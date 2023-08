Antonio Rossi anuncia que se casa con su pareja, Hugo Fuertes, tras dos años de relación: todos los detalles

Este miércoles, 9 de agosto de 2023, Antonio Rossi (43 años) ha confirmado, pletórico, su boda con su pareja y razón de amor, Hugo Fuertes (25), tras dos años de relación. El periodista y el modelo se darán el 'sí, quiero' en el 2024.

Ha sido el propio Antonio Rossi el encargado de confirmar esta buena la noticia este miércoles en El programa del verano, después de que varios medios anunciasen por sorpresa su boda, dejando claro que está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional.

"Me caso el año que viene y estoy muy feliz y contento. Está organizado desde hace tres meses y los invitados ya lo saben... Lo tenemos todo, hasta el Dj", ha contado el periodista. En esa línea, Rossi se ha mostrado ilusionado, aunque ha preferido no dar muchos más detalles del enlace: "Es una buena noticia y hay que tratarla con total naturalidad. Ha salido en todos los sitios y quiero darles las gracias a todos los compañeros".

Antonio Rossi y Hugo Fuertes en una imagen reciente de sus redes sociales.

Si bien es cierto que Antonio no ha especificado ni mes ni día del próximo 2024 en que sellará su vida con Fuertes, Semana ha avanzado que será el 16 de agosto de 2024 cuando intercambie alianzas. Una solemne y emotiva noticia de la que el sevillano ya había dejado alguna pista en sus redes sociales, pero que no había trascendido hasta ahora.

"Con los brazos abiertos dispuesto a recibir todo lo bueno que me espera este nuevo curso-año, las vacaciones acabaron aquí. Vienen cosas espectaculares en todos los aspectos de mi vida. Y hay una de ellas que me hace más feliz aún. Así que aquí estoy sonriendo y abrazando a la vida", confesó en Instagram durante sus recientes vacaciones en Marruecos con su pareja.

Fue en noviembre de 2021 cuando la dupla hizo oficial su historia de amor desde la ciudad eterna con una imagen en sus respectivas redes sociales que no dejaba lugar a dudas. Un apasionado beso en el corazón de las siete colinas confirmaba que el comunicador sevillano estaba enamorado.

"Se puede decir que con 42 años me he enamorado por primera vez. Nunca lo pensé, ni me lo planteé, pero de repente la vida te da una 'guantá' y surge. Nunca me había pasado ni pensaba que me iba a pasar" explicaba el periodista sobre su relación en enero de 2023 en una entrevista en Diez Minutos.

El periodista y bailarín en una instantánea tomada en junio de 2022 en El Rocío. Redes Sociales

Cabe destacar que Hugo Fuertes, que tiene 18 años menos que Antonio Rossi, es bailarín y modelo.

El joven, que estudió Organización de Eventos de Lujo, realizó sus primeras prácticas en 2022, y lo hizo en una empresa amiga. Hugo Fuertes forma parte del equipo de producción de eventos de Kibo Media Comunicación, la agencia capitaneada por Cristina Tárrega (56), compañera de Antonio Rossi desde hace años en la productora de El programa de Ana Rosa.

Antonio Rossi es uno de los periodistas más respetados de los programas del corazón y los realities de Telecinco. Hasta la fecha, y ya lleva casi dos décadas como profesional de la información y cara visible en la pequeña pantalla, no se le había conocido pareja.

Sin embargo, el comunicador ha optado por dar naturalidad a su vida personal y no se priva en absoluto de compartir románticos momentos junto a Hugo Fuertes.

