Así es Manolo, el discreto hermano de Concha Velasco que está "muy preocupado" por sus dos sobrinos

En el Valladolid de los años 30, el comandante de caballería Pío Velasco contrajo matrimonio con su razón de amor, la maestra republicana María Concepción Varona. Fruto de su sólida relación nacieron dos preciosos hijos: la primogénita, Concepción, a la que todos llamaban Conchita -Conchita Velasco- y el pequeño, Manuel (82), a quien cariñosamente decían -y siguen diciendo- Manolo.

De Conchita Velasco poco más hay que decir. Su trabajo en el cine, el teatro y la televisión es su legado más valioso. La historia de la Cultura de nuestro país no se podría escribir sin el nombre propio de la dama de la escena que nos dejó el pasado sábado, día 2 de diciembre, a los 84 años recién cumplidos.

Pero ¿quién es Manolo, el hermano pequeño de Concha Velasco? La apabullante fama de su hermana no lo arrastró. De hecho, siempre ha querido mantenerse en un discreto segundo plano, dejando espacio también a su hija, Manuela Velasco (48), reconocida actriz ganadora de un premio Goya como Actriz Revelación por REC.

Manolo Velasco junto a su esposa, María José Díez, en el funeral de su hermana, Concha. Gtres

Manolo Velasco Varona nació el 1 de diciembre de 1941, dos años después de su hermana Concha. La casualidad quiso que su popular hermana se fuera de este mundo tan sólo un día después de que él cumpliera la edad de 82 años. Siendo un niño junto a sus padres y Conchita, vivió un tiempo en Marruecos. A su vuelta a España se formó para continuar la estela de Concha Velasco en el cine. Formó parte de algunas películas en la década de los 60, pero después enfocó su futuro laboral en el universo audiovisual como cámara.

Velasco empezó su andadura, según LOC, como aprendiz de cámara en Alma aragonesa (1961) -protagonizada por Lilián de Celis y Manuel Monroy- y años después ascendió a asistente de cámara para hacer largometrajes tan populares como Zampo y yo (1966) y Los santos inocentes (1984), la que está considerada como una de las películas más importantes de la historia del cine español. También tuvo su lugar Velasco en series como Cuéntame cómo pasó, donde ejerció como cámara durante ocho años.

Manuela Velasco, en un evento celebrado en Madrid en noviembre de 2022.

Manolo Velasco contrajo matrimonio eclesiástico con la actriz y modelo María José Díez el 15 de enero de 1974 en la Iglesia de la Divina Pastora de Madrid. Algo que llamó altamente la atención del enlace es que no sólo se celebró en pleno invierno y justo después de las fiestas navideñas es que ella eligió un total look de color negro, estilo años 20, firmado por el diseñador Juanjo Rocafort, que murió a causa del coronavirus en abril de 2020 a la edad de 76 años. Él, por su parte, lució un traje de chaqueta en terciopelo azul.

Fruto del sólido amor entre Velasco y Díez nacieron dos hijas, La primogénita es Manuel Velasco, reconocida intérprete española y una de las personas a las que más se le solía preguntar por la salud de su querida y admirada tía cuando acudía a diferentes photocalls.

La pequeña del hogar es Carlota Velasco, licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y quien desde hace casi 14 años trabaja en Atresmedia. En la actualidad ejerce como coordinadora del área de sociedad y cultura de Antena 3.

La preocupación de Manolo

Manolo Velasco junto a su sobrino Manuel, hijo de su hermana Concha.

Unos días después de la muerte de Concha Velasco, Manolo intervenía en el programa Espejo público para rendir homenaje a la gran dama de la escena. "Había dos Conchas: la artista y la hermana. La diferencia era muy grande. La hermana era una cosa... con su carácter. No podía dejar de ser la protagonista, pero era muy cariñosa, generosa. Siempre te hacía sentir bien. Era una hermana maravillosa", indicaba Manolo.

"Al principio me quedé frío, bloqueado. No daba crédito. Mi hermana se agarraba a la vida. Y cuando nos lo dijo su hijo, Manuel, me quedé en shock. Luego ya, María José se levantó... y me entró una tiritona y una llorona, que no daba crédito", admitía con la voz entrecortada de la emoción. "Me preocupan mis sobrinos", añadía Manolo en Antena 3, "porque han sido muy dependientes de mi hermana y ahora se quedan solos. Ya son mayores, pero me preocupan de verdad".

