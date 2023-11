La discreta vida familiar de Andy y Lucas: de sus relaciones fallidas a unos hijos que llevan sus nombres

Tras dos millones de discos vendidos, dos discos de diamante, veinte discos de platino, cuarenta discos de oro, diez millones de asistentes a sus ochocientos conciertos, medio centenar de premios nacionales e internacionales, dos nominaciones a los Premios Grammy y 20 años cosechando éxitos, el conocido dúo musical Andy y Lucas se separa.

Así lo anunciaron los gaditanos el pasado martes, 14 de noviembre, en El Hormiguero. ¿El motivo? Un problema de salud derivado del estrés al que se enfrenta uno de ellos, Lucas González Gómez (41 años), algo que le ha obligado a alejarse de los escenarios. "Tengo una pequeña válvula y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo", confesó a Pablo Motos (58).

Habrá que ver si Andrés Morales Troncoso (41), conocido como Andy, se dedicará a su carrera en solitario o si también abandonará la música. Pero antes de que esto suceda, el dueto se despedirá de sus fans con una gira en 2024, que ya tiene fechas cerradas en Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid.

Andy y Lucas, en el 2020. Gtres

Son muchos los triunfos musicales que se conocen de estos dos chicos de barrio, sin embargo, su lado más personal y su vida privada es un misterio. Los dos mantienen sus relaciones y sus hijos alejados del ojo público y su privacidad la guardan en la más estricta intimidad.

Ahora, después de que hayan vuelto a ser el foco de atención por el triste anuncio de su ruptura profesional, la gente quiere saber más sobre los artistas de Tanto la quería, cómo son fuera de la escenografía y quiénes son las personas que les acompañan.

Lucas, un hijo y una separación

El segundo del grupo es el pequeño de los cuatro hijos de Pedro, un renombrado jugador de fútbol, y María, ama de casa. Sin embargo, en 1995, un terrible accidente de coche también sacudió la vida de un ser querido de Lucas, en este caso de su hermano mayor, Pedro. Estuvo en coma durante 45 días y el resultado fue un 72% de discapacidad y necesidades de cuidados permanentes.

Lucas y su padre, Pedro. Redes sociales

En 2019 llegó otro duro golpe para Lucas: fallecía su padre a los 79 años de edad. "He tenido la fortuna de tener un buen hombre como padre, porque quien no es buen padre nunca será un auténtico hombre. Te echaré de menos. Ningún ser humano está preparado para perder un padre que ha sido tan bueno", dijo el cantante en las redes sociales.

Por aquel entonces, ya había nacido su primogénito, Lucas (4), fruto de su relación con Soraya. Con ella estuvo durante varios años, hasta que su amor también terminó. Él mismo desveló a Semana que lleva más de tres años con otra mujer, que permanece lejos de los medios de comunicación.

Lucas y su hijo, en 2020. Redes sociales

El vocalista, que no cuenta con redes sociales propias, sólo la que comparte con Andy, es muy receloso de su vida privada hasta tal punto de no desvelar el nombre de su pareja. Es a través de la cuenta oficial del dúo donde, de vez en cuando, publica imágenes con su hijo, con su madre y con sus hermanos.

Infancia, amor e hijos de Andrés

Por otro lado, Andrés creció en el seno de una familia humilde, siendo el mayor de tres hermanos, en la que las figuras de sus abuelos estuvieron muy presentes, más incluso que la de su propio padre. "A mí me han criado mis abuelos. Mi padre estaba siempre trabajando. Cuando no estaba con mis abuelos, estaba con mi madre. (...) Yo siempre he sido el cabeza de familia en mi casa. No es que se lo eche en cara, pero mis hermanos sí es verdad que discutían con él. Yo al ser el mayor nunca...", señalaba entre lágrimas en 2021 a Carlos Sobera (63) en el programa Volverte a ver.

Además de la ausencia de su padre durante la infancia -algo que le marcó notablemente- también echó en falta su presencia en sus dos pérdidas más dolorosas: la ruptura con su pareja y el fallecimiento de su abuelo. Estuvieron dos años sin hablar, hasta que por fin lo arreglaron en una Semana Santa.

En cuanto al amor, Andy lo encontró cuando todavía era un adolescente, aunque por aquel entonces no era consciente de que la chica que iba con él al instituto se convertiría en su pareja, su mujer, y madre de uno de sus hijos.

Ella era Trini Bueno. En 2012 comenzaron su relación, pero un año más tarde, un terrible accidente de coche puso la vida de la joven en peligro. Tuvo que someterse a once cirugías. Estuvo a punto de perder la vida en una de ellas. Esto marcó un antes y un después en su romance. El cantante y su novia oficializaron su amor en 2018 en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en su Cádiz natal. Él vestía un chaqué azul marino, corbata y un chaleco con detalles de flores, y ella un vestido blanco de corte sirena y con escote en forma de corazón.

Andy con sus dos hijos, Claudia y Andy. Redes sociales

Por aquel entonces, sus dos hijos ya habían llegado al mundo. Primero llegó Claudia (17), con una mujer de la que se desconoce su identidad. Poco antes de la boda nació el pequeño Andy (5), su primer hijo en común y al que le pusieron el mismo nombre del artista a petición de la madre primeriza.

Tiempo después, Trini y Andy se separaron. Según confesó a Semana en abril de este año, lleva más de un año con una mujer, de nombre Clara. "Es muy buena persona, tiene mucha paciencia y ahí estamos… Pero las heridas profundas no se curan de la noche al día. Aunque estoy mucho mejor, prefiero ser cauto", subrayó a la revista.

