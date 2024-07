De secretaria a 'La Bichota': así es la vida personal de Karol G, la primera cantante en llenar cuatro veces el Bernabéu

Karol G (33 años) puede presumir de ser la primera cantante en llenar cuatro noches seguidas el Santiago Bernabéu. El primer concierto de la colombiana en Madrid tendrá lugar este sábado, 20 de julio, mientras que el último está previsto para el martes, día 23. Un absoluto éxito para la colombiana, conocida mundialmente como La Bichota.

En el estadio del Real Madrid, Karol G cantará los temas de su último trabajo, Mañana será bonito, que además, da nombre al tour. Al repertorio también se sumarán otros éxitos de su largo camino musical, como Tusa, que la catapultó al estrellato. La lanzó en 2019, 13 años después de que comenzara en la música.

Los inicios de Karol G se remontan a 2006. Siendo una adolescente de 14, participó en el talent colombiano Factor X. Su pasión por la música le viene por herencia, pues su padre, Guillermo Guiraldo, también se ha dedicado al sector. Él, además, due su representante durante un tiempo.

Karol G en un concierto en Chicago en 2023. Gtres

"Mi papá era mi mánager, éramos él y yo el equipo. Entonces en la casa teníamos un pedacito con una mesita y dos sillas, era como la oficina. Nos poníamos como una meta el estar llamado a estaciones de radio. Él hablaba como el mánager de Karol G yo me expresaba como la secretaria de Karol G", recordó la cantante en una entrevista con la edición colombiana de la revista Elle.

Así, rememoró su humildes inicios, en los que le tocó de ejercer de su propia secretaria. Desde entonces y hasta ahora, La Bichota ha transitado por un largo camino de altibajos. Tanto en lo profesional como en lo personal.

En sus inicios, Karol G abrió los conciertos de Daddy Yankee (47) en Madrid y, más tarde ejerció de corista del reguetonero Reykon (37), con quien también hizo canciones. Una vez decidió enfocar su carrera en solitario, probó suerte con una discográfica en Miami. Pero según contó ella misma en alguna ocasión, la rechazaron por temor a que una mujer no pudiera triunfar en el reguetón. La cantante, sin embargo, siempre creyó en su proyecto y, arropada por su padre, decidió impulsarlo de manera independiente.

Desde entonces llegó el éxito de manera progresiva. En 2019 fue Tusa y en 2020, La Bichota, canción que dio origen a su apodo en pleno ascenso meteórico. La palabra pertenece al lenguaje popular de Puerto Rico y se traduce como, "jefa de un punto de drogas". Karol G, sin embargo, la utiliza como sinónimo de empoderamiento de la mujer.

Hoy, consolidada como un fenómeno de la música urbana, hace historia en el Bernabéu y en las principales listas musicales. Su último disco, Mañana será bonito, se convirtió en el primer lanzamiento en español de una artista femenina en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200. Un proyecto que incluye TQG, su colaboración con Shakira (47) en la que ambas exponen las historias de sus quiebres sentimentales.

Karol G dedicaría la letra a Anuel AA (31), con quien puso fin a su relación en marzo de 2021 después de tres años juntos. Cabe recordar que se conocieron en el verano de 2018, cuando él estaba preso y ella le propuso hacer una colaboración que se materializó en el momento en el que el puertorriqueño salió de la cárcel. La ruptura fue tormentosa, pero ella consiguió sobreponerse más pronto que tarde.

También en 2021 surgieron rumores sobre un affaire entre Karol G y el también cantante colombiano Feid (31). La relación, no obstante, no se confirmó hasta 2023 cuando hicieron su primera aparición pública como pareja. Con él vive ahora una idílica relación sentimental. Un gran momento personal que coincide con su mejor etapa en la música. Los 57.000 espectadores diarios que acogerá el Santiago Bernabéu cada noche, así como su éxito del verano, Si antes te hubiera conocido, no hacen más que confirmar que La Bichota es una de las artistas del momento.