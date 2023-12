El discreto divorcio de Paco, el hijo menor de Concha Velasco: la relación con su exmujer y su nueva vida

El pasado sábado, 2 de diciembre, el mundo de la televisión, el cine y el teatro lloró sin consuelo la muerte de la inolvidable y legendaria Concha Velasco, a los 84 años recién cumplidos, "a consecuencia de una complicación en su enfermedad".

El miércoles -día de su cumpleaños- estaba muy bien y ayer se puso muy malita. Ha muerto con Paco y conmigo, de la mano", aseguró, roto de dolor, a las puertas del madrileño Teatro La Latina, donde se la veló, su primogénito, Manuel Martínez Velasco (47 años).

Su adorado público, amigos, familiares y personalidades de toda índole quisieron despedirse de la eterna Concha Velasco, admirada y respetada artista a partes iguales. En La Latina no cabía un alfiler, tampoco en la Catedral de Valladolid, donde este pasado domingo, 3 de diciembre, se celebró su funeral.

Paco Martínez Velasco junto a su hijo y su hasta ahora mujer, Cecilia, situada a la izquierda de la imagen. Gtres

Sus hijos, Manuel y Paco Martínez Velasco, desarbolados y destrozados, se despidieron para siempre de su madre. Su entorno más próximo los arropó y no les dejó solos en ningún momento. En todas las instantáneas captadas tanto en Madrid como en Valladolid se puede ver la gran complicidad y la unión que existe entre los hermanos.

Siempre discreto y reservado con su vida privada, Francisco -Paco para los suyos, o Paquito, como lo llamaba su madre-, ha estado rodeado de dos personas clave en su vida: su único hijo, Samuel (15) -nieto adorado de Concha-, y la madre de éste, Cecilia Cruz.

La familia se mantuvo, como no podía ser de otro modo, unida ante el dolor. Paco estuvo en la primera fila de la bancada de la iglesia de Valladolid al lado de su hijo y de la que fue su mujer, Cecilia. Una relación sentimental que, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, se disolvió hace un tiempo.

Paco, el discreto hijo menor de Concha Velasco, se separó de la madre de su hijo Samuel, pese a la excelente y "estupenda" relación que hoy tienen. Un buen día ambos decidieron, de mutuo acuerdo y con absoluta madurez, que sus vidas debían emprender caminos separados.

Los hijos de Concha Velasco, Paco y Manuel Martínez Velasco, saliendo de la catedral de Valladolid. Gtres

Este quiebre sentimental se vivió con total discreción, tal y como decidió siempre enfocar su existencia el hermano de Manuel: alejado del foco público. Fue una separación, según trasladan a este periódico, que no afectó en nada a su día a día: "Cecilia ha seguido formando parte de la familia y ha sido siempre nuera para Concha. Como una hija".

Cecilia Cruz es cantante de jazz, y de ella presumió en vida Concha Velasco en diversas entrevistas. Hablando de su nieto, la celebérrima artista deslizó hace unos años: "Su madre es una cantante estupenda, Cecilia Cruz. Ella tiene su propio conjunto de jazz". Como dato curioso, llama la atención que Manuel Martínez Velasco, durante el emotivo discurso que entonó en Valladolid, no nombrara a la que fue su cuñada.

"Desde el cielo, seguro que ha podido ver este reconocimiento y todo el cariño de la gente. Si alguien merece estar en el cielo es nuestra madre, porque era una gran persona, y desde ahí ha podido ver todas las muestras de cariño de los vallisoletanos, que la familia agradece muchísimo. Son días extraños, tristes, pero también bonitos, al ver tanta devoción hacia ella", comenzó Manuel.

Para añadir: "Gracias también en nombre de mi hermano. Gracias al alcalde y a todos los vallisoletanos el cariño que le teníais a nuestra madre".

La discreción de Paco

Paco Martínez Velasco durante el funeral de su madre, Concha Velasco, en Valladolid, su tierra natal. Gtres

Francisco Martínez Velasco, Paco para los suyos, es un calco de su progenitor, el malogrado empresario y productor Paco Marsó. El parecido es más que evidente. No sólo físico, sino también de carácter, como explica a este medio alguien que bien lo conoce. Paco hijo ha optado por mantenerse lejos del foco que cargó su madre, y de la fama que la acompañó desde que entonó aquello de 'mamá, quiero ser artista'.

Así se ha mantenido, y se mantiene, hasta la fecha. Poco, muy poco se conoce de su vida personal, más allá de las pinceladas que su madre ha deslizado a los medios de comunicación en diversas entrevistas. Siempre, eso sí, apostillando que a él no le gusta que ella hable en exceso. Paco se ha hecho a sí mismo a nivel profesional, como su hermano.

También es director y productor, cuenta con su propia productora, Chancleta Entertainment, con la que lleva más de 20 años trabajando; estudió en la Universidad Europea de Madrid, y se especializó en una academia de Nueva York, como se puede comprobar en su LinkedIn. El único hijo nacido de la historia de amor entre Paco y Cecilia Cruz, Samuel, fue la gran debilidad de Concha Velasco.

Así de orgullosa y pletórica hablaba Concha en 2008 de la boda de su hijo Paco, y del nacimiento de su nieto: "Me hace mucha ilusión ser abuela. Va a ser un niño y se llamará Samuel. Además, aunque en un principio no tenían previsto casarse. Mi hijo Paco se puso de rodillas ante Cecilia y le pidió matrimonio en Formentor".

En cada declaración de Velasco sobre su hijo Paco se asomaba, inevitable, el orgullo de madre. El orgullo, y a veces la preocupación. Nunca olvidó Concha aquel septiembre de 2018, cuando Paco hijo estuvo a punto de morir.

Concha Velasco junto a su hijo Paco en una imagen fechada en junio de 2014.

Así lo explicó ella misma: "Esta noche tengo que dormir con mi nieto Samuel porque han operado a mi hijo Paco. Ha estado muy grave, hace una semana casi se nos va al otro mundo. A él no le gusta que lo cuente, pero ha estado muy malo". Sin aclarar cuál fue la dolencia, Velasco apostilló: "Tiene que estar un mes de reposo absoluto".

Aquel día la dama de la escena, no sin cierto sentido del humor, desveló el motivo por el que no podía ver todo lo que quisiera a su nieto, razón por la que se pudo colegir el gusto por el anonimato de su hijo menor: "Mis hijos se han criado en los camerinos y no ha habido ningún problema. Pero al nieto no le puedo ver tanto, y ahora hay un problema que no había cuando mis hijos eran pequeños, y es que todo el mundo quiere retratarles. No me dejan que me lo retratéis y no me lo dejan".

