación con este medio. No es verdad, pues, que Genoveva haya cerrado ningún contrato publicitario. Se llegó a decir que el regreso profesional de la empresaria tenía que ver con una firma de joyas. Nada que ver. Es más, Casanova ha tomado la decisión de "no hacer nada", de momento, al menos si esto tiene que ver con "convocatoria de prensa".

Todavía no está lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las preguntas de la prensa en un evento público. Este extremo continúa generándole ansiedad, y poniéndola en una situación difícil, de acuerdo a los datos que se hacen llegar a este medio.

En otro orden de cosas, este medio también puede confirmar que la demanda, de 400 páginas, que Genoveva interpuso hace un tiempo contra el medio de comunicación que publicó sus fotografías con Federico X fue admitida a trámite en junio. Todo sigue su curso y explican a este medio que los abogados de Casanova "están muy convencidos" de que se hará justicia.

Genoveva Casanova, sonriente, paseando por Madrid con su familia, el pasado mes de mayo. Gtres

La periodista Beatriz Cortázar desveló en Y ahora Sonsoles que la contundencia de la cifra que reclama Genoveva viene acompañada de unas costas jurídicas igual de elevadas. Cayetano Martínez de Irujo la apoya constantemente y le ha ofrecido a sus letrados.

Ya desde un principio Casanova quiso dejar claro que su relación con Federico de Dinamarca no tenía ningún tinte extramatrimonial, y que simplemente eran amigos. "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades”¡", expresó en un comunicado.

Su fichaje y sus amigas

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL accedió a información sobre cómo se fraguó el fichaje de Casanova por El Desafío. La de México comenzó a trabajar este proyecto en "febrero de 2023" y lo cerró hace un año, mucho antes de aquellas instantáneas que cambiaron su vida para siempre.

Dados los acontecimientos que han marcado su vida de forma irreversible, quien representa a la que fue nuera de Cayetana de Alba practicó "modificaciones" en su contrato de El Desafío. "En ningún caso económicas", se matizó. Genoveva Casanova es un rostro querido y apreciado en Antena 3 y ya había probado suerte con anterioridad en otros formatos, como Mask Singer.

La mexicana siempre se ha confesado fiel seguidora de El Desafío y sus hijos la terminaron de animar a que, de proponérselo, se enrolara en esta aventura. Es "el gran proyecto de su vida", como lo definió alguien muy próximo a Genoveva. En otro tercio, Genoveva tiene una amplia cartera de amistades, leales y discretas.

Tanto que se ha confiado a este medio que cuando estalló el escándalo royal fueron las amistades más estrechas de Casanova quienes le propusieron una suerte de pacto: guardar escrupuloso silencio sobre ella a nivel público. No hablar de Genoveva públicamente; que nadie pudiera decir que se utilizaba su proyección para algún beneficio personal.