Fernando Arribas, el primer amor de Concha Velasco y padre de su hijo Manuel: así contó la actriz su gran secreto

Antes de que Paco Marsó llegara a su vida, Concha Velasco tuvo otro gran amor. Lo conoció durante el rodaje de Las largas vacaciones del 36 (1976) y se enamoró de él "localmente". Así lo reveló ella misma el 13 de marzo de 2021, en una entrevista con Jorge Javier Vázquez (53 años) en Deluxe, que marcó un antes y un después en su ámbito personal y familiar. Esa noche, la chica ye ye contó por primera vez el mayor secreto de su vida.

Acababa de terminar con un apabullante éxito una parte de su gira con La habitación de María, el que supuso su último proyecto sobre el escenario, cuando se sentó en plató para revelar un asunto tan íntimo y personal que había tardado casi toda su existencia en contar en público. Entonces, Concha Velasco puso nombre y apellidos al padre biológico de su primer hijo, Manuel.

"A la vez que es una noticia, es una noticia triste, porque el último día que yo estaba en el teatro, el 24 de enero, falleció el padre biológico de mi hijo Manuel. Era Fernando Arribas, el gran operador cinematográfico", expresó.

[La tormentosa historia de amor de Concha Velasco y Paco Marsó: infidelidades, excesos y ruina económica]

Fernando Arribas, en una imagen de archivo. EFE

El relato continuó con su historia de amor. Difícil, pero inolvidable. "Yo estaba tan enamorada de Fernando... Él estaba casado en ese momento. Estábamos rodando Las largas vacaciones del 36... Y yo estaba tan locamente enamorada que le dije 'vamos a casarnos' y me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado. Me sentó tan mal...", comentó la actriz.

Concha Velasco se quedó embarazada de Fernando Arribas, pero no se lo dijo hasta que pasó un tiempo. "Se lo conté después, él era profesor de la Escuela de Cine y tiene otro hijo, Luisito Arribas. Yo siempre mantuve muy buena relación con él...", prosiguió la vallisoletana. "Yo pensé en quitarme al niño, pero luego pensé que no. Me hice las pruebas y en ese momento pensé que no, que ese niño nacía y lo llamaría Manuel", desveló.

Casarse fue lo único que la actriz no pudo hacer con Fernando Arribas porque incluso pasaron juntos las últimas cuatro Nochebuenas del operador cinematográfico. Aquella entrevista en el Deluxe, Concha confesaba que lo seguía echando de menos.

Pese a su buena sintonía, la vallisoletana fue madre soltera. En su momento, reunió a sus padres y les contó todo. "Ahí conocí a Paco Marsó y el día que nació Manuel ahí estaban conmigo Raúl Sender, Paco Valladares y María José Alfonso, que tuvimos el niño a la vez. ¡Y mi hermano! Paco decidió que el niño, Manuel, era suyo y ha sido suyo hasta que, hace unos años, en la Escuela de Cine, le dije a Manuel que su padre biológico era Fernando Arribas. Él ya lo sabía", relató Concha.

Concha Velasco junto a su hijo Manuel, fruto de su romance con Fernando Arribas.

Según pudo saber EL ESPAÑOL poco después, la actriz se prometió que no contaría que había quedado embarazada de Arribas hasta que no fuera evidente. Así, durante un largo tiempo ocultó quién era la persona que la iba a convertir en madre. Concha lo comunicó solo a su familia, pero finalmente, el operador cinematográfico se enteró. Fue él quien pidió que su nombre no saliese a la luz.

Estaba casado y quiso evitar sufrimiento a su familia y a su pareja de entonces. Manuel, no obstante, siempre tuvo a su padre biológico cerca, aunque Paco Marsó también se ocupó de él. "No lo vivió en ningún momento como algo extraño o fuera de lo común. Se le explicó y lo entendió perfectamente.

Hablaba de sus padres, en plural, con total naturalidad", aseguraron entonces a este medio. La relación entre padre e hijo fue "buena" hasta el último momento.

"Manuel siempre estuvo muy pendiente de su padre, hablaban y se veían con frecuencia", revelaron desde el entorno cercano a la actriz. En aquel momento se explicaba que Concha Velasco tuvo mucho que ver en este vínculo paternofilial tan especial: "Ella adoraba a Fernando. Te diría que estuvo enamorada de él hasta bastantes años después de su historia. Concha hizo mucho por que Manuel tratase a su padre desde el principio".

Manuel y su padre se conocieron cuando él empezó a estudiar en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Ahí su vínculo empezó a estrecharse.

Manuel admiró a su padre. Mucho más a su madre, de quien se ha referido como "la mejor persona del mundo, la mejor madre, la mejor actriz de España". Roto de dolor y sin poder contener las lágrimas, este pasado sábado, 2 de diciembre, el único hijo en común de Concha Velasco y su primer gran amor, Fernando Arribas, se despidió para siempre de la actriz.

La eterna chica ye ye perdió la vida a las 84 años, a consecuencia de una complicación de su enfermedad.

