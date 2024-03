Susana Uribarri, la mánager a la que nada se le resiste: del regreso estelar de Genoveva Casanova al éxito empresarial

El pasado 28 de febrero de 2024 los medios de comunicación especializados en crónica social recibieron una de las noticias más relevantes del año: Genoveva Casanova (47 años), la mujer más buscada del momento tras sus fotografías paseando por Madrid con el rey de Dinamarca, Federico X (55), regresa a la vida pública y participa en la nueva edición de El Desafío, en Antena 3.

Qué duda cabe de que se trata del fichaje estrella; nadie podía plantearse un retorno de Genoveva de esta magnitud. Un auténtico giro de guion en su hoja de ruta mediática. Inesperado y sorpresivo. A la misma altura de otros épicos acontecimientos, desde la presentación de las Campanadas de Fin de Año de 2020 de Ana García Obregón (68) -tras la muerte de su hijo- hasta el fichaje de Georgina Rodríguez (30) por Mask Singer.

Por no mencionar la sorpresa en el programa de las máscaras de Isabel Preysler (73) o la gestión de aquel MasterChef Celebrity que catapultó al estrellato televisivo a Tamara Falcó (42). Todos estos hitos televisivos, que dieron tanto de qué hablar, convergen en una misma responsable: Susana Uribarri (58), la representante de los famosos más célebres tanto a nivel nacional como internacional.

Uribarri junto a tres de sus representadas más célebres: Ana Obregón, la inolvidable Concha Velasco e Isabel Preysler.

Exitosa empresaria, hija del recordado y legendario José Luis Uribarri, Susana ha sabido hacer historia en el mundo de la farándula y el papel couché, convirtiéndose en una de las mánagers más respetadas y reconocidas del sector. No sólo consigue Uribarri lo imposible, demostrando que nada se le resiste, sino que es amiga y guardiana de secretos de la mayoría de los famosos que representa.

Ahí está el ejemplo de Ana Obregón o Tamara Falcó e Isabel Preysler. La relación que une a Susana con estas personalidades va más allá de lo laboral: ella es amiga, familia casi. Extremo que hace más difícil, si cabe, su trabajo al lidiar entre lo personal y lo profesional. Ahora bien, ¿quién es Susana Uribarri y cómo se fraguó su trayectoria como representante? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta.

Susana Uribarri junto a Luis Fonsi en una fotografía publicada en su red social.

Hija del eterno José Luis Uribarri, quien ensalzó y dignificó el Festival de Eurovisión hasta su deceso, en 2012, y durante 19 ediciones su voz más profunda y carismática, Susana se labró, desde bien joven, su camino. Inició su andadura profesional en la televisión. Nunca dudó de que se quería dedicar al espectáculo y a los medios de comunicación.

Uribarri ha trabajado como productora y directora de programas musicales y de entretenimiento como Música sí o ¿Qué apostamos? En la pequeña pantalla dejó una gran impronta y supo hacerse un hueco con esfuerzo y tesón. En su época de TVE, dirigió la emblemática gala en memoria de Miguel Ángel Blanco, con un share del 68 por ciento. También otros formatos, como Séptimo de caballería, junto a Miguel Bosé (67).

"De Susana poco te puedo decir porque no soy objetivo. Es energía pura, trabajo duro y mucha empatía y amor. Todo eso junto. Su vida se resume en amor y trabajo, nunca ha dejado de trabajar", apunta alguien que la quiere mucho y bien.

Testaruda como pocas, pronto dejó claro que nada hay imposible en su vida. El mundo de la representación de artistas llegó para cambiarle el esquema vital para siempre. Hizo sus pinitos como mánager junto a un grande, Julio Iglesias (80). Así lo cuenta ella misma en conversación con EL ESPAÑOL: "Empecé con Julio en Miami, como su jefa de prensa latina y terminé muy metida tocando y aprendiendo con él mucho".

Junto a él trabajó ocho fructíferos años y, más tarde, desde España también ha trabajado Uribarri con el intérprete de Me va, me va. Con semejante estreno y escuela, "de ahí fui a RTVE como directora de programas musicales y de entretenimiento. Después me ficharon como directora del departamento artístico y mánager en Europroducciones".

No obstante, una mujer emprendedora e independiente como ella pronto fundó su propia empresa, Alfin Producciones, una "agencia de representación de artistas referente en España durante más de 25 años", se puede leer en la web.

Nada más entrar en la página web, rostros de la talla de Norma Duval (67), Julio José Iglesias (51), Chábeli Iglesias (52), Ana Boyer (34), Ana García Obregón, Tamara Falcó o Adriana Abenia (39) da forma al magno proyecto. Todos, de profesiones diversas, se mueven a nivel laboral bajo la misma directriz: la de Susana.

"En Alfin Producciones nos dedicamos al management artístico. La empresa tiene tres áreas de trabajo: contratación e intermediación de celebrities, organización de eventos y comunicación. Nuestro equipo humano, dirigido por Susana Uribarri, le ayudará a posicionarse en el mercado tras realizar un riguroso estudio de sus necesidades", reza el apartado de Quiénes somos.

Uribarri, abrazada por Julio Iglesias, su primer representado y gran amigo personal.

"Una trayectoria llena de éxitos", es uno de los títulos de la web. Esta empresa es una de las más importantes a nivel nacional con un patrimonio cercano a los dos millones de euros. La íntima de Ana Obregón no solo ejerce como representante, sino que también se dedica a organizar y promover eventos de todo tipo.

Uribarri ha trabajado con los grandes, y hasta el final de sus días, como es el caso de la magnánima y querida Concha Velasco. Fue su mánager, pero, sobre todo, amiga. La visitó y la cuidó y mimó hasta los últimos días de la vallisoletana. La discreción suele ser su máxima en cuanto a divulgar cuestiones personales de sus representados y amigos, pero en alguna ocasión sí lo ha hecho.

Por ejemplo, cuando consiguió cerrar el contrato de Georgina para Mask Singer. "Yo trabajo a veces en Italia y la vi en el Festival de San Remo y se me ocurrió que Georgina podría sorprender mucho. Le gustó la idea desde el principio y aceptó", detalló.

A Ana Obregón también le dedicó, públicamente, unas líneas cuando se enfrentó a sus Campanadas más duras en 2020: "Gracias por sacar fuerzas de donde no las encontrabas, gracias por despertarte aquella mañana del mes de agosto y decirme sí... Allí estaré el 31 de diciembre. Gracias por hacer mi sueño y el de Aless realidad. Gracias por tu entrega, tu amistad y por dejarme estar siempre a tu lado y conseguir un antes y un después".

Susana junto a su hija, Carlota, en una imagen publicada en Instagram.

A nivel personal y familiar, Susana Uribarri es madre de una joven, llamada Carlota. Es su gran orgullo. Carlota es una mujer virtuosa, que ya ha terminado la carrera de Derecho y quiere labrarse un futuro en el mundo de la música.

En el plano sentimental, pocos datos se conocen de Susana Uribarri, salvo que en julio de 2023 se hicieron públicas unas imágenes de ella con Jaime de Marichalar (60). Ambos se dejaron ver en un yate en Ibiza durante sus vacaciones de verano. Una quedada -de amigos- que dio pie a muchas especulaciones, pero fuentes cercanas a la empresaria desmintieron entonces cualquier tipo de romance: únicamente son excelentes amigos.