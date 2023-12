La Navidad más difícil de Manuel, hijo de Concha Velasco: así la pasará y los planes que tenía con la actriz

La Navidad siempre es una época tan ilusionante y mágica como dolorosa y lacerante cuando en las familias hay ausencias por fallecimiento. Qué duda cabe de que las sillas vacías en días tan señalados provocan un hondo dolor difícil de gestionar, el mismo que sentirán los hijos de la gran Concha Velasco, fallecida a los 84 años el pasado sábado, 2 de diciembre.

Manuel Martínez Velasco (47 años) y su hermano pequeño, Francisco -Paco o Paquito para su entorno más próximo-, se enfrentan a su primera Navidad sin su madre, su guía y referente. Una mujer que, en palabras de su primogénito, fue inconmensurable como artista y como madre.

Estos días de festividad que se aproximan, Manuel Martínez Velasco los pasará en familia, rodeado de amor. Según confirma EL ESPAÑOL, el dramaturgo disfrutará de la Nochebuena en Madrid, junto a su hermano Paco y su sobrino, Samuel (15).

[El discreto divorcio de Paco, el hijo menor de Concha Velasco: la relación con su exmujer y su nueva vida]

Concha Velasco junto a su hijo mayor, Manuel Martínez Velasco, en una fotografía en Valladolid, en marzo de 2018. Gtres

No hay que olvidar que, a escasas horas de fallecer su madre, Manuel ha atendido a diversos medios de comunicación. Una exposición que, si bien ha realizado Manuel con su consabida amabilidad y generosidad, le hace sacar fuerzas de flaqueza en un momento duro en su vida al tener que decir adiós a su pilar fundamental.

"El bajón me va a dar en Navidad", deslizó Martínez Velasco este pasado lunes, 4 de diciembre, en el espacio Y ahora Sonsoles, de Antena 3. En esa intervención, Manuel confesó que en estos momentos se encuentra fuerte de ánimo, sobre todo por la oleada de cariño y amor que tanto él como su hermano están recibiendo tras la muerte de su madre.

No obstante, el cineasta es conocedor de que, pasados estos días, le sobrevendrá ese "bajón" natural y lógico. Por fortuna, la familia de Concha Velasco es numerosísima, y sus vástagos no estarán solos. Por no hablar de los buenos amigos que supo forjar y cultivar Concha en vida y ha sabido recoger su hijo Manuel.

Nadie soltará de la mano a ambos hermanos. Tal y como ha relatado el propio Manuel, él y su madre habían comenzado a hacer planes para la Navidad. Tan bien se encontraba la Velasco de salud cuando sopló las velas de su 84 cumpleaños -el pasado miércoles, 29 de noviembre- que llegó a hablar con su vástago de los adornos navideños en la residencia.

Manuel y su hermano menor, Paco, en el Teatro La Latina, despidiendo a su madre, el pasado sábado. Gtres

Era tradición que la sobrina de Concha, la también actriz de Manuela Velasco (48), acudiera al centro de mayores donde vivió sus últimos años para colocar el árbol de Navidad, ayudada por buenas amigas de Concha como Paula Echevarría (46) y Amaia Salamanca (37).

Sin embargo, el pasado viernes, 1 de diciembre, la celebérrima actriz comenzó a encontrarse mal, fue trasladada al hospital y nada se pudo hacer por ella. Manuel Martínez Velasco ha admitido en las últimas horas que nadie -por supuesto, sus hijos en primer lugar- se podía imaginar este desenlace tan abrupto, pues la "estabilidad" de Velasco no hacía indicar agravamiento alguno.

Concha Velasco disfrutó de su vida, siendo consciente y plenamente lúcida, hasta el último hálito. Si había algo que le apasionaba y le alegraba los días era recibir visitas. Por eso, su hijo Manuel ha desmentido en las últimas horas el hecho de que se le negara la entrada a alguien en la residencia. Nada que ver, antes al contrario. "No hemos prohibido nunca la entrada a nadie", ha aseverado.

"Los miércoles y los sábados era cuando la gente podía ir a verla, porque los demás días tenía médico u otras cosas, y siempre que alguien me decía que quería ir, yo le decía que se acercara esos días sin problema. Es más, cuando se quedaba algún otro día libre, era yo el que le preguntaba a mi madre si quería ver a alguien, e intentaba arreglarlo para que fuera quien ella quería", ha añadido Manuel.

El cineasta señaló en la mañana del sábado, entre lágrimas, que "ella era mi mejor amiga. Me he pasado la noche llorando y sé que dentro de dos semanas me dará un bajón enorme y estaré hecho una mierda. Ahora estoy en shock".

Despedida y emotivas palabras

Aseguró el domingo, 3 de diciembre de 2023, Manuel Martínez Velasco que su madre estará feliz, allá donde habite su alma, al ver cómo toda su familia se ha reunido en su último adiós.

Manuel Martínez Velasco atendiendo a la prensa, roto de dolor, tras la muerte de su madre. Gtres

Unas palabras emotivas a la par que certeras: nadie de su núcleo familiar faltó en la despedida de Velasco, fallecida a los 84 años. Además de sus hijos, Manuel y Paco Martínez Velasco, y su adorado nieto Samuel, despidieron a Concha dos personas capitales para ella: su sobrina, Manuela Velasco, y su único hermano, Manuel, Manolo para todos.

Durante la misa funeral por Concha Velasco, oficiada en la catedral de Valladolid, por el arzobispo Luis Argüello, Manuel sostuvo que su progenitora, "desde el cielo, seguro que ha podido ver este reconocimiento y todo el cariño de la gente".

Manolo Velasco, único hermano de Concha, llegando para despedirse de ella. Gtres

"Si alguien merece estar en el cielo es nuestra madre, porque era una gran persona, y desde ahí ha podido ver todas las muestras de cariño de los vallisoletanos, que la familia agradece muchísimo. Son días extraños, tristes pero también bonitos, al ver tanta devoción hacia ella", expresó el dramaturgo.

Todavía asumiendo que la icónica chica yeyé se ha ido para siempre, su único hermano, Manolo Velasco, ha desvelado cómo era su relación: "Han sido tres días muy duros. Me gustaría que la recordásemos como la artista que era. Hombre, es que hay dos cosas: una era la hermana que era y otra la artista. Entonces para mí siempre será una hermana y para la gente será una artista estupenda, y supongo que la recordarán así".

Dolido porque en los últimos tiempos se haya especulado con que tenían una relación distante, Manolo ha confesado que tenían sus desencuentros, pero niega lo que se ha llegado a publicar sobre ellos: "Teníamos nuestras diferencias, ¿qué hermano no se pelea con otro hermano? Y los dos únicos, pues imagínate".

Sigue los temas que te interesan