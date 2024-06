José Manuel Parada, operado de urgencia tras acudir al hospital por un fuerte dolor: "Me dijeron que era gravísimo"

José Manuel Parada (70 años) está recuperándose en el hospital después de verse obligado a pasar por quirófano de manera urgente. Una noticia que se conoció este lunes, 24 de junio, y de la que él mismo se encargó de explicar todos los detalles de lo sucedido.

Se encontraba en un viaje de trabajo cuando comenzó una dolencia en la zona de la vesícula. El presentador de Cine de barrio tuvo que trasladarse hasta el centro médico más cercano por los fuertes dolores que padecía. Finalmente, los profesionales le recomendaron quitarse la vesícula con urgencia al tenerla muy inflamada.

"Me llevé un susto grande. Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano", aseguró el periodista gallego en el programa Juntos de Telemadrid. "Hice una parada en el Bierzo, para ver a mi madre y mi familia, y me empecé a notar mal. Y dije: 'Voy al hospital a que me quiten el dolor' y me dijeron que estaba gravísimo", detalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Parada Rodriguez (@josemanuelparadaoficial)

Fue ahí donde le advirtieron que la infección podía llegar al páncreas y, en ese caso, podía ser mortal. Pese a todo, él pidió seguir con su vida normal y continuar con el compromiso profesional que tenía previsto. "Me dijeron que no podían esperar ni media hora", confiesa tras plantear esa situación.

La intervención tuvo lugar el pasado fin de semana y, por el momento, todavía continúa recuperándose. Asegura que se encuentra "débil" y "sin fuerzas", pero que ya es un peso que se ha quitado "de encima". El periodista también quiso dar detalles sobre los días que va a permanecer ingresado: "Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena, pues creo que serán seis o siete días".

José Manuel Parada no solo tiene que hacer frente a la recuperación. El hospital en el que está ingresado le trae recuerdos delicados y significativos. Fue ahí donde falleció su padre. "Me acuerdo de mi padre porque en este hospital lo tuvimos que despedir. Y todos los enfermos me reconocen y me dicen: '¿Usted es Parada?'", relata el periodista.

José Manuel Parada en el funeral de Silvia Tortosa. Gtres

Su madre no es consciente de su estado de salud, tal y como él mismo ha asegurado: "Piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo asuntos. Mi madre ahora es un bebé de 92 años". Cuenta también con el apoyo de su hermano, que se está encargando del cuidado de su progenitora en este tiempo. "Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid iré a casa y estaré unos días".

En poco más de un año, José Manuel Parada ha tenido que hacer frente a dos operaciones. Fue en abril de 2023 cuando compartió una imagen desde el hospital. "Todos tranquilos. Lo peor ya ha pasado. Me han operado", escribió sin dar más detalles de la intervención médica.