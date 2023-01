El truco de Cindy Crawford para combatir la piel cansada y apagada

Jabón, tónico, agua micelar, sérum, crema hidratante... Estos son solo algunos pasos que se pueden incluir en una rutina de belleza para lograr una piel sana, jugosa e hidratada. Sin embargo, en ocasiones no es suficiente y, pese a todos estos cuidados, la tez se muestra cansada y apagada.

El cómo lograr su luminosidad puede suponer un secreto para muchas personas, pero lo cierto es que es algo más bien sencillo que se puede conseguir con técnicas caseras muy sencillas. Uno de los métodos que está en alza y no deja de acumular seguidores se conoce como face-icing y entre sus fieles se encuentran modelos como Cindy Crawford (56) o Kate Moss.

Se trata de una técnica que consiste en aplicar frío en el rostro ya que atenúa las bolsas y las ojeras, relaja la musculatura del rostro y, además, le aporta luz de forma inmediata. A la hora de aplicarlo se puede hacer sencillamente con un cubito de hielo envuelto en una toalla. Sin embargo, con el paso del tiempo son muchas las herramientas que han ido apareciendo en nuestro día a día, como los rodillos o las bolas de hielo que además permiten realizar un masaje facial al mismo tiempo que el efecto frío va haciendo efecto.

La famosa top estadounidense desveló a sus seguidores que es un truco que le enseñaron los propios maquilladores. El frío aplicado con conocimiento y precaución es muy beneficioso para la piel tanto del rostro como del cuerpo.

Entre los gadget que existen en el mercado destacan los Crystal Ice Globes, unos curiosos palitos rellenos de líquido que se pueden meter en la nevera o el congelador y que son los favoritos de las famosas para combatir la piel cansada y apagada.