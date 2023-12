'David Azagra', el hermano músico de Pedro Sánchez al que dice haber "admirado siempre"

Pedro Sánchez (51 años) está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Ser reelegido como presidente del Gobierno por mayoría absoluta al obtener 179 votos en el Congreso le ha sabido a poco y ahora regresa a escena con el lanzamiento de su segundo libro, Tierra Firme (Manual de resistencia, Península).

Su obra salió a la venta este pasado lunes, 4 de diciembre, en colaboración con Irene Lozano (52), escritora y expresidenta del Consejo Superior de Deportes ya durante el mandato del líder del PSOE.

Han sido varias las perlas que el socialista ha arrojado en sus páginas y, además de hablar de política, también ha revelado detalles de su vida privada junto a su mujer, Begoña Gómez (48), sus hijas, Carlota y Ainhoa, e incluso su hermano menor, David (49), una de las personalidades más discretas y misteriosas que rodean a Pedro y gran "inspiración" del político. El libro se lo ha dedicado "A mi familia", tres palabras que reflejan su faceta más personal.

La familia de Pedro nunca ha pasado desapercibida. Su gran amor, su padre, Pedro Sánchez Fernández, y su madre, Magdalena Pérez-Castejón (71) siempre le han apoyado en su etapa al frente del partido. Han sido muchas las veces que han estado a su lado -sobre todo Begoña y Magdalena- durante actos oficiales. La última vez que aparecieron las dos juntas fue el pasado 16 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, quienes se desplazaron allí para mostrarle su admiración después de confirmarse que Pedro volvía a ejercer de presidente en una nueva legislatura.

Sin embargo, su hermano David siempre ha permanecido oculto y a la sombra del político. La última vez que se le vio en este tipo de eventos políticos fue en 2018, también en el Congreso, durante la moción de censura a Mariano Rajoy (68).

Este mes de diciembre, su nombre vuelve a surgir y se cuela en el tomo de Sánchez a raíz del capítulo sobre la guerra de Ucrania, algo que a Pedro le afectó personalmente por su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón. Es conocido en el mundo de la música como David Azagra, un apodo artístico que se creó para que no se le adjudicara la muletilla de el hermano del presidente.

Al igual que Pedro, nació en la capital madrileña, se graduó en Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas y ejerce como director y compositor de orquesta, su gran pasión. En España, es un desconocido, en Rusia, un maestro. Siendo joven, se mudó al país y estudió Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio estatal de San Petersburgo, donde dominó por completo el idioma.

"He tenido la ocasión de conocer Rusia de cerca gracias a mi hermano. Es músico profesional y habla ruso con fluidez, porque de muy joven tomó una decisión valiente que siempre he admirado. Él estudia Económicas, pero al acabar la carrera, estando ambos sentados a la mesa con mis padres, un buen día, nos dijo que quería dedicarse a la música y que iba a marcharse a San Petersburgo a estudiar. Nos contó que había decidido apostarlo todo a la música. Dicho y hecho. No conocía nadie y no hablaba el idioma, pero no se arredró por ello. Desde Madrid contactó con el conservatorio de la ciudad y consiguió que lo admitieran", cuenta Pedro en el citado libro.

David ha colaborado y estudiado bajo la tutela de distintas personas de renombre internacional como Valery Gergiev (70) y Tugan Sokhiev (46), entre otros. Gracias a su movilidad y a su vida a caballo que le obliga la profesión, habla cuatro idiomas: español, ruso, inglés e italiano. Él se marchó "a la aventura siguiendo su vocación". Vivió en Rusia durante ocho años, y regresó a España con una formación musical extraordinaria para dedicarse a ello "toda su vida", continúa el secretario general del PSOE.

En 2017, se convirtió en coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz, un puesto que no estuvo exento de polémica y que diversos sectores apuntaron que se ganó por su relación con el socialista. Después de tres años y de un sueldo anual de más de 45.000 euros brutos, pidió una excedencia. En 2021 regresó y ahora es jefe de la oficina de Artes Escénicas en la Delegación. De hecho, forma parte de la Asociación Española de Directores de Orquesta, donde aparece como David Sánchez Pérez-Castejon.

"Siempre me he sentido inspirado por su ejemplo, por esa llamada que sintió de forma tan intensa y por su valentía y acierto al seguirla. Siendo el pequeño, me dio una lección de vida impresionante: si deseas algo, has de apostar por ello", subraya Pedro, destacando así la fuente de inspiración que es su hermano. "Lo admiro por la determinación de escuchar su instinto y seguir ese camino. Hoy es un músico feliz", sentencia.

