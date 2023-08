La foto de Pedro Sánchez de la que todo el mundo habla: su llamativo look tropical durante sus vacaciones

Lo normal es ver a Pedro Sánchez (51 años) vestido con traje de chaqueta y corbata, siempre elegante e impecable en sus apariciones públicas. Pero estamos de vacaciones y el dress code del Presidente ha de cambiar por fuerza. Es habitual verle con vaqueros y camisas informales en actos menos protocolarios, pero estas vacaciones ha cambiado radicalmente de estilo para dar rienda suelta a su faceta más fashion.

Ya lo hizo hace unos días en Marrakech, con guayabera blanca y boina. Ahora, una foto compartida por Evelia García, la concejala de la localidad de Haría, en Lanzarote, en la que posa con Sánchez, ha despertado un sinfín de comentarios en redes sociales. A simple vista cuesta reconocerlo, pues el estilismo elegido para la ocasión bien sirve para ir de incógnito. Con gafas de sol y la misma gorra que lucía recientemente, como la que usan los chulapos madrileños aunque sin cuadros, estaba muy diferente.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la camisa de estilo hawaiano, con palmeras negras sobre fondo blanco, que llevaba ligeramente desabrochada. El look tropical es un básico del verano y el Presidente en funciones demuestra que conoce las tendencias al dedillo. En Twitter no se habla de otra cosa e incluso se hacen encuestas sobre si acertó o no.

Pedro Sánchez, con la concelaja de Haría (Lanzarote). Redes sociales

La camisa es de manga corta, de largo medio y en tejido de lino, actual y muy fresca para las altas temperaturas. Es sin duda la estrella de tan comentado outfit, que Pedro ha combinado de manera magistral, con bermudas de rayas también en blanco y negro y unos zapatos de ante tipo mocasín en color arena. Un conjunto que aúna lo clásico con el toque atrevido que aporta el estampado. En cuanto a las gafas de sol, sin montura y en color marrón para ocultar sutilmente su mirada. El líder del PSOE sonríe abiertamente mientras se deja fotografiar, mostrando que está relajado pese al clima político de incertidumbre sobre su investidura. La autora de la imagen no ha etiquetado a su ilustre compañero de posado en la publicación de Instagram, lo que hace que una usuaria pregunte: "¿Es Pedro Sánchez?". Ella le contesta: "Sí, de vacaciones en Lanzarote".

El político disfruta de unos días de descanso en la isla junto a su mujer, Begoña Gómez (48), aunque ella prefirió no aparecer en la foto. Durante este paseo por el mercadillo artesanal de Haría también coincidió con Jesús Calleja (58), algunos medios locales han especulado con la posibilidad de que en realidad se tratara de un momento de la participación de Sánchez en una nueva entrega de Planeta Calleja. Por ahora, lo único cierto es que el mandatario socialista apura sus vacaciones en Canarias, donde aterrizó el pasado lunes 14 de agosto después de estar en Marruecos con su familia.

Los testigos aseguran que se mostró cariñoso y cercano con todos aquellos que se acercaron a saludarle. Además del aventurero leonés, Pedro Sánchez también coincidió con el director de cine Alejandro Amenábar (51) y Aduén Morales, vicepresidente del club de lucha Unión Norte. Tras el paseo, se fueron a comer al restaurante Tacande, uno de los más emblemáticos de la localidad.

