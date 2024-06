Miguel Herrán, un padrazo con su pequeña, María: las fotos exclusivas de un almuerzo con su madre y Enzo Vogrincic

Cuando el 6 de febrero de 2016, un jovencísimo Miguel Herrán (28 años) se subió al escenario de los Premios Goya para recoger el galardón a Mejor Actor Revelación, nadie se podía creer que estuviéramos hablando ya entonces de uno de los actores más prometedores y con más potencial a nivel global. Antes de que Daniel Guzmán (50) pusiera los ojos sobre él para dirigirlo en A cambio de nada, el malagueño se consideraba un "ni-ni", es decir, una persona que ni estudiaba ni trabajaba. En cambio, Guzmán supo ver en él que había algo especial. Y no erró.

Ocho años después de eso, la vida de Miguel Herrán ha dado giros absolutamente inesperados en todos los sentidos. Aceptó interpretar al personaje de Río en La casa de papel, lo que le dio la fama mundial y en un plano un poco más superficial, 12 millones de seguidores tan sólo en su perfil oficial de Instagram.

Entre tanto, también participó en Élite, donde, casualidades de la vida, trabajó con María Pedraza (28). Era 2018 y por aquel entonces jamás hubiera imaginado Miguel que, seis años después, acabaría enamorada de Celia Pedraza (30), la hermana mayor de su compañera María, con quien ahora es padre de su primera hija. Una preciosa niña a la que le pusieron por nombre María.

EL ESPAÑOL ha podido acceder en exclusiva a una versión de Miguel Herrán que no estamos acostumbrados a ver. Demostrando ser un padrazo, el actor andaluz se dejó ver hace unos días ver por la exclusiva calle Jorge Juan con su niña pequeña, su madre, Belén, a la que adora y con quien mantiene una relación tremendamente estrecha, con algunos miembros de su equipo de representación, con Laura Soler, responsable VIP de la firma Loewe y con su amigo, el popular actor uruguayo Enzo Vogrincic (31).

Para este almuerzo en el famoso callejón de los restaurantes más elitistas de la capital, Herrán seleccionó un outfit cómodo y desenfadado compuesto por una camiseta básica blanca de manga corta, unos pantalones cortos por encima de la rodilla con estampado de camuflaje, deportivas, gafas de sol y una gorra también en tono níveo.

Preocupado en todo momento por el bienestar de su hija, en las imágenes se observa cómo Miguel no sólo la acurruca entre sus brazos para intentar calmarla y que duerma, sino que también se encarga de ir por la calle empujando el carrito que lleva dentro a su gran orgullo, su niña.

A su lado, la feliz abuela, Belén, con quien Miguel, como se apuntaba, mantiene una relación más que especial debido a sus circunstancias vitales. "Mi madre siempre estuvo conmigo, me cuidó y me defendió frente a todo. Lo ha dado siempre todo por su hijo. Es una madre de las de verdad. De las que las mayúsculas se quedan pequeñas para describirla", escribía en un post de Instagram hace unos años.

Herrán ensalza la figura de su progenitora porque en su crianza y su educación, Belén no tuvo más presencia que la propia. Del padre de Herrán se conocen pocos datos. "Mi padre jamás estuvo, no sé ni cómo es físicamente. Sólo tengo el recuerdo de un bofetón, un zumo de tomate, un reloj y este quad", revelaba en la misma foto. "Manolo (mi padre), si algún día ves esto o te llega este mensaje, que sepas que ni te odio, ni te guardo rencor. Supongo que no se puede odiar a un desconocido", concluyó, tajante.

Padre primerizo

En marzo de 2023, durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Portugal, se publicaron las primeras imágenes de Miguel Herrán junto a Celia Pedraza, hermana de su compañera de rodaje, María Pedraza, en las celebérrimas ficciones de Netflix Élite y La casa de papel. Tan sólo tres meses después, en junio, el que interpretase a Río comunicó en sus redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a su razón de amor.

"Bueno, poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida... Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, sólo que, de momento, está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", concluyó.

A principios de 2024, en concreto el día 4 de enero, la feliz pareja daba la bienvenida a la pequeña María. Con una emotiva fotografía compartida en las redes sociales, el actor y ganador del Goya a Mejor Actor Revelación mostró ante sus más de 12 millones de seguidores la primera instantánea de su nueva familia. Ambos se convirtieron entonces así en padres primerizos.

En la instantánea, el bebé aparecía con un gorrito beige de estampado de ositos, una manta blanca y rosa, y en brazos de su madre, Celia. Mientras la recién nacida se mostraba llorando, Herrán y Celia lucían una enorme sonrisa como muestra de su tremenda ilusión por esta etapa de sus vidas. "Os quiero", escribió el malagueño en señal de profundo amor a dos de las mujeres más importantes de su vida.