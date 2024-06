Abril Zamora: "Estoy en paro. Hay que reivindicarlo porque parece que si no trabajas no nos sentimos validadas"

Este lunes, 3 de junio, Madrid se vistió de gala para la celebración de los ELLE Style Awards, donde se premió el estilo, el talento y la moda. La cita tuvo lugar en la Galería de Cristal de Centro Cibeles en una velada en la que el negro y el rojo fueron los protagonistas indiscutibles.

Más de 300 invitados se dieron cita en este mágico enclave donde también hubo cabida para estrellas internacionales como Susan Sarandon (77 años). Al filo de las ocho de la tarde comenzaron a desfilar por la alfombra roja algunos de los rostros más conocidos de nuestro país.

Entre ellos, destacó la actriz Abril Zamora (42). Cercana y amable con los allí presentes, la también escritora acudió con un espectacular diseño en granate con el que consiguió brillar en una noche tan mágica. EL ESPAÑOL pudo hablar con ella sobre sus proyectos, su situación actual y cómo se ha convertido en la inspiración para sus seguidores.

Abril Zamora en la alfombra roja de los ELLE Style Awards. Gtres

Es una noche muy especial tanto para usted como para los aquí presentes. ¿Qué tal está?

Sí, pero la verdad que estoy verdaderamente desconcertada porque hay muchísima gente, todo el mundo va superguapo. Yo es que soy superinsegura, entonces cuando llevo tacones es como que no me siento en mi hábitat, pero intento hacerlo porque me gusta, ¿sabes? Es una noche especial.

En nada llegará además Susan Sarandon.

Es que... ¿Hola? ¡Susan Sarandon! Es un evento en el que además estamos todos en el mismo escenario, la misma alfombra y es algo muy bonito porque se rompe un poco esa cosa de: "Tú eres más conocida, tú eres menos conocida". Estamos todos celebrando algo en común y eso es muy bonito.

¿Cómo se encuentra en lo profesional?

Estoy en paro. Te voy a ser supersincera, porque me encanta. Sí, sí, muchos éxitos, pero en realidad no. He hecho muchos trabajos que están dando sus frutos ahora. Estoy escribiendo muchas cosas, levantando proyectos... Pero estoy disfrutando de la tranquilidad y del paro también. Hay que reivindicar el paro porque parece que si no estamos trabajando no nos sentimos validadas o validados y creo que es bonito también. Oye, pues todo el mundo tiene momentos de estar arriba y otros de estar abajo. Ahora mismo estoy en un momento de tranquilidad, pero no pasa nada.

También se puede aprovechar para descansar.

Es difícil, porque estamos en este sistema capitalista donde si no estás produciendo te sientes que realmente no estás delante de la carrera. Es muy raro, pero sigo trabajando bastante.

Abril Zamora en los premios Ídolo el pasado mes de marzo. Gtres

Además, ha conseguido ser el altavoz para toda una generación. ¿Cómo se siente?

Eso es muy bonito y es abrumador también porque en muchos momentos quieres ir con el freno de mano para no decir lo que piensas en cada momento. He descubierto que lo que la gente valora siempre es la naturalidad y eso es con lo que más puedes empatizar. Siempre intento ser yo misma todo el rato, como mínimo, para agradecer a la gente todo el amor que me dan y que me vean como un referente. A veces da miedo porque de pronto no piensas en lo malo, da vértigo.

Ha conseguido romper muchas barreras con su trabajo.

Totalmente. Creo que es muy importante tener todo tipo de personas diferentes y diversas. Aprovechar las cámaras para que la gente pueda representarse es maravilloso. La ficción es ocio, pero tiene que ser educación y podemos educar a la sociedad enseñando todo tipo de personalidades y de personas diferentes y eso creo que es guay.

En febrero publicó su libro Ana ha besado a otro, pero siempre en sus proyectos intenta ayudar a otros.

Siempre. Con la ficción que escribo, como autora y guionista, siempre intento que mis escritos sean inclusivos, con personajes femeninos poderosos y guays. También con personajes LGTB que se alejan de los estereotipos, que creo que es algo supernecesario en este momento.

Gracias a su paso por Operación Triunfo consiguió llegar a un público que quizás no le conocía.

Fue una experiencia maravillosa y parece que fue hace años luz, pero no hace tanto tiempo. Tenemos mucha relación fuera de la Academia, es como si no hubiera pasado el tiempo en realidad.

¿Se plantea regresar si se lo propusieran?

Por supuesto que sí, estaría encantada porque me ha traído muchas cosas buenas. Me ha acercado a un público más joven que jamás pensé que realmente me dirían cosas tan bonitas como las que me dicen. Sólo puedo sacar cosas bonitas de esa experiencia y te lo digo de corazón.

¿Algún proyecto que nos pueda contar?

Estoy escribiendo e intentando levantar proyectos. Tenía un proyecto muy grande que se me ha caído, lo cual me ha hecho mucho daño... pero esto es así. A veces te dan luz verde y a veces no. Es muy doloroso. Pero vamos, yo soy una tía superbuscavidas que siempre tira del carro, que nunca nadie me ha regalado nada y lo que hago realmente es sacar mis cosas adelante como siempre lo he hecho.