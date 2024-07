Cuenta atrás para la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes: descubrimos al selecto equipo que está detrás de su gran día

En apenas un mes, Antonio Rossi (44 años) y Hugo Fuertes (26) sellarán su historia de amor. El próximo 16 de agosto, después de casi tres años de relación, la pareja se dará el 'sí, quiero' ante unos 260 invitados, tal y como han compartido en sus redes sociales.

Si bien queda un mes para la celebración y varios detalles -como el estilismo- lo mantendrán en secreto hasta ese día, tanto Antonio Rossi como Hugo Fuertes ya han descubierto ciertos datos del enlace en sus respectivas cuentas de Instagram. Así, este martes, 16 de julio, cuando empieza oficialmente la cuenta atrás, se conoce el estilo de boda que han elegido.

En una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus stories, Hugo Fuertes reveló que tienen un "concepto de boda distinto". La pareja no contará con la figura de los padrinos, aunque sí con la de testigos. No llevarán alianzas de matrimonio y serán una celebración tipo de cóctel que contará con todo tipo detalles. A continuación, el selecto equipo en el que confían para organizar su gran día.

1. La finca

Tal y como revelaron el pasado 10 de marzo, se darán el 'sí, quiero' en una de las fincas del Grupo Mónico, un referente en el sector nupcial que en su momento también eligieron conocidas figuras, como los influencers María García de Jaime (28) y Tomás Páramo (28), la creadora de contenido María Fernández-Rubíes (33), y recientemente, Javier García-Obregón y Eugenia Gil.

2. La comida

Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 16 de mayo, al tratarse de una boda tipo cóctel en una finca del Grupo Mónico, los novios ofrecerán a sus invitados 16 aperitivos, entre calientes y fríos, elaborados por el equipo de cocina de la finca. Poco después, Hugo Fuertes lo confirmó en sus redes, desvelando, además, las nueve estaciones de comida que pondrán a disposición de sus invitados: ostras, jamón, arroz y fideuá, propuesta asiática, quesos y pescaíto frito.

Para elegir el jamón, han confiado en Chachinas de Salamanca, empresa dedicada al sector y que ellos mismo visitaron el pasado mayo para conocer de cerca su proceso de elaboración. Según compartió Hugo, también habrá tarta y variedad de postres. En cuando a las bebidas, contarán con dos corners de margaritas y mojitos, vino manzanilla y tequila.

3. Las flores

En los últimos meses también han cerrado el proveedor encargado de la decoración floral. Se trata de MDR, otra gran referente en el sector nupcial a la que Antonio Rossi, en su día, definió como "una fenómena". Según ha podido saber este periódico, las palabras del televisivo encajan a la perfección con la opinión de otros clientes. Tal y como han señalado a este medio, la florista que ha contratado la pareja "capta a la perfección" lo que piden aquellos que contratan su servicio.

4. El 'look'

Como en cualquier celebración, mantendrán el secreto hasta el final. De momento no han desvelado si acudirán en traje o chaqué, pero sí la firma que les vestirá en su gran día. Ambos confiarán en Mansolutely, empresa encargada en confeccionar "prendas únicas y a medida". Cuentan con un servicio personalizado, pues guía a sus clientes en el paso a paso para confeccionar sus looks.

Hugo Fuertes, por su parte, también ha dejado al descubierto la marca de sus zapatos. El modelo llevará calzado de Glent, zapatería insignia en elegante calzado masculino, artesanal y a medida.

Respecto al outfit de los invitados, han dejado claro que no impondrán un Dresscode. "Hay unas indicaciones. Al ser noche, las mujeres de largo y los hombres de oscuro. Pero mucha libertad en todo lo demás", comentó Hugo en uno de sus stories.

Detalles de la boda de Antonio Rossi y Huego Fuertes. Instagram

Otros detalles

Además del look nupcial, el periodista y el modelo mantendrán en secretos otros detalles como la música. Si bien han confirmado que no contarán con grupo en el cóctel, respecto al DJ o al repertorio, no han compartido datos para sorprender a sus invitados.

De momento, tampoco se conoce el lugar al que se escaparán una vez termine la boda. Aunque sí han mostrado momentos en los que organizan la logística de la luna de miel, el destinos lo mantienen en secreto.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes tampoco han dejado claro si cuentan con la ayuda de una wedding planner, pero bien cabe recordar que el modelo tiene gran experiencia en la organización de grandes celebraciones, ya que forma parte del equipo de producción de eventos de Kibo Media Comunicación, la agencia capitaneada por Cristina Tárrega (56), que curiosamente ha sido compañera de platós del colaborador de TardeAR.