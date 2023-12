Descubre los nuevos labiales mate High Voltage de Avon y brilla con su efecto único glitter 3D

Avon, la compañía de belleza con más de 135 años de historia, ha presentado su nueva colección High Voltage, un conjunto de labiales mate de larga duración de la línea Power Stay que te harán brillar toda la noche gracias sus finas partículas de purpurina, que se activan al hacer una ligera presión en los labios tras aplicarlo.

En estas fechas tan especiales, y con la Navidad a la vuelta de la esquina, buscamos un maquillaje que nos otorgue el poder de sentirnos únicas y poderosas en esos días de celebración. Por eso, la colección High Voltage, de la gama de larga duración Power Stay, se convierte en un aliado perfecto que no solo te proporciona un acabado elegante, sino que eleva tu look para que tengas el poder de brillar toda la noche.

Además, estos labiales son waterproof y alcanzan una duración de 16 horas, en las que el color no solo no transfiere, sino que no mancha los dientes ni pierde intensidad. Despreocúpate estas navidades, ya que el color se mantendrá intacto en tus labios para que puedas disfrutar de cada momento en tu mejor versión.

[Cómo tener los labios más gruesos: trucos y consejos de belleza]

Nuevos labiales de Avon.

Su textura líquida y cremosa proporciona un efecto mate que deja una sensación muy ligera en los labios. Además, gracias a su fórmula con pigmentos brillantes, conseguirás un efecto sorprendente y electrizante, ya que al presionar tus labios, se activarán unas finas partículas de purpurina con efecto 3D con las que conseguirás un look brillante y luminoso que marcará tendencia estas fiestas. Si buscas un resultado deslumbrante, duradero y con un toque de glitter, esta colección se convertirá en tu favorita estas navidades.

Cada ocasión requiere un tono diferente, y esta nueva colección de labiales te permite elegir uno para cada momento: Cherry Charge, Nude Surge, Rose Flash, Russet Shock, Burgundy Flare, Scarlet Flame, Violet Volt, Purple Strike. El precio de cada uno de ellos es de 12,99 euros.







