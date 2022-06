Abril Zamora: "No está a la vista una segunda temporada de 'Todo lo otro', pero la vida sigue"

Entre los muchos adjetivos con los que se puede calificar a Abril Zamora, uno indiscutible es el de polifacética. La actriz, guionista y directora ha demostrado una envidiable versatilidad, aptitud que le sirvió para convertir su proceso de transición en un reto profesional más, tal y como ella misma explica a BLUPER.

Ahora, Zamora suma una nueva faceta a su currículum, estrenándose como entrevistadora en Inspiradores, un espacio en el que Rastreator aborda 10 testimonios que muestran las historias de personajes del mundo de la moda, el deporte, el arte, el emprendimiento o la comedia.

Ilusionada con este proyecto que podría abrirle las puertas a presentar programas en televisión, Abril tiene en su horizonte otros trabajos en los que seguirá desarrollando su exitosa faceta como creadora, aunque entre ellos no está uno muy esperado: la segunda temporada de la serie Todo lo otro. El guion lleva mucho tiempo escrito y guardado en el cajón de la catalana, que a pesar de ello prefiere mirar hacia delante y centrarse en todo lo que está por venir.

¿Cómo te has sentido estrenando faceta en 'Inspiradores'?

Jamás se me había pasado por la cabeza ser yo la que hiciera las entrevistas, pero cuando me lo propusieron me pareció una idea superoriginal y me tiré a la piscina. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, he tenido mucha libertad y no lo he enfocado como si fuera una periodista, porque no lo soy, así que me lo he tomado como tener conversaciones con gente interesante.

¿Hay algún invitado del que guardes un recuerdo especial?

Henar Álvarez fue mi primera invitada y yo estaba superasustada y muy nerviosa, porque era un formato nuevo para mí. Ella me facilitó muchísimo el camino, fue una entrevista muy divertida y creo que me sirvió como un gran aprendizaje para estar más relajada y ganar en confianza.

Ahora que te has estrenado como entrevistadora, ¿te ves presentando un programa de televisión?

No lo sé, creo que hay gente muy profesional que hace cosas maravillosas, pero también la televisión está cambiando y cada vez está más abierta a nuevos formatos y nuevas voces. Ahora que lo he hecho una vez y me lo he pasado tan bien, aunque respeto muchísimo el trabajo de presentadora, si alguien cree que podría hacerlo bien me tiraría a la piscina encantada de la vida.

Abril Zamora se ha estrenado como entrevistadora en 'Inspiradores'. Gtres

¿Hay alguien que te resulte inspirador?

Hay mucha gente en mi vida que me resulta inspiradora, sobre todo las personas que tiran del carro por sí misma y no esperan a que les den todo hecho, porque yo vengo de una familia muy buscavidas. También me inspiran mucho los padres y madres que educan a sus hijos en la libertad, que me parece algo fundamental y que refleja que estamos en el camino correcto para cambiar.

¿Eres consicente de que tú también eres muy inspiradora para otras personas?

No suelo pensar mucho en eso porque da un poquito de vértigo, pero es cierto que mucha gente me escribe por muchos motivos, como por ser una persona trans, porque no hay mucha visibilidad para el colectivo LGTBI. Para las nuevas generaciones es guay ver en la tele a personas con las que se puedan identificar.

Antes de tu transición ya habías trabajado en películas y series. ¿Tuviste que volver a luchar por hacerte un hueco en la profesión?

Yo hice mi transición de un modo público. Aunque mantuve mi experiencia y mi bagaje, como actriz me sentí en la casilla de salida en cuanto a técnicas de actuación, porque nunca me había expuesto a trabajar personajes femeninos y era lo que más ilusión me hacía. A pesar de ello, mi transición favoreció muchísimo mi trabajo, hay muchísimo paro en el colectivo trans, pero en mi caso concreto me vino muy bien porque estamos en un momento de cambio y hay muchas empresas que quieren apoyar y dar visibilidad, así que yo intenté beneficiarme de eso por la importancia que tiene la visibilidad del colectivo trans socialmente.

"Me da igual si ponen a personajes LGTBI por oportunismo, es importante la visibilidad"

¿Hay un compromiso real con el colectivo LGTBI o las empresas han visto un nicho de mercado?

Creo que hay de todo. Hay muchas empresas que ahora con el Orgullo se ponen la bandera LGTBI en su logo y ya está. Me da igual si es oportunista, lo importante es que eso se está haciendo y también ayuda a la visibilidad. ¿Tú quieres poner un personaje LGTBI solo para hacer el 'check'? Me da igual cuál sea el motivo mientras lo hagas, porque creo que necesitamos que se nos ayude a estar en los sitios.

En 'Todo lo otro', tu personaje no basa sus tramas en su identidad, algo poco habitual en personajes trans. ¿Tenías claro desde el principio que iba a ser así?

No me lo planteé. Yo quería hacer una historia que fuera personal, así que era inevitable hablar de transexualidad, pero yo en mi día a día no me centro en eso ni hablo constantemente de eso, no le doy ninguna importancia. En 'Todo lo otro' me parecía más interesante el hecho de tener a un personaje trans que está totalmente integrado en su círculo, en su trabajo... En algún momento se hace alusión al tema porque tampoco vamos a mirar hacia otro lado, y menos en esta época donde muchos días amanecemos con noticias terroríficas de transfobia y homofobia.

¿Crees que se está empezando a integrar a personajes trans en ficción sin que su identidad sea el centro de su historia?

Sí, en 'El desorden que dejas' interpreté a la amiga de la protagonista y en ningún momento se decía que era trans, eso para mí fue un regalo y algo superintegrador. En España cuesta mucho que los directores llamen a una persona no normativa si no lo pone en la acotación del guion. Tiene que poner "el personaje es negro" para que llamen a un actor negro. Eso está empezando a cambiar, pero todavía queda mucho camino por delante.

Con el auge de las plataformas se ha puesto sobre la mesa el debate sobre los derechos de autor. ¿Cómo te has sentido tú como creadora?

En España todo lo que tiene que ver con los derechos de autor es muy espinoso, hay un melón muy importante que abrir ahí. Cuando haces un contrato, cedes absolutamente todo y es complicado. En HBO me he sentido supercómoda porque he tenido libertad absoluta para crear y es algo que no me había pasado anteriormente. Las plataformas están apostando muchísimo más por la autoría y por tener una voz distintiva, así me he sentido yo, han respetado muchísimo mis guiones y han intentado apoyarme para que sea más yo que nunca.

"Hacer mi biografía con 40 años me parecía una marcianada, pero lo he retomado"

¿Habrá segunda temporada de 'Todo lo otro'?

Lo que puedo contar es que estoy trabajando en otros proyectos desde hace tiempo y, por el momento, no está a la vista este. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Es cierto que yo tenía escrita la seguda temporada de 'Todo lo otro' desde hace tiempo, pero la vida sigue y me he metido en otros berenjenales muy divertidos también.

Hace un tiempo contaste que te propusieron hacer una autobiografía y acabaste aparcando el proyecto. ¿Lo retomarás en algún momento?

Me propusieron antes de la pandemia hacer una biografía y me parecía una marcianada, porque solo tengo 40 años, pero los formatos están cambiando y ya no hace falta que sea una historia de vida, se pueden contar cosas concretas que ayuden a otras personas, eso me ha resultado siempre un motor muy interesante para escribir una historia 100% real y autobiográfica, es algo que me han vuelto a proponer y estoy retomándolo, sí.

