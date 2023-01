Alice Campello, a punto de morir en el parto: "Tuve una hemorragia y los médicos no podían detenerla"

El pasado 9 de enero, Álvaro Morata (30 años) y Alice Campello (27) dieron la bienvenida a su cuarta hija, Bella. Un momento agridulce en el que la italiana se debatió entre la vida y la muerte tras sufrir complicaciones después del parto. El futbolista informaba sobre ello un día después del nacimiento de la pequeña, confirmando que fue gran susto y que afortunadamente, y sin dar mayores detalles, su mujer ya se encontraba fuera de peligro. Ha sido ahora, después de tres semanas, cuando la joven empresaria ha contado públicamente lo sucedido.

Este pasado fin de semana, Alice Campello se sentó en el plató de Verissimo, un programa de la televisión italiana, y relató lo ocurrido. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", explicó la mujer de Morata, quien en sus redes sociales ya había agradecido a aquellos que se convirtieron en sus donantes.

Para frenar el sangrado, comentó Alice, le pusieron una especie de globo en el útero, el último método al que tuvieron que recurrir los médicos para ayudarla a sobrevivir. "Si éste no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", aseguró la influencer con entereza".

Alice Campello explicó que el parto fue por cesárea, ya que no pudo elegir otra cosa y, según confirmó, "salió muy bien". Todo se complicó cuando ya tenía a la bebé en brazos. Fue en ese momento cuando empezó a encontrarse mal. "Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", comentó. Inmediatamente después, perdió por completo el conocimiento y luego se vio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche", dijo.

Cuando recuperó la consciencia, confesó, su mayor preocupación era pensar cómo estaría viviendo este momento Álvaro Morata, solo con sus hijos y en estado de shock. "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado", confesó Alice, confirmando las palabras del futbolista tras anunciar el nacimiento de Bella. "La mamá, desafortunadamente, y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho", escribió entonces el jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales.

Morata y sus hijos también tuvieron una pequeña intervención en el programa, emitido en Mediaset Italia. El futbolista y los pequeños dieron una sorpresa a la empresaria, transmitiéndole su amor a través de un emotivo vídeo.

Aunque el nacimiento de Bella se convirtió en un momento de gran angustia para la familia, Alice Campello se mantiene fuerte. "No ha sido fácil, pero tienes que pensar positivamente y hoy lo veo todo con más amor, más especial... Incluso un solo abrazo", comentó la influencer.

Tras la entrevista, Alice Campello agradeció todos los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores con una bonita fotografía en la que aparece sonriente desde el plató del programa. Junto a la post se lee el siguiente comentario de Morata: "Eres la mejor del mundo. Espectacular".

