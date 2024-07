Quién es quién en la familia de Álvaro Morata: de su hermana 'influencer' y organizadora de retiros a su millonario suegro

Álvaro Morata (31 años) está de plena actualidad. Acaba de ganar la Eurocopa con España y ha fichado por el AC Milan. Así, emprenderá una nueva etapa que lo llevará de regreso a Italia, su segundo hogar. Es el país de su mujer, Alice Campello (29), y ya vivió en sus tierras cuando era jugador de la Juventus. De hecho, fue en ese momento cuando el matrimonio comenzó su relación.

Morata le envió un mensaje a Alice por Instagram y, según reveló la influencer en el pódcast de Vicky Martín Berrocal (51) "empezó a hablar a mucha gente de Milán" que ella conocía para que le presentaran. "Yo no le contesté y justo estaba en el avión volviendo de Londres y me encontré a un sastre que hacía toda la ropa a gente de la Juventus. Le dije 'me ha escrito Álvaro Morata' y me respondió: 'Os vais a casar si le contestas, porque os conozco a los dos, sois personas iguales, te vas a enamorar'", relató entonces la empresaria.

Aquello resultó ser una absoluta verdad. Álvaro Morata y Alice Campello contrajeron matrimonio en junio de 2017. Una idílica ceremonia que tuvo lugar en Venecia y entroncó a dos familias de orígenes distintos. El futbolista y la influencer, a su vez, han formado su propio núcleo.

Álvaro Morata y Alice Campelo con sus hijos en su vuelo a Italia. Instagram

Hijos | Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella

En julio de 2018, un año después de contraer matrimonio, Álvaro Morata y Alice Campello se estrenaron en la paternidad con mellizos: Leonardo (5) y Alessandro (5). En septiembre de 2020 se convirtieron en familia numerosa con la llegada de Edoardo (3) y en 2023 dieron la bienvenida a su primera niña, Bella (1).

Padre | Alfonso Morata

El padre del capitán de la Selección Española de Fútbol es Alfonso Morata, exdirector comercial de la cadena SER y Cope. Recientemente, con la victoria de La Roja en la Eurocopa, volvió a la actualidad informativa. Orgulloso de su hijo, ofreció unas emotivas declaraciones en Y Ahora Sonsoles.

"Uno no es bueno si no juega en equipo", precisó esta misma semana el padre de Álvaro Morata. Sobre el futbolista, que recibió una ola de críticas durante la celebración del torneo, defendió: "Se le ha atacado de forma injusta, sobre todo en las redes sociales. Hay que respetar a las personas, buenos, malos o estés en contra".

Álvaro Morata con su madre el día de su boda. Gtres

Madre | Susana Martín

En una misma línea se mantuvo su madre, Susana Martín. Durante la celebración de la Selección en Cibeles, expresó en televisión: "Lo he vivido como cualquier madre cuando hablan mal e injustamente de su hijo. Respeto que mi hijo no guste como jugador, pero como persona, sin conocerle, no lo admito. No conozco a nadie que hable mal de Álvaro. Me duele muchísimo. Es muy injusto".

Susana ha sido uno de los grandes apoyos de Morata desde que éste decidió dedicarse al fútbol. En alguna ocasión, además, se le ha visto disfrutar de los juegos de su hijo junto a Alice Campello, demostrando que la relación entre suegra y nuera es fantástica.

Hermana | Marta Abril

Al igual que su cuñada, se dedica a las redes sociales. Marta Abril, sin embargo, lo hace desde un concepto más espiritual. Vive en Mallorca y, según indica en sus redes sociales, organiza talleres y retiros para "conectar" con la naturaleza y la propia esencia. En Instagram también se le conoce como The Comoonity, su firma.

Los padres de Alice Campello apoyando a Álvaro Morata. Instagram

Suegro | Andrea Campello

La creadora de contenido es hija de Andrea Campello, a su vez suegro de Álvaro Morata. Se trata de uno de los empresarios del sector del motor más influyentes en Italia. Conocido como el rey de los concesionarios, su compañía distribuye coches en el norte del país, facturando alrededor de 70 millones de euros.

Según ha trascendido, en su momento, cuando Alice le habló a su padre de Álvaro Morata, él le aconsejó que no se fiara de los futbolistas. La influencer, sin embargo, no le hizo caso y siguió a su corazón. No se equivocó y hoy son uno de los matrimonios más sólidos del panorama social, tanto en España como en Italia. Sus cariñosas imágenes en la final de la Eurocopa -que no tardaron en hacerse viral- no hicieron más que confirmarlo. El próximo jugador del AC Milan, además, tiene muy buena relación con su familia política.

Suegra | María Libralesso

Andrea Campello lleva más de tres décadas casado con María Libralesso, con quien tiene dos hijos: Alice y Alessandro. Ambos son su principal motivo de orgullo y así lo demuestra en su perfil de Instagram, donde suma más de 56.000 seguidores. Entre ellos, Georgina Rodríguez (50).

Libralesso también siente admiración por su yerno. Sus dos últimos post, de hecho, están dedicados a Álvaro Morata. "Orgullosísima de nuestro capitán. Te lo mereces y estoy muy feliz por ti. Te quiero mucho", escribió después de que el futbolista alzara el trofeo de la Eurocopa.

Cuñado | Andrea Campello

Es el único hermano de la influencer y a su vez, cuñado de Álvaro Morata. Trabaja con su padre y, a juzgar por su perfil de Instagram, es un apasionado de los viajes. Mantiene una relación sentimental con Giulia Sartor, quien también cuenta con un perfil activo en Instagram.