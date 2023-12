Por qué Francisco Rivera se parece más de lo que cree a sus hermanos repudiados, Kiko y Julián Contreras

Francisco Rivera Ordóñez cumplirá 50 años el próximo 3 de enero. En apenas 12 días, el primogénito de Carmina y Paquirri cambia de década, y puede que haya sido esta nueva etapa de su vida lo que le ha hecho plantearse aceptar jugosas propuestas laborales que hasta ahora no había valorado. Por ejemplo, conceder una entrevista en un plató de televisión en un programa puramente de corazón. Jamás había dicho "sí" hasta este viernes, día 22 de diciembre.

Técnicamente, el marido de Lourdes Montes (39) ya ha hablado. Lo hizo en el mismo espacio al que acude esta noche, De viernes, en Telecinco, pero el testimonio fue grabado y editado. No es igual que hacerlo en directo, algo que, históricamente, Francisco ha reprochado a sus hermanos pequeños, Kiko Rivera (39), fruto de la relación de su padre con Isabel Pantoja (67) y Julián Contreras Jr. (37), nacido del matrimonio entre su madre y el músico Julián Contreras.

La decisión de saltar a este particular ruedo, sin toros de Miura pero sí con cinco bravos colaboradores enfrente, ha provocado que muchas personas piensen que, en realidad, Fran Rivera tiene en común con Kiko y Julián, sus hermanos repudiados, más de lo que él cree. A fin de cuentas, los tres se han sentado en platós de televisión a contar determinadas intimidades de su familia a golpe de talonario. Un trabajo remunerado, sí, pero moralmente reprobado por el propio Fran.

Francisco Rivera, en 'De viernes'.

Imposible olvidar aquel viernes 6 de noviembre de 2015 en el que Julián Contreras -padre e hijo- se sentaron en Sálvame Deluxe llegados directamente de la boda de Eva González (43) y Cayetano Rivera (46). En el plató de Telecinco afirmaron haberse sentido desplazados y humillados.

"Me he sentido desplazado y humillado. Abandonamos el convite en silencio y con lágrimas en los ojos", aseguró Julián Contreras padre. Julián hijo, por su parte, señaló: "No entendí que sentaran a mi padre tan lejos. No esperaba estar en la mesa principal con ellos, pero no separarme de mi padre sabiendo la relación que teníamos". Ante esto, Fran estalló: "No sé cómo a mi hermano Julián no le da vergüenza decir las cosas que ha dicho".

Ahí, la relación de Cayetano y Fran se cortó para siempre con el pequeño Julián. "Tenemos que entender que somos adultos y que no tenemos relación. En mi caso, no es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos. Se ha diluido, no queda ya. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño. Pero no tengo relación de 'hola, ¿qué tal estás?'", declaró Contreras Jr. para EL ESPAÑOL en mayo de 2022, tras siete años de hielo entre los hermanos.

Los Contreras en la boda de Eva González y Cayetano Rivera en noviembre de 2015.

Sin embargo, ahora se muestra mucho más tajante y vehemente. Tras la primera entrevista de Francisco Rivera, el escritor ha respondido que no es nuevo que su hermano hable. "Siempre lo ha hecho. Él lo hacía en una revista, posando en sus casas y con sus perros, y yo en un plató, pero era lo mismo. Es un enfermo emocional del dinero y un pesetero", ha indicado Julián Contreras a través de la periodista Alexia Rivas en el programa Vamos a ver.

"Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo", ha declarado en la mañana de este viernes, 22 de diciembre, Fran Rivera a punto de tomar un vuelo desde Sevilla a Madrid. "¿Mi hermano Julián se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre? A buenas horas. Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica o arrepentimiento alguno. Es vergonzoso", ha señalado.

Respecto a si tiene algo que decirle a su hermano, Francisco tiene claro que "no, nada", aunque tampoco cierra la puerta a una reconciliación. "Nunca se sabe. Sí, ¿no? Nunca se sabe. No se puede decir de esta agua no beberé. Y además hay que sacar las cosas para empezar de cero muchas veces, ¿no?" ha explicado.

Los hermanos Kiko, Francisco y Cayetano Rivera. RRSS

"Con Julián y Kiko no hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas... que cada uno se busque la vida", dijo el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo (55) en esta primera citada entrevista. El origen de la ruptura entre los dos Franciscos -Fran Rivera y Kiko Rivera- está en los trajes de luces de Paquirri que Isabel Pantoja conserva, presuntamente, en la finca Cantora, y que siempre se negó a entregar a los hijos toreros del fallecido matador.

Al calificar Fran de "mala persona" a la tonadillera, el DJ respondió que "mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta. No era el momento. Si nos ponemos a hablar de madres... aquí ninguno se queda corto [...] Vamos a dejar a las madres tranquilas, si no vamos a tener un problema de verdad, que tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada y eso lo sabe todo el mundo", espetó Kiko. Desde entonces, todo está roto entre ellos hasta el punto de que Francisco Rivera Ordóñez no se plantea un acercamiento con su hermano Kiko como sí lo valora, quizá algún día, con Julián.

