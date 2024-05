Preocupación por la salud de Terelu Campos tras días sin contestar las llamadas de sus compañeros: así se encuentra

La salud le ha dado un nuevo susto a la presentadora Terelu Campos (58 años). La hija mayor de la inolvidable María Teresa Campos ha sufrido, en los últimos días, una recaída en el Edema de Reinke -un proceso inflamatorio crónico de las dos cuerdas vocales- que padece. Así al menos lo ha manifestado Alonso Caparrós (53), este pasado martes, 28 de mayo, en el espacio Espejo Público.

Las alarmas en torno a la maltrecha salud de Terelu han saltado en las últimas horas, sobre todo ante su notable desaparición en las redes sociales y su "repetida ausencia" en uno de los programas donde colabora. Tampoco ha ayudado el hecho de que, según se ha relatado en Antena 3, Campos no responde las llamadas de sus compañeros, quienes se han interesado por su estado de salud.

Sólo Caparrós ha podido hablar con la que fue colaboradora de Sálvame. El hijo del mítico Andrés Caparrós (80) ha asegurado que la hermana de Carmen Borrego (57) se está recuperando en soledad de una recaída en el edema que sufre desde el año 2022. Tal y como se ha asegurado, Terelu está bien y, poco a poco, se ve recuperando.

Terelu Campos en una fotografía tomada en Málaga, el pasado mes de marzo. Gtres

En sus últimas apariciones en DCorazón o, más recientemente, en Mañaneros se pudo ver a la madre de Alejandra Rubio (24) con serias dificultades a la hora de coger aire y con una voz más ronca de la habitual. Susanna Griso (54), presentadora de Espejo Público, ha sugerido que este problema de salud de Terelu podría estar relacionado con su hábito de fumar.

Una adicción que la mayor de las hermanas Campos lleva tiempo intentando abandonar, especialmente tras haber sufrido una neumonía el pasado mes de marzo. Un bache de salud aquel que la mantuvo varios días ingresada. Terelu explicó en TVE lo que le había ocurrido.

"Menudo susto me pegué, pero estoy mejor", comentó la colaboradora, y añadió que cometió un grave error al no acudir al médico nada más detectar los primeros síntomas. "Aguanté mucho quedándome en casa, el viernes que ya tenía fiebre muy alta", apuntó.

Además, siendo consciente de que el tabaco no ayuda a este tipo de enfermedades, Terelu reflexionó sobre lo que se alargó su estancia en el hospital: "Todas las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso, que no es conveniente". En cuanto a este vicio, Campos confirmó entonces que "llevo nueve días sin fumar".

La salud de Terelu

Al cáncer de mama que padeció hace unos años -primero en el año 2012 y por último en el 2018, cuando se sometió a una doble mastectomía-, se une otra dolencia que en 2022 ella misma confesó en su blog de Lecturas: "Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud. El lunes empecé a notarme que no estoy bien de la garganta y de la voz. Cada vez que vamos a salir al plató nos hacemos la prueba de la covid porque es obligatoria. En ese aspecto estoy tranquila, porque sé que no es eso".

Una vez descartada la posibilidad del coronavirus, la propia Terelu despejaba todas las dudas, eso sí, previo paso por el especialista: "Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir. Tengo un Edema de Reinke".

Terelu Campos, en la 15 edición de la campaña de Eusonia, en Madrid, en 2022. Gtres

Rápidamente, nada más anunciar este problema de salud se dispararon las consultas en Internet: ¿qué es eso del edema de Reinke? Se trata de una formación de carácter progresivo cuando se da una irritación y edema en las cuerdas vocales.

Entre los síntomas más habituales está la pérdida de voz, algo que la propia Terelu reconocía en su post: "Eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la Covid-19, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más. (...) La humedad de Málaga lleva matándome mucho tiempo. Hace muchos años empecé a notar que la Semana Santa me producía una afonía".