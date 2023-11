Magdalena, madre de Pedro Sánchez, su otro gran apoyo en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados

Al filo de las 12 horas de este miércoles, 15 de noviembre, todas las miradas estaban puestas en lo que iba a ocurrir en el Congreso de los Diputados de Madrid. Pedro Sánchez (51 años) se enfrenta hoy y mañana al debate de investidura para convertirle en nuevo Presidente del Gobierno.

No lo ha hecho solo. Muy cerca de su posición en el hemiciclo se encontraban dos de las mujeres más importantes de su vida: su esposa, Begoña Gómez (48), y su madre, Magdalena Pérez-Castejón (71). Ambas se han sentado juntas en las tribunas destinadas al público del Congreso de los Diputados.

Una presencia que no ha pasado desapercibido para los fotógrafos acreditados en la cita que no han dudado en plasmar en imágenes su compromiso con su hijo y marido. Begoña ha acudido con un traje rojo; mientras que Magdalena ha elegido un conjunto de color blanco de tweed. No es la primera vez que ambas se dan cita en el Congreso para apoyar a Pedro Sánchez.

[Eva Cárdenas vs. Begoña Gómez: el lado íntimo de las mujeres de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez]

Begoña Gómez y Magdalena Pérez-Castejón en el hemiciclo. GTRES

Mucho se ha hablado del apoyo que Begoña Gómez le brinda a su marido. Sin embargo, poco se sabe de Magdalena Pérez-Castejón, que ha acudido a todos los momentos claves de su hijo como Presidente, incluida la moción de censura planteada por Vox.

Aunque Magdalena prefiere estar lejos del foco mediático, hay algunos detalles que se conocen de su vida privada. Se crio en el barrio de Vallecas y trabajó como funcionaria de la Seguridad Social casi toda la vida, pero a los 40 años decidió darle un cambio de rumbo. La curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo le hicieron ingresar a estudiar Derecho, carrera de la que logró licenciarse. Madre e hijo estudiaban al mismo tiempo en la universidad, ya que él estudiaba Económicas. "Entonces yo tenía 20 años...¡Y ella sacaba mejores notas que yo", confesó orgulloso en una entrevista. Finalmente, se colegió como abogada.

En cuanto a su vida más privada, se casó en 1971 con Pedro Sánchez Fernández con quien tuvo dos hijos: el líder socialista y David Azagra (49). Se criaron en el barrio de Tetuán, donde Pedro Sánchez empezó su carrera dentro de las juventudes del PSOE, al igual que hizo su padre.

Aunque al inicio de la carrera política de su hijo prefería mantenerse en un segundo y discreto plano, cada vez es más frecuente verla apoyando a su hijo en los momentos más difíciles.

Begoña Gómez, Magdalena Pérez Castejón y David en 2019. GTRES

La primera vez que Magdalena acaparó titulares fue en marzo de 2020, cuando ella y el padre de Begoña Gómez tuvieron que ser ingresados por covid después de asistir a la manifestación del 8 de marzo. Aunque ellos fueron los más perjudicados, Begoña Gómez o la exministra Carolina Darias (57) también se contagiaron en la misma cita.

De quien tampoco se saben muchos detalles de su vida es de su hermano, David. El hermano menor del político es director y compositor de orquesta y vive a caballo entre Madrid y San Petersburgo, donde obtuvo la Cátedra de Composición Musical y Dirección Operística. No es habitual verle apoyando a su hermano, aunque sí que se dejó ver en una ocasión durante el debate de investidura de julio de 2019.

Sigue los temas que te interesan