La feliz noticia que Terelu Campos ha recibido en una de sus peores etapas: su emoción y una llamada en directo

Terelu Campos (58 años) ha vivido este sábado, 1 de junio de 2024, una emocionante mañana durante su colaboración en el espacio DCorazón, en TVE, programa presentado por Anne Igartiburu (55) y Jordi González (61). En medio de una convulsa etapa personal -marcada por sus problemas de salud y los furibundos ataques que ha recibido desde Ni que fuéramos, el programa del canal Quickie-, Terelu ha recibido una feliz noticia.

Justo el día en que se cumplen 18 años del fallecimiento de Rocío Jurado, su hija mayor, Rocío Carrasco (47), ha llamado por teléfono en directo al espacio DCorazón para informar a Terelu de que será la madrina de su boda. Antes de producirse la llamada, Fidel Albiac (51) y Rocío escribían un mensaje a Terelu, que ésta se negaba a leer.

Pero cuando ya estaba la heredera universal de La más grande al teléfono, le ha pedido que lo haga público. Terelu ha desvelado que en el mensaje Fidel le pedía ser la madrina de boda en representación de María Teresa Campos. Como no podía ser de otra manera, por la relación tan estrecha que tienen, Terelu, muy emocionada, ha aceptado la propuesta.

-Jordi: Estás muy guapa, será que la cara es el espejo del alma.

-Terelu: Sabes lo que tiene? Serenidad.



Además, Rocío Carrasco ha asegurado que "tengo el novio y el año, 2024. Tengo madrina, tengo padrino, tengo director de orquesta que está ahí, Luis Pliego, tengo un montón de gente que me quiere y que lo va a pasar con nosotros". Eso sí, Carrasco Mohedano ha manifestado que todavía no tiene pensado el sitio ni la fecha oficial.

Qué duda cabe de que se trata de una felicísima noticia para Terelu tras unas semanas complicadas. La hija mayor de la inolvidable María Teresa Campos ha sufrido, en los últimos días, una recaída en el Edema de Reinke -un proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales- que padece.

Las alarmas en torno a la maltrecha salud de Terelu saltaron en los últimos días, sobre todo ante su notable desaparición en las redes sociales y su "repetida ausencia" en uno de los programas donde colabora. Finalmente, la colaboradora se reincorporaba a su puesto de trabajo en TVE y daba fe de su recuperación.

Responde a Belén Esteban

La paz, eso sí, no ha acompañado a Terelu, que ha tenido que responder a los ataques de Belén Esteban. Tras la entrevista de Esteban en el espacio de Marc Giró (49), en la que confesó que en Ni que fuéramos no se espera a Terelu Campos y le recriminaba no haber querido estar con todos ellos en el inicio, la hija de Teresa Campos ha respondido nuevamente en DCorazón.

Después de visionar un vídeo que resumía su enfrentamiento, Terelu ha asegurado que "todavía no ha llegado ese día -el de hablar de todo sin tapujos-, es lo único que puedo avanzar, evidentemente no va a ser hoy".

La colaboradora ha querido aclarar que "yo jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional, entiendo que cada uno tiene su valor y su precio, entiendo que las condiciones de Belén son diferentes, mejores, pero no lo critico. Belén aporta muchísimo en un programa de televisión".

De esta manera, Terelu sostiene que en ningún momento ha querido comparar sus condiciones contractuales con las de sus compañeros y no tiene problema en poner en valor a la Esteban: "A mí no me duele en prenda decirlo".

En cuanto a las declaraciones que hizo Belén confesando que "yo creo que cuando hay que estar, hay que estar", Terelu explica que se refiere a que "ella piensa que yo tengo un compromiso o debo algo a alguien y yo pienso que algunos estamos en paz".

Además, la hija de María Teresa ha desvelado: "Yo me he buscado la vida desde el primer momento, entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente" con Fabricantes Studio, pero no es su caso: "Yo no lo estoy, ahora eso de que no se me espera... Bueno, a lo mejor no me espera Belén, desde luego no es lo que se me comunicó a mí".

La madre de Alejandra Rubio (24) ha comentado que "mi relación con Fabricantes es óptima. Ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias y ya está...". A la luz de estas últimas palabras, quizás en un futuro pueda aparecer en algún proyecto de dicha productora.

Tranquila, Terelu sentencia: "No tengo ningún problema, que quieren seguir liándola, pues que la líen. (...) Igual no me quieren tanto, hay cosas que se me escapan del entendimiento".