Alejandra Rubio acude, sola, a una revisión médica por su embarazo tras unos días de vacaciones: su reacción

Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (31) están de regreso en Madrid tras una semana alejados del foco mediático y de la expectación que ha desatado la noticia de su próxima paternidad.

Un inesperado y sorprendente embarazo el de la hija de Terelu Campos (58), tras apenas cinco meses de relación con el hijo de Mar Flores (55), que la pareja hacía público a golpe de exclusiva el pasado miércoles, 19 de junio, en la portada de la revista del corazón.

Después de unos días de relax y descanso navegando en un catamarán por aguas de Ibiza y Formentera, la televisiva y el actor ponían rumbo a Jávea para poner el broche de oro a sus vacaciones con unos amigos, y coger fuerzas para una vuelta a la rutina que promete ser del todo menos tranquila.

[Críticas a Terelu Campos por decir que su hija fuma "dos o tres pitillos" durante el embarazo: "Yo también lo hice"]

Alejandra Rubio presume de su incipiente embarazo en su visita al hospital sin Carlo Costanzia JALEOS

Este pasado lunes, día 24, la pareja llegaba a la capital y lo primero que hacían era desplazarse en un taxi a la casa de Terelu para recoger las llaves del piso de Alejandra, y sin ver a su madre -ya que fue su empleada del hogar la que se las bajó a la calle-, la influencer huía a las carreras al grito de "socorro" al ver a las cámaras.

Centrada en su embarazo, y para comprobar que su bebé está bien tras una semana lejos de Madrid, la nieta de María Teresa Campos ha madrugado y este martes, a primera hora de la mañana y sin la compañía de Carlo, ha acudido a una revisión en la Fundación Jiménez Díaz.

Alejandra Rubio, hablando por teléfono a la salida del hospital, este martes, 25. Gtres

Seria, cabizbaja y presumiendo de su incipiente barriguita con un top blanco con el que ha mostrado gran parte de su abdomen, Alejandra ha llegado al centro médico sin hacer declaraciones.

Sola, la hija de Terelu Campos llegaba a primera hora al hospital para hacerse unos análisis. Tras comprobar que todo marcha correctamente, ha abandonado el lugar abrumada por la presencia de varios fotógrafos y reporteros expectantes por conseguir sus primeras palabras sobre su futura maternidad.

Alejandra ha tenido que caminar un largo trecho hasta encontrar un taxi, y no le ha quedado más remedio que enfrentarse a las preguntas de la prensa. Hablando por teléfono en todo momento y con unas gafas de sol, la nieta de María Teresa ha evitado revelar cómo se encuentra y el motivo por el que Carlo no la ha acompañado al hospital.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la entrevista de su madre en ¡De Viernes! y no ha confirmado si es cierto que Mar Flores se enteró del embarazo horas antes de que se publicase la exclusiva.

José María y ¿su felicitación?

A pesar de que la relación entre Carmen Borrego (57) y su hijo José María Almoguera está totalmente rota desde hace casi tres meses, la noticia del embarazo de Alejandra Rubio habría servido para que el nieto de María Teresa Campos acerque posturas con el resto de su familia. O por lo menos, con su prima.

Así lo reveló Terelu Campos en su entrevista en ¡De Viernes! "Le pregunté a Alejandra si ha tenido algún contacto y me dijo que había sido muy bonito. Alejandra para ellos es su prima pequeña", sostuvo, dejando entrever que José María ha felicitado de una manera especial a su hija.

"Esto se tiene que acabar. Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes. No merece la pena vivir así y el sufrimiento. De alguna manera me estoy dirigiendo a él. Me dirijo a todos los que formamos la familia y que todo vuelva a donde no tenía que haberse cortado nunca", pidió Terelu a su sobrino en el espacio de Telecinco.

Un llamamiento al que José María ha reaccionado con absoluta indiferencia. Impasible, el nieto de Teresa Campos ha evitado confirmar si es cierto que ha felicitado a su prima por su embarazo ni cómo se ha tomado esta inesperada noticia por el poco tiempo de relación que lleva con Carlo Costanzia.