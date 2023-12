El reproche de Concha Velasco a su hermano Manolo que pudieron solucionar: la visita de él y su gran relación

Aseguró este pasado domingo, 3 de diciembre de 2023, el dramaturgo Manuel Martínez Velasco (47 años), primogénito de la malograda Concha Velasco, que la artista estará feliz, allá donde habite su alma, al ver cómo toda su familia se ha reunido en su último adiós.

Unas palabras emotivas a la par que certeras: nadie de su núcleo familiar faltó en la despedida de Velasco, fallecida a los 84 años. Además de sus hijos, Manuel y Paco Martínez Velasco, y su adorado nieto Samuel (15), despidieron a Concha dos personas capitales para ella: su sobrina, Manuela Velasco (48), y su único hermano, Manuel, Manolo para todos.

Concha estaba muy unida a su hermano. Tenían una relación cómplice y muy cercana, en la que ambos se protegían mutuamente. La presencia de Manolo Velasco en el adiós a su hermana fue muy significativa y denotó que entre ambos ya no existía roce o rencilla alguna. No hay que olvidar que el pasado mes de abril Velasco emitió una queja o reproche.

Manuel Velasco, hermano de Concha, llegando al último adiós de la artista. Gtres

Todo ocurrió cuando un buen amigo de Concha, Giorgio Aresu (67) -prestigioso director de televisión y excuñado de la actriz Ana García Obregón (68)-, la visitó en la residencia donde vivió sus últimos años de vida. Ese día, Velasco le confesó que su hermano no la visitaba mucho, y que tan sólo la llamaba por teléfono.

El productor, en esa visita, se interesó por esta cuestión y Concha "no habló, tan sólo se puso a llorar", como agregó a este medio el periodista Aurelio Manzano cuando se le contactó. Una delicada situación que Aresu quiso atajar de pleno poniéndose en contacto con Manuel Velasco.

Manuel Martínez Velasco junto a su hermano Paco, saliendo de la catedral de Valladolid, este pasado domingo. Gtres

Éste atendió la llamada de Giorgio, pero, según explicaron a EL ESPAÑOL fuentes de total solvencia, el hermano de Concha siguió sin visitarla. Se hizo constar que la artista estaba sufriendo ante este aciago trance. Se explicó que, "por encima de los problemas que hayan tenido en el pasado", Concha deseaba ver a su hermano, tenerlo cerca, charlar con él y aclarar las posibles diferencias que existieron entre ellos.

Finalmente, Concha y Manolo pudieron hablar y solucionar lo que hiciera falta antes de su triste deceso. "No te sé decir mucho, pero ellos se han adorado toda la vida y Concha habla siempre maravillas de Manuel. Él no suele venir mucho por Madrid, vive en un pueblo de Segovia", apostilló entonces, en abril, una fuente cercana a la familia. Manolo Velasco, al igual que los hijos de Concha, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano a nivel mediático, pese a la fama de su hermana y de su hija.

Manolo rompe su silencio

Destrozado por el fallecimiento de su única hermana, y tras dos días repletos de emociones encontradas al sentir el inconmensurable cariño y amor que dejó la gran Velasco, Manolo ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press. Todavía asumiendo que la icónica chica yeyé se ha ido para siempre, Manolo Velasco desvela cómo era su relación con la vallisoletana.

"Han sido tres días muy duros. Me gustaría que la recordásemos como la artista que era. Hombre, es que hay dos cosas: una era la hermana que era y otra la artista. Entonces para mí siempre será una hermana y para la gente será una artista estupenda, y supongo que la recordarán así", ha apuntado Manolo con tristeza.

Dolido porque en los últimos tiempos se haya especulado con que tenían una relación distante, Manolo confiesa que tenían sus desencuentros, pero niega lo que se ha llegado a publicar sobre ellos: "Teníamos nuestras diferencias, ¿qué hermano no se pelea con otro hermano? Y los dos únicos, pues imagínate".

Manolo Velasco atendiendo a la prensa tras la muerte de su hermana, Concha. Europa Press

"Es que me hace mucha gracia que se pregunte eso porque la familia es la familia y la artista es la artista, entonces como familia y hermanos te peleas, te quieres, te odias, te no sé qué y ya está. Luego viene lo otro", ha asegurado, afirmando que su relación con ella siempre fue magnífica.

"Es una cosa que tampoco hay que darle mucha vuelta, pero me molesta que hablen de la familia, de la gente que no existe como son mis padres y no se informen. Dicen unas barbaridades que no se pueden aguantar, eso es de lo único que me quejo. Por lo demás sois estupendos, nos tratáis divinamente, pero por favor, informaos. Quedamos gente viva como soy yo y sus sobrinas. Entonces no digáis tonterías, nada más", ha apostillado.

Tras el fallecimiento de su hermana, si algo preocupa a Manolo son sus sobrinos Manuel y Paco: "Han estado tanto con la madre y la madre ha sido demasiado grande, y arropaba como las gallinas a los pollitos. Ahora, de repente, la gallina desaparece y se quedan los pollitos solos, y me preocupa".

"Pero son dos chicos estupendos, que tienen su trabajo y lo van a hacer divinamente. Tienen la vida resuelta y no pasa nada. Me preocupa siempre pensando en familia, no en artistas ni nada", ha remachado, revelando que aunque Manuel sea más extrovertido y Paquito más introvertido, ambos adoraban a su madre.

